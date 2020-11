Horoskop / Strijelac: Biće u stanju da oprosti neoprostivo, ali ako ode onda je to za sva vremena

On je neko ko će moći svakoga da usreći i da na svaki mogući način bude podrška onim do koga mu je stalo. Mora se reći da su osobe rođene u ovom znaku neko ko će moći na svaki način da se postavi baš onako kako treba u svakoj mogućoj situaciji. Zato sto je on jedna od onih osoba za koje možemo da kažemo da su realisti. I da svakako umiju da koriste mozak… Pa čak i više slušaju glas svog srca nego razuma sto je opet dokaz da mogu da kontrolišu svoje ponašanje za razliku od mnogih drugih znakova.

Moramo da naglasimo da kada se o njima radi u velikoj se većini slučajeva. Kaže da su osobe rođene u ovom znaku neko ko misli samo na sebe ali to je daleko od istine. Oni koji ih dobro poznaju znaju da je to hladno ponašanje osobe rođene u ovom znaku samo njegova maska. Zato sto ne želi da ljudi znaju koliko je zapravo ranjiv. Pa čak i slab u nekim situacijama. Ono sto je potpuno sigurno je to da on itekako želi da bude voljen, Ali da mu je najveća mana to sto slabo. Jako teško vjeruje ljudima pa od većine njih drži distancu.

Dok za one koji su mu dokazali da ga iskreno voli može da uradi baš sve i da im na svaki mogući način ljubav dokaze.

Bilo da se radi o ljubavi ili o prijateljstvu, strijelac je znak koji daje sve od sebe. Nastoji da usreći one do kojih mu je stalo ali i od njih očekuje da mu budu vjerni i odani na svaki mogući način. To je nešto sto se podrazumijeva. Jer je on prosto osoba koja je svjesna toga da je život nešto što treba da se čuva i u čemu treba da se uživa… Ali da sa druge strane uvijek postoje oni ljudi koji su u stanju da svoju sreću grade na tuđim suzama. I upravo je to ono sto strijelac nikada ne prašta i ne toleriše.

On je na neki način fenomen. Biće u stanju da oprosti ono sto niko ne bi oprostio i da pređe preko velikih stvari ali njegovo strpljenje ima granicu. To znači da ce trpjeti jako puno i prastati ono što niko ne bi oprostio… Ali sve ima svoju mjeru. U prevodu, strijelac ce preći preko mnogo čega. Kada kap prelije času biće u stanju da zaboravi sve drugo i prosto će itekako moći da toj osobi okrene leđa. Jednostavno je takav. Kraj njega ćete moći da uživate … Ali u isto vrijeme u onim situacijama kada pređete granicu njegovog strpljenja. Samo ćete moći da gledate kako osoba rođena u ovom znaku odlazi od vas.

Svima će se naći i svima ce pružiti ruku ali ako ga neko jednom prevari i izda gubi ga za sva vremena. Jednom kada ode, više se nikada ne vraća, prenosi sajt “Sve-mi-diraj-al-ono-sto-volim-ni-ne-pokusavaj.de“.

Facebook komentari