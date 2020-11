MILICA TODOROVIĆ SPUSTILA PETRA STRUGARA NAJSTRAŠNIJE! Poslije ove poruke, glumac će pobjesneti

Nedavno je napunila 30 godina, ali to nije ništa promenilo.

– Apsolutno ništa. Isto se osećam kao kad sam napunila 20. Mislim da je najbitnije to šta čovek nosi unutra. Cifre su samo cifre.

Kažu da kad napuniš 30. više nemaš snage da izlaziš dve večeri zaredom, da ležeš kasno, a ustaneš rano….

– Sve ja mogu, i dalje radim sve pogrešno što se tiče nespavanja. Radim ovaj posao od 13. godine i meni je toliko bioritam poremećen da je to postao moj način života. Jedva čekam da svi zaspe, da imam to neko vreme za sebe, da pustim serije da gledam. Ja skuvam kafu u 12 uveče.

Pošto si zamenila dan za noć, da li je to razlog što ne možeš da nađeš sebi jaču polovinu?

– Ma to se ne traži, to se prosto desi. Time se ne opterećujem i desiće se kad bude trebalo. Ne sumnjam u to.Krajem marta se završila tvoja veza sa glumcem Petrom Strugarom, ali ste i dalje punili novinske stupce. Koliko čitaš te tekstove i da li te i dalje zanima šta se piše?

– Apsolutno me to više ne zanima. Jasno mi je što smo bili non-stop tema u novinama jer smo javne ličnosti i razumem da smo zanimljivi.

Da li ste ostali u kontaktu nakon raskida, on je imao i incident nedavno, da li ste se čuli nakon što ga je radnik udario na imanju?

– Nismo se čuli u vezi s njegovim incidentom. Naša priča je završena i ne gledam u prošlost, gledam samo u budućnost.

Svi pričaju o tvojoj novoj liniji. Kako si uspela toliko da smršaš?

– Stvarno sam se osušila, što bi se reklo. Od marta sam na specijalnoj ishrani moje nutricionistkinje i napokon sam našla vremena za sebe. Mogu da kažem da mi je korona i nešto dobra donela, a to je to vreme koje imam za sebe. Mi pevači smo bili mašine, radili smo non-stop, ne možeš da nosiš hranu i kese za sobom svaki čas. A i posle svirke si gladan i pojedeš svašta nešto. Zato mi je mama sada spremala hranu i bila velika podrška, a sada sam na nekom održavanju i generalno mi se smanjio apetit.

Mislim da si jedina pevačica kojoj je pošlo za rukom da smrša u karantinu. Koliko si kilograma izgubila?

– Znaš kako kažu, ko je smršao u karantinu, taj je spreman na sve. Ne brojim koliko sam skinula kila, ali dosta, to jest dovoljno. I stvarno se lepo osećam sad,piše Espreso

Koji je bio glavni razlog što si se u proteklim mesecima povukla iz javnosti?

– Ja sam jedina javna ličnost koja ide non-stop u ilegalu. Mislim da nema smisla toliko se pojavljivati u medijima ako nemaš šta da kažeš. Sad imam novu pesmu pa idem u emisije. Zdravlje mi je na prvom mestu pa sam se proteklih meseci povukla da to sredim i obavim operaciju nosa. Zato sam morala i da lažem da idem na odmor, da bih bez pompe uspela to da sredim. Htela sam da se posvetim zdravlju koliko mentalnom, toliko i fizičkom – i mislim da se to vidi.

Facebook komentari