5 horoskopskih znakova koji će vam prije ili kasnije zabiti nož u leđa

Ali, na žalost, to nije tako rijetko. U nekim slučajevima je sklonost takvom ružnom ponašanju „programirana“ sa astrološke tačke gledišta, piše portal “Stil“.

Ovo su horoskopski znakovi koji prijateljima mogu lako da zabiju nož u leđa:

Ovan

Ovan može biti vrlo lojalan i odan horoskopski znak, ali kada je riječ o odlučivanju koga da stavi na prvo mjesto, vjerovatnije je da će vam Ovan zabiti nož u leđa u svoju korist, nego da vam ostane odan.

U suštini je odličan prijatelj, ali kao prvi znak Zodijaka, navikao je da u svemu bude broj jedan. Ovnovi veoma cijene svoje prednosti. To znači da će, kada imaju priliku da napreduju i uspeju u životu, to iskoristiti bez mnogo oklevanja. A ako to znači da ova osoba mora nekome da zabije nož u leđa da bi dobila ono što želi, tako će i biti.

Blizanci

Ako vam neki horoskopski znak zabode nož u leđa bez da je i trepnuo okom, onda su to najvjerovatnije Blizanci. Na kraju krajeva, oni su i horoskopski znak sa dva lica, dva ruha. Zvuči surovo i bezobrazno, ali iskreno. Blizanci su sjajni u glumi – drugim riječima, sjajni su u pretvaranju dok ne dođu na svoje.

Nije bitno ko ste za Blizance – da li vas ova osoba voli ili ste njen neprijatelj broj jedan, ništa mu neće stati na put da postigne ono što želi. Nema sumnje da će se Blizanci ponašati kao vaš najbolji prijatelj ili prijatelj da bi napredovali u životu. Ali kada ova osoba može bez vas, okreće se i može vam lako zabiti nož u leđa ako to situacija zahtjeva.

Lav

Lav je sjajan prijatelj, ali on je takođe apsolutni oportunista. Dajte mu bar centimetar da može da ide ispred vas i on će sigurno iskoristiti ovu priliku, bez obzira na sve.

Kao vatreni znak, Lav može biti vrlo agresivan i asertivan. Zna šta je potrebno da biste postali broj jedan u životu i ne boji se da pregazi ljude penjući se ljestvicom uspjeha. To ne znači da Lav ne može da bude sjajan mentor i pravi vođa, ali takođe vam može zabiti nož u leđa.

Škorpija

Njihova misterioznost i spletke su nadaleko poznati, pa je bolje biti oprezan sa Škorpijama. Ako niste dio bliskog kruga ove osobe, gotovo da nemate šanse da tačno znate za šta je ona sposobna. A čak i oni koji misle da je dobro poznaju mogu biti iznenađeni kada Škorpija pokaže svoje pravo lice.

Škorpija može biti izuzetno odan prijatelj, ali neće mu biti problem da vam zabije nož u leđa, pogotovo ako sebe ubedi da je to dobra ideja. Može biti vrlo tajnovita i manipulativna. Ako osjeća da vas može natjerati da vjerujete u njegnu nevinost, samo da bi tada napala i zabila vam nož u leđa, najvjerovatnije će to i učiniti.

Strijelac

Može biti sjajan prijatelj ako mu je lijepo. Voli da bude u blizini ljudi koji mu čine život lakšim ili zanimljivijim. Ali kada Strijelac upozna ljude koji su mu se činili još nadahnutiji i zanimljiviji, okrenut će vam leđa bez ikakvih problema.

Strijelac će vam zabiti nož u leđa, izdajući vas ili kršeći svoja obećanja. Strijelac je nepouzdan, ali njegova suštinska želja jeste da uživa u životu. Zvuči kao površan i sumnjiv izgovor za izdaju, ali Strijelac nema vremena da se zadržava na strahovima i moralnim dilemama.

