OVAJ DAN IMA POSEBNU MOĆ: 11. novembar je ČAROBAN DATUM u kome se ostvaruju SVE ŽELJE, evo šta treba da uradite!

Naime, 11. novembar, odnosno 11. 11, predstavlja niz četiri jedinice, koja je u tarotu i numerologiji predstavljena kao Mađioničar, odnosno neko ko ni iz čega stvara magiju.

Sa nizom brojeva 11-11 snaga ovog broja se doslovce učetvorostručuje, te se veruje da je današnji dan idealan da u njemu postavite ciljeve i poželite želje, koliko god nemoguće zvučali!

Univerzum će vas čuti i pomoći će vam da svoje snove i težnje pretvorite u realnost! Dovoljno je da u svemir pošaljete svoju želju uz veru da će vam se ista ostvariti i da ćete imati pomoć sudbine, prenosi “Zena Blic“.

Trudite se da danas izbacite skeptične, negativne misli i da se oslobodite brige. Neka vam ovo bude prijatan, relaksiran dan u kome ćete pronaći dovoljno vremena za sebe, svoj užitak i svoje pozitivne misli

Budite fokusirani na svoje želje, ali razmišljajte i o tome zašto to želite, te kako ćete se osećati kada vam se ona ostvari. Do detalja zamislite sve ono što će se dešavati kada vaša želja postane java – to će doprineti tome da vaša želja postane jasnije, što dalje implicira ubrzanjem manifestacije.

Dakle, danas ne oklevajte – već poželite sve što vam padne na pamet!

Facebook komentari