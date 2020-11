Ljubavni život Kamale Haris: Posle 50 godina samoće, upoznala je čovjeka sa kojim nema ništa zajedničko osim ljubavi!

Kalifornijska senatorka Kamala Haris nova je potpredsednica Amerike. Ona je prva crna osoba u američkoj istoriji koja je prihvatila kandidaturu za potpredsedničkog kandidata, ali i prva osoba azijskog porekla koja je izabrana da se takmiči za tu dužnost na izborima, ali njena ljubavna priča poprilično je zanimljiva.

Bajdenova zamenica, od samog početka svoje kampanje čvrsto uz sebe je imala supruga Daglasa Emhofa. On joj je podrška bio jasno i glasno, što po društvenim mrežama, što na javnim nastupima, i, kako se čini, nema ni najmanjeg problema s time da ostane u njenoj senci.

On je tu da je zaštiti od svega. Tako je, na primer, 2019.godine, kada je držala govor, na binu istrčao demonstrant, a Emhof je i pre pripadnika osiguranja priskočio svojoj voljenoj supruzi u pomoć, baš poput nekog superheroja.

“Važno je da se možete zajedno smejati, a mi to rado i često činimo”, rekli su u prvom zajedničkom intervjuu datom putem Zuma za novi broj magazina People.

U istom su otkrili kako se trude uskladiti rasporede i obaveze, ali i paze da se redovno čuju. “Trudimo se da svaku noć provedemo zajedno. Upravo tada uspemo nadoknaditi sve propuštene razgovore.”

Naime 2013. njena najbolja prijateljica Kriset Hudlin upoznala je Emhofa na poslovnom sastanku. Budući da je on advokat u šoubiznisu, njegov je izbor bio sasvim opravdan za sastanak kojem su prisustvovale Kriset Hudlin i njen suprug Reginald Hudlin, reditelj ‘Bumeranga’ i producent ‘Odbeglog Đanga’. Nakon sastanka Kriseta ga je odlučila upoznati sa svojom prijateljicom – dala mu je njegov broj i naredila da ga ne sme potražiti na Guglu te da se mora sastati s njim pre negoli išta sazna o njemu.

Emhof je svojoj budućoj supruzi poslao poruku jedne večeri i to s košarkaške utakmice LA Lejkersa, da bi je potom drugog jutra nazvao i ostavio podužu glasovnu poruku. “Smatrao je da je njegova poruka katastrofa i da nema šanse da više ikada čuje njen glas. Morao se dobro suzdržati da ju ponovno ne nazove i ostavi još jednu dugu poruku u kojoj bi objasnio i opravdao sebe iz prve poruke.” Na sreću, nije to napravio, aku Kamalu je sve to zapravo zaintrigiralo do te mere da mu je odlučila uzvratiti poziv.

Njihov prvi telefonski razgovor potrajao je sat vremena i sve je teklo divno i bezbrižno. Jutro nakon prvog izlaska Emhof joj je poslao mejlom upit da li je slobodna za još jedan izlazak.

“Malo sam prestar za te igrice. Doista mi se sviđaš i želim da ovo uspe”, napisao joj je i ona ga nije mogla odbiti. Nakon drugog zajedničkog izlaska bio je spreman upoznati Kamalu sa svojom decom– tada srednjoškolcem Koleom i Elom – ali Kamala je odlučila da sačekaju sa upoznavnjem još malo.

“Kao dete rastavljenih roditelja, znam koliko je teško kada tvoji roditelji počnu viđati druge osobe”, napisala je u memoarima Haris.Službeno upoznavanje dogodilo se dva meseca kasnije, a Kamala se odmah zbližila s decom kada su shvatili da imaju zajedničku ljubav prema legendi soula i džeza Roju Ajersu. Nakon što su završili s večerom u restoranu s morskom hranom deca su je povela u Kolovu školu na izložbu: “Već sam bila itekako zapaljena za Daga, no verujem da su mi Kol i Ela u potpunosti otvorili oči.”

Dok u njen život nije ušao Dag, Kamala Haris bila je sama u 40-ima, posvećena politici, a čak je i kasnije, nakon njihovog upoznavanja, nastavila odvajati privatni život od karijere.

“Znala sam ako dovedem nekog muškarca na neki događaj, ljudi će odmah krenuti nagađati o našoj vezi”, rekla je Kamala te je s Dagom bila u vezi čak šest meseci pre nego ga je pozvala na svoj govor u javnosti. U martu 2014. on je bio spreman zaprositi je tokom njihovog odmora u Firenci, no na kraju je sve bilo ‘navrat-nanos’, a on je sav uzbuđen postavio pitanje dok su se parkirali i razgovarali o tome da li da naruče hranu za poneti,piše Stil

Kada je shvatila da njegova rečenica “želim provesti život s tobom” nije tu tek tako, već prosidba, Kamala se rasplakala. Venčanje, tačnije mala ceremonija, održano je u avgustu 2014. u Santa Barbari, a od prvog dana s njegovom je decom dogovorila da im neće biti “maćeha”, već da će je zvati “Momala”.

Kamala ima dobar odnos i s njegovom bivšom suprugom Kerstin, pa njih dve često znaju zajedno navijati na dečijim utakmicama.

Nekada se šalimo da naša moderna porodica funkcioniše gotovo savršeno”, kaže. Nakon što je 2016. odabrana da uđe u Senat, Emhof je počeo voditi život na dve adrese – između Vašingtona i Los Anđelesa.

“Mislim da će se Dag odlično snaći u novoj funkciji, a sve će prvenstveno podrediti tome da bude velika podrška Kamali, kao i da ona sama oseti koliko je njihov brak snažan. Isto tako mislim da je on izuzetno inteligentan i da ima dobrih ideja o ekonomiji, stoga će imati i dobrih saveta”, rekao je bivši guverner Nju Hemšira dok drugi tvrde kako se on jako dobro prilagođava svakoj novoj ulozi i odrađuje je glatko i bez pogovora, pa će se verovanto isto tako, ukoliko njegova supruga pobedi, lako snaći u ulozi “drugog gospodina”.

