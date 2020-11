Mama, ovisnica o teškim drogama pokazala slike prije i poslije liječenja

Zanemarila je 4-godišnjeg sina, a kćerkicu koja joj je oduzeta rodila je kao ovisnica

O teškom putu iz ovisnosti govori na svom Facebook profilu, hrabreći i druge ovisnike da krenu put izlječenja

Ipak, uspjela je svoj život preokrenuti. Danas je “čista”, a njezina transformacija nakon liječenja je fantastična, ne samo u fizičkom smislu

Nekadašnja teška ovisnica o drogama, Demi-Nicole Dunlop danas je inspiracija mnogima. Ova 27-godišnja Škotlanđanka na svom je Facebook profilu bez zadrške progovorila o svojoj ovisnosti, o dugom i trnovitom putu izlječenja, o tome što je učinila svojoj djeci. Da dočara sve pokazala je i slike iz dvije godine dugog perioda ovisnostI: mršava, prljavih noktiju i kose, lica prekrivenog krastama i prištevima, Demi je doista dotakla dno. No isto tako, njezine današnje fotografije ulijevaju nadu: glamurozan izgled, svilenkasta kosa koju je posvijetlila, lijep ten…, jednako kao i njezina priča koju bez centure dijeli u objavama.Tako je nedavno napisala: “Oblijeva me znoj, svaki dodir boli” “Danas je moj osmi dan u bolnici. Osjećam se užasno. Bolesno, umorno, oblijeva me hladan znoj, svaki dodir boli. Bol i bol… užasno je! Mentalno, tužna i usamljena. Nedostaje mi dom! Za podsjetnik, nakon što sam ih uzimala dvije godine, svaki dan, sada sam potpuno čista od crack kokaina i heroina već četiri mjeseca.” prenosi “24sata“.

“Moja beba je bila ovisnica zbog mene” “Zatrudnila sam usred ovisnosti, koja se još pogoršala. Bila sam dvanaest tjedana u bolnici i svoju prekrasnu Harlynn rodila pet tjedana prerano. Srećom rođena je zdrava i savršena. Međutim, kasnije je počela je patiti od apstinencije, zbog moje ovisnosti tijekom trudnoće i kasnije i sama je bila ovisnica. Ja sam kriva što se to dogodilo mojoj djevojčici. Ona pati zbog mojih pogrešaka. Harlynn je sada u udomiteljskoj obitelji. Želim da zna da se svim snagama borim protiv ovisnosti. Boli me srce, ali moram priznati da sada nisam dovoljno mentalno jaka da odgajam svoju dragocjenu djecu. Snosim posljedice svoje krivnje. Hudson kojem se 7 godina je s mojom mamom, a Harlynn kod udomitelja, sretna je tamo, lijepo napreduje. Možda sam sada čista, ali daleko sam još od izlječenja. Ovo je moja krivnja i snosim posljedice!”

“Sretna sam jer imam vašu podršku” “Ako me poznajete, znate da imam veliko srce i dat ću sve od sebe da pomognem i svima drugima kojima je potrebna pomoć ili podrška! Ako čitaš ovo, i ovisnik si, osjećaš da nikada nećeš izaći iz tog mračnog, strašnog, crnog, užasnog kruga ovisnosti, te crne rupe, ali znaj da možeš! Molim te, molim te, vjeruj mi. Bila sam teška ovisnica, mislila da nema svjetla na kraju tunela, no ipak sam ga našla.

Nije bilo lako, ali uvjeravam vas da možete. Znam kako razmišljate, nemoguće je, ali ja sam primjer da je moguće!!! Bojala sam se objaviti svoju priču, ali sada sam jako sretna jer imam tako veliku podršku i pozitivne reakcije. I vi ćete ih imati. Ako ovo pomogne nekome drugome, da im nadu, uvjeri ih da se stvari mogu promijeniti, bit ću oduševljena. Ovo je stvarna priča, moja priča. Podijelite cijelu objavu, uključujući i fotke.”

