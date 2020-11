Djevica – godišnji horoskop za 2021. godinu: Šta vas očekuje u ljubavi, poslu i zdravlju

Godišnji horoskop Djevica – 2021. godina!

Djevica je zemljani znak kojim vlada planeta Merkur. 2021. godina sa sobom donosi vam velike promjene, drage Djevice, naročito u društvenom životu i vašem usavršavanju/učenju. Znak Jarac, kroz koji će ove godine proći mnoge planete, imaće veliki uticaj na vaš znak. Planete Uran i Saturn takođe igraju ključnu ulogu u vašoj sudbini.

LJUBAV

Neptun ove godine duboko utiče na vaše emotivne odnose- posebno kada je u pitanju romantični odnos. Ove godine partner će se vjerovatno oslanjati na vas više nego obično. Uradite najbolje što možete, ali ne dozvolite da vas bilo ko koristi na negativna način. Skinite ružičaste naočare i pogledajte svog partnera na realan način. Da li ste ga idealizovali? Da li vas vaša emotivna veza ispunjava? Tek kada to uradite bićete sigurnid a li u ovakvom odnosu vrijedi ostati i raditi na njegovom razvoju. Slobodne Djevice u 2021. godini upoznaće puno novih i zanimljivih ljudi, a među njima krije se i neka tajna ljubav ili romantična avantura.

POSAO

Očekuje vas uspjeh, veliki rad i super promet na polju karijere u 2021. godini. Iz tog razloga od vas će se možda zahtjevati da preuzmete dodatne odgovornosti. Da ne biste postali previše opterećeni, najbolje je da naučite kako da delegirate zadatke drugima ravnopravno. Ne plašite se da potražite pomoć, jer vas očekuje puno obaveze u cijeloj narednoj godini. Ako svesno raspodijelite zaduženja i zadatke i marljivo se posvetite svom radu – očekuje vas veliki uspjeh.

FINANSIJE

Planeta Mars menja znako u kojem boravi otprilike jednom u dva mjeseca. Većinom 2021. godine Mars će biti ili u Vodoliji ili u Jarcu. Ovo su dobre vijesti za vaše finansije. Ovo je sjajna godina za ulaganje u nekretnine ili novi posao. Iako ćete morati da potrošite puno fizičke i mentalne energije da biste postigli svoje ciljeve vezane za novac, vjerujte da će vrijediti.

Tokom 2021. godine Uran se prebacuje između znaka Ovna i Bika. Dok ste u Ovnu (od januara do sredine maja, pa od novembra do 2022), vaše finansije mogu biti manje stabilne nego u drugim dijelovima godine. Međutim, kada je Uran u Biku, vaše finansije će se stabilizovati. Iz tog razloga, najbolje je uštedjeti novac od maja do novembra kako biste osigurali finansijsku sigurnost.

PORODICA

Vaši porodični odnosi proći će fazu ponovnog rođenja tokom 2021. godine. Veze sa vašom djecom, braćom i sestrama i rodbinom vjerovatno će se promijeniti ove godine. Očekuje vas transformacija na bolje, obnavljanje bliskosti i divne porodične veze. Djevice koje su u romantičnoj vezi moguće je da baš u 2021. godini očekuje proširenje porodice.

ZDRAVLJE

Tokom cijele godine Mars je u Jarcu i u Vodoliji što vam takođe pomaže da poboljšate svoje mentalno i fizičko zdravlje. Uticaj zemljanog znaka Jarca podstaći će vas da provodite više vremena u prirodi. Vodolija, kao vazdušni znak, podstiče vas vas da poboljšate svoje sposobnosti kroz učenje novih vještina. Svaki vid učenja pozitivno utiče na mentalno zdravlje. Upišite neki kurs, naučite još jedan strani jezik ili se bavite sportom.

DRUŠTVENI ŽIVOT

Godišnji horoskop za 2021. godinu predviđa da je ova godina sjajna za sticanje novih prijatelja! Na ovaj ili onaj način, vaša društvena mreža će vjerovatno rasti ove godine. Moguće je da ćete se sprijateljiti sa ljudima sa kojima imate mnogo zajedničkog, što je tipično za Djevice. Budući da ćete ove godine provoditi puno vremena na poslu, očekuje vas početak jednog divnog prijateljstva sa nekim od vaših kolega i saradnika.

Novi prijatelji koje steknete ove godine vjerovatno će postati dio vašeg života kako bi vas naučili nečemu ili kako biste ih vi naučili nečemu. Godišnji horoskop za Djevicu za 2021. godinu ne predviđa stroge i konkretne lekcije kroz prijateljstvo, već da smo svi tu, na planeti Zemlji, kako bismo jedni druge stalno podsticali na razvoj. Ovo je sjajno vrijeme da slušate i širite vrijedne savjete koji prijateljstvu daju dozu ljubavi i iskrenosti.

Godišnji horoskop za Djevice po mjesecima u 2021. godini:

Januar – Merkurov uticaj na početku godine radi na poboljšanju vaših odnosa sa prijateljima i članovima porodice. Ovo je sjajno vrijeme da provedete više vremena kod kuće.

Februar – više se fokusirate na posao i zdravlje. Iskoristite ovaj sretni mjesec kako biste planirali budućnost i usavršili vještine koje će vam pomoći da ostavrite uspjeh.

Mart – nekoliko planeta biće pozicionirano u znaku Ribe, što može pomoći u poboljšanju nivoa kreativnosti što vam može poboljšati karijeru. Ovo je još jedan sjajan mjesec za planiranje budućnosti.

April – mjesec za introspekciju. Usredsredite se na svoj društveni život, posebno na odnose sa kolegama. Ne zaboravite da se fokusirate na svoje zdravlje.

Maj – Sunce u znaku Bika donosi obnovljeni osjećaj stabilnosti. Blizanci i Neptun takođe rade na poboljšanju vašeg društvenog života, kako platonski tako i romantično.

Jun – retrogradni Merkur 2021. godine može doneti određeni korak napretka u vaš život. Na početku će sve izgledati haotično, ali nove lekcije koje usvojite donijet će vam uspjeh na duže staze.

Jul – Foksuirajte na projekte i hobije vezane za posao. Planeta Venera podstiče introspekciju u vaš ljubavni život. Razmislite o tome kako se osjećate prema partneru i da li želite da se vaša veza sa njim nastavi.

Avgust – obnovljeni osjećaj energije i pozitivnosti. Ovo je sjajno vrijeme da se usredsredite na fizičko i mentalno zdravlje. Pokušajte sa meditacijom i vježbajte u prirodi.

Septembar – Osjećate se osjetljivo kada je riječ o ljubavi. Trebaće vam stalno potvrda da vas ljudi i dalje vole.

Oktobar – Veneru u Strijelcu vas ohrabruje da nastavite da se razvijate kroz intelektualne napore. Proučavajte stvari koje su vam zanimljive, a ne stvari koje će vas stresirati. Ovo je sjajno vrijeme za započinjanje novih projekata.

Novembar – vaš posao i društveni život postaju užurbani. Preduzmite mere za ublažavanje stresa. Ovo je dobar mjesec za odmor od posla da biste se opustili.

Decembar – podstiče vas na razmišljanje o protekloj godini. Učite iz prošlosti da bi vam 2022. godina bila još bolja od 2021. Vaš društveni život biće na zavidnom nivou ovog mjeseca, prenosi “Lovesensa“.

