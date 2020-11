17 razloga zašto (ne)volimo Škorpije

Škorpije nikoga ne pitaju za pomoć, jer to pitanje smatraju odrazom svoje slabosti. One će pre biti same svoj gazda i živeti sa vodiljom “ako hoću da nešto uradim dobro, uradiću to sam”, nego što će bilo koga pitati za pomoć ili uslugu.

Ako neko ume da se kvalitetno i dobrano osveti, onda su to Škorpije! Međutim, tom osvetom neće nekome zagorčati život, već će toj osobi pokazati da mogu i bez nje.

Škorpije su brutalno iskrene osobe, što ume da nervira ljude koji, kada ih pitaju za iskreno mišljenje, ne vole da čuju ono što im imaju reći!

Međutim, kada vole, vole bespokovorno i potpuno. S obzirom na to da na ljubav gledaju kao na rušenje svih barijera, ona za njih predstavlja jedan od najvećih strahova, ali kada se jednom zaljube, nema stvari koju neće uraditi za svoju drugu polovinu.

Škorpije su veoma vredne osobe, ali i osobe koje su veoma nepoverljive, jer veruju samo sebi i nikome više!

Ako su u jednom trenutku potpuno smirene, Škorpije već u narednoj sekundi mogu eksplodirati poput vulkana. Jer, kada se naljute, sve ono što su dugo čuvale u sebi izađe na površinu, pa to može da bude prilično gadno!

Najgora stvar koju neko može da uradi kada su Škorpije nervozne jeste da im “popuje”, neprestano priča i ne gleda svoja posla. Mada, možemo reći da su one takve i kada nisu nervozne!

Škorpije predstavljaju savršenu kombinaciju intorvertne i ekstrovertne osobe. S jedne strane su vrlo mirne i povučene u sebe, ali u posebnim trenucima umeju da se potpuno preobraze u neverovatno zabavnu osobu. Sve, naravno, zavisi od toga kako se osećaju u datom trenutku.

Veoma su zaštitnički nastrojene prema njima bliskim ljudima. To je toliko očigledno, da uopšte ne reaguju na komentare upućene njima, ali itekako mogu burno reagovati na komentare o članovima njihove porodice.

Škorpije nerviraju ljudi koji ne znaju da razgovaraju, jer su i same veoma komunikativne osobe!

Neverovatno su privlačne i harizmatične osobe. One ne moraju biti previše lepe, ali ih to ne sprečava da plene gde god da se pojave.

Iako često deluju nezainteresovano, Škorpije umeju da budu veoma ljubomorne i posesivne u ljubavnim vezama i svoju drugu polovinu ne vole da dele ni sa kim.

Veoma su emotivne i ne ustručavaju se da pokažu svoje emocije, a mogu čak i da zaplaču.

Ako Škorpije nešto mrze, onda je to laganje i možemo reći da predstavljaju prave detektore laži za sve osobe oko sebe, te nemojte sebi dozvoljavati taj luksuz da ih slažete.

Veoma su ambiciozne, sanjaju velike snove i nastoje da ih, na ovaj ili onaj način ostvare.

Sa njima je teško naći kompromis, jer sve shvataju bukvalno, bilo da je dobro ili loše, pa zato u komunikaciji sa njima morate biti veoma oprezni.

Škorpije su veoma realne, te sva dešavanja u svom životu prihvataju potpuno trezveno i kao nešto što se desilo s razlogom, ma koliko im to teško palo, prenosi wannabemagazine.

Jasna Đorđević

