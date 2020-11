Najvažnija stvar ako ste odlučili da izgubite višak kilograma nije dijeta: Opustite se!

Naučna je činjenica da telo nije u mogućnosti da se oporavi kada je pod stresom. Kako bi u tome uspelo, ono treba da bude u fazi opuštanja. S obzirom na to da je mršavljenje naposletku vid lečenja, jedino ima smisla to da, kako biste izgubili neželjene kilograme, treba da pronađete način da se opustite tokom čitavog procesa. Paradoks je, međutim, u tome što većina dijeta upravo izaziva stres!

Snaga volje je uglavnom ključna stvar tokom popularnih dijeta, kako biste održali samokontrolu i prevazišli osećanje neuspeha, sramote i krivice. Ali u mršavljenju je opuštanje ono što značajno pomaže, a ne stres. Zato je važno navesti nekoliko saveta za opuštanje kada želite da izgubite kilograme:

Otpustite potrebu da nešto popravite. Kada ste fokusirani na „popravljanje” sebe i onoga što je loše, to vas stresira, zaustavlja napredak, a otključava neželjena ponašanja. Samo opuštanjem ćete uspeti u mršavljenju, pa tek nakon što istražite ponašanja koja treba da popravite (bez osude), možete birati hoćete li ih zadržati ili pustiti,piše Stil

Osetite svoja osećanja. Kad se borimo protiv negativnih emocija, samo ih činimo jačim. Zato, ako dozvolimo sebi da osetimo svu dubinu svojih osećanja, to će biti bolje po nas. Ona ipak predstavljaju vibracije u našem telu i trebalo bi da ih osećamo pravilno, tako da ih prihvatimo i da budemo bolje nakon toga.

Verujte svojim instinktima. Ne postoji osoba, knjiga ili dijeta koja bolje zna šta vašem telu treba. Ako vam se jede parče torte, nemojte ni to odbacivati, jer ćete se posle toga osećati bolje – utvrdili smo da opuštanje pomaže u mršavljenju. Telo je mnogo inteligentnije od mozga i treba da mu verujete. Vežbajte isključivanje glasova u glavi i povezivanje sa senzacijama u telu.Promenite definiciju viška kilograma. To je, prvenstveno, potencijalna energija, pa se zapitajte kakvu to vrstu energije možda čuvate u sebi? Ovo bi mogla da bude energija za kreativnost, tako da se opustite kada je reč o dijeti i to će vam značajno pomoći ne samo u mršavljenju, već i u boljem samoizražavanju. Setite se: višak kilograma je simptom, a ne problem.

Dišite. Uzimanje dugog, dubokog daha je najbrži i najefikasniji način da dovedete telo iz stanja stresa u stanje opuštanja, zahvaljujući čemu ćete imati značajnu pomoć u mršavljenju. Ovo ne znači nužno da treba da samo sedite pola sata. Jednostavno se posvetite uzimanju deset dubokih uzdaha kada budete bili pod stresom i vidite kako ćete brzo promeniti svoje stanje.

I, što je najvažnije, dajte sebi dozvolu da budete na putovanju. Opuštanje značajno pomaže u mršavljenju koje je ipak specifičan proces, pa pronađite za sebe strpljenje i saosećanje koje biste ponudili prijatelju i budite sigurni da ga imate u velikim količinama.

