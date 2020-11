Kratka ljubavna astro analiza do 30.11. – Rakove očekuju lijepi dani, Jarčevi budite pozitivni

Ovan: Oni Ovnovi koji su sami će čeznuti sa nježnošću. Vremenom ćete imati sve veću potrebau da se povučete i zatvorite u sebe. Oni koji su u vezi će biti veoma osjetljivi i imaće potrebu da u svemu popuštaju i ugađaju svom partneru.

Bik: Osobe Rođene u znaku Bika koje su u vezi će osjećati zbunjenost jer će njihov partner u jednom momentu biti otvoren i na rubu agresivnosti, dok će u drugom biti osjetljiv i povučen. Neki od vas će pokušati da osvježe svoju vezu u čemu će i uspjeti, ali će imati osjećaj da im nešto nedostaje.

Blizanci: Slobodni Blizanci bi trebali više da izlaze jer nikada ne znate gdje možete da upoznate nekoga zanimljivog. Sve okolnosti, ljudi i događaji će ići na vašu stranu. Oni koji su u dugim vezama će vratiti strast u vezu. Rak: Pred vama su lijepi i ugodni dani koji će biti ispunjeni ljubavlju.

Mnoge vaše ljubavne želje će se ostvariti. Oni koji su u vezi će zaista uživati sa partnerom, dok će oni slobodni biti zaljubljeni, mladi i željni društva. Lav: Iznenadiće vas jedna osoba koja vam je već neko vrijeme naklonjena zato budite otvoreni za nju.

Nemojte previše da razmišljate i prihvatite njeno udvaranje i dopustite da vam se otvori i pokaže svoja osjećanja. Djevica: Za Djevice će ovo biti perio koji će biti ispunjen društvenim životom. Takođe, dani koji dolaze će biti ispunjeni ljubavlju. One Djevice koje su slobodne bi trebale da obrate više pažnje na ljude oko sebe jer se tu možda krije neko ko bi im mogao biti zanimljiv.

Vaga: Osjetićete da se vaš ljubavni život napokon pokreće i ide u pravom smijeru. Ne nasjedajte na provokacije i budite prirodni. Nemojte puno da se dvoumite ako želite nekome da pokažete svoja osjećanja.

Škorpija: Škorpije koje su u vezi će obnoviti bliskost sa partnerom. Oni koji su slobodni će se osloniti na svoju intuiciju i maštu. Mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu koja će da zaokupi njihove misli. Strijelac: Bićete slatkorječivi i laskavi prema svakome koga sretnete. Ovo će biti odličan period za slobodne Strijelčeve. Oni koji su u vezama će napokon da prevaziđu ljubavne prepreke i probleme koji su ih mučili i ući će u novu fazu svog ljubavnog života,piše Infpult

Jarac: Osobe rođene u znaku Jarca će se fokusirati na probleme koji su ih zadesili. Pokušajte da gledate pozitivno na njih i da ih riješite bez pretjeranog nerviranja. Bićete veoma osjetljivi i sve ćete analizirai, ali uprkos tome vaš ljubavni život će da se poboljša.

Vodolija: Vodolije će ući u jednu mirniju ljubavnu fazu u kojoj će biti prilično zadovoljni i srećni. One Vodolije koje su same bi mogle da bace oko na jednu osobu sa kojom rade. Ribe: Olakšajte sebi stvari tako što ćete podijeliti sve što vas muči sa nekim bliskim prijateljem. Na taj način neke tajne bi mogle da izađu na vidjelo i da vam razjasne ono što vas je do sada mučilo.

