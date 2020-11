IZAŠAO VAN NAKON TOPLOG TUŠA PA ZAMALO UMRO: Obitelj ga pronašla u teškom stanju, uzrok šokirao i liječnike

Kada se ovaj čovjek preselio s tropskoga otoka Mikronezije u znatno hladniji Colorado, ne samo da se nije aklimatizirao na hladnije vrijeme – bio je alergičan na njega. Ali toga uopće nije bio svjestan, prenosi “Net“.

Doživio je anafilaksiju

Jednoga dana istuširao se i izašao na hladan zrak, a kasnije tijekom dana obitelj ga je pronašla na podu kupaonice – tijelo mu je bilo prekriveno osipom i otežano je disao. Doživio je anafilaksiju – za život opasnu alergijsku reakciju.

His allergic reaction to cold air was serious enough to merit a trip to the emergency room and a stay in intensive care. https://t.co/H5sKYb9vkM

— Gizmodo (@Gizmodo) November 2, 2020