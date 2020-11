Balkanski YouTuber odrastao u bijedi: ‘Na prozor smo morali zakucati deku jer je bilo hladno’

Balkanski YouTuber i influencer Stefan Vuksanović (22), poznatiji kao Mudja, progovorio o teškom djetinjstvu. Iako sada ‘vrti’ velik novac, nije uvijek bilo tako. Mudja je odrastao u selu Drmno u blizini Požarevca.

– Kad sam bio mali uvijek su govorili u društvu: ‘Stefane, kuća ti izgleda kao da je izrezana na pola.’ Nisam obraćao pažnju, učen sam od svojih roditelja da nije bitan vanjski izgled, bilo kod čovjek ili kod doma, bilo je bitno je li da obitelj koja živi u toj kući sretna – započeo je Stefan emotivnu objavu.

Prisjetio se i uvjeta u kojima je živio.

– Iako je prokišnjavalo, prozori stari i nije imala fasadu, mi smo bili sretni. Hvala Bogu pa sada možemo osigurati, uljepšati naš dom, uz rad i muku smo zajedno to uradili. Nikada neću zaboraviti to vrijeme kada puše košava, a u mojoj sobi (gore desni prozor) se morala zakucati deka jer je uvijek bilo hladno. Život me svakog dana uči da će na kraju dana uvijek biti dobro, uvijek izađe nešto lijepo iz svega što prođete u životu. Ja sam ovo naučio uz moje roditelje, koji su uvijek pozitivni oko svega što nam se desilo, kakva god financijska situacija bila. Tu smo, zdravi smo, sve ostalo će doći kada bude bilo vrijeme, valjda je sada to vrijeme, vi ste stvorili to vrijeme za nas, hvala sinovi – napisao je Mudja i zahvalio se pratiteljima.

Njegov rodni dom sada izgleda drugačije. U međuvremenu su je uredili izvana i iznutra otkako Mudja dobro zarađuje. Čak su mu i roditelji postali popularni na društvenim mrežama.

Srpski mediji pišu kako Mudja zaradi oko četiri milijuna kuna godišnje ne brojeći zaradu od reklama i kampanja.

