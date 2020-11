Oprez: U 2021. očekuju nas 3 velika izazova

Retrogradni Merkur događa se tri ili četiri puta godišnje, a poznate je po negativnoj energiji, lošoj komunikaciji, pogrešnim informacijama, nezgodama i teškoćama.

Ova planeta je u retrogradnoj fazi kada počne da se kreće u suprotnom smjeru od zemlje. Kada se planete kreću od istoka ka zapadu, onda su direktne,a kada se kreću od zapada ka istoku, onda su u retrogradnoj fazi.

Merkur se najbrže kreće od svih planeta i to je razlog što se njegove retrogradne faze javljaju samo 3,4 puta godišnje i ne traju dugo.U zavisnosti u kojem znaku se pozicionira, svaki retrogradni Merkur ima drugačiji uticaj.

Evo kada nas u 2021. godini očekuje Merkurova retrogradna faza:

od 30. januara do 21. februara 2021. godine – retrogradni Merku započinje u znaku Vodolije, a završava u znaku Jarca

od 30. maja do 23. juna 2021. godine – retrogradni Merkur započinje u znaku Blizanaca, a završava u znaku Bika

od 27. septembra do 18. oktobra 2021. godine – retrogradni Merkur započinje u znaku Vage, a završava u znaku Djevice.

Retrogradni Merkur je tu kako bi nam pokvario planove, podsjetio nas na naše slabosti i vratio korak unazad. Tokom njegovog uticaja mogući su konflikti, nerazumijevanje, rasprave i udaljenost – od sebe i drugih.

Ipak, svaki retrogradni Merkur sa sobom donosi jednu važnu i dobru stvar – novu životnu lekciju.

Ponekad je tu kako bi nas kao hladan tuš osvijestio i pokazao da tapkamo u mjestu i da smo na pogrešnom putu. Iako je to suočavanje sa realnom situacijom često bolno i neprijatno, može vam donijeti važen smjernice za nastava puta i podstaći vas da se borite i ostvarite ono što želite.

Svaki izazov nas učini jačim, svaka greška mudrijim, a svaka prepreka upornijim.

Ne opirite se Merkurovom uticaju, dopustite da se promjene dogode i prihvatite ih. Važno je samo da sačuvate unutrašnji mir kroz meditaciju i sklad sa prirodom.

Moguće je daće nam ova 3 izazaova donijeti teškoće u životu, ali posle njih bićete spremniji da se prepustite novoj, ljepšoj i uspješnijoj strani života, prenosi “Lovesensa“.

