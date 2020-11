Ova tri horoskopska znaka najbolje lažu, ne vjerujte im prije nego što provjerite priču

Nekada se laž samo neznatno razlikuje od istine. Postoje osobe koje lažu, a postoje i osobe koje ukrašavaju stvarnost. Sa samo nekoliko neistinitih detalja, istinita priča može biti daleko ljepša za slušanje. Osobe koje jako dobro vladaju lažima su u velikoj prednosti.

Možda zvuči grubo, ali ako tu svoju sposobnost umiju da preusmjere na pravi način, da valjano iskoriste u privatnom životu ili poslu, onda će to svakako biti prednost koja im može omogućiti prosperitet.

Blizanci

Kao kada metafora tokom nekog djela pređe u alegoriju, tako i njihove hronične laži mogu dobiti formu koja se u žargonu naziva “foliranje”. Blizanci su dupli znak i oni umiju jako dobro da se pretvaraju. Njihove riječi obavezno morate da uzmete sa rezervom, naročito ukoliko ne želite da dođete u rizik da nagrabusite. U svemu tome, oni su poprilično sladunjavi. Ponekada su i slađi od meda. Oni vladaju vještinom govora i umiju da sve prezentuju na izuzetno lijep način. Njihov poriv da ne govore istinu ponekada se ispostavi čak i kao životni stil. Blizanci to često umiju dobro da iskoriste, odnosno da unovče, naročito kroz odabir profesije. (Advokati, bankari, trgovci i prodavci), piše “Astrosavet“.

Škorpija

Škorpije zaista mogu da Vas profesionalno slažu. S tim, da dok Vas lažu neće čak ni trepnuti, a laž koju će Vam plasirati, biće tako dobro unaprijed izdefinisana, da će biti postavljena kao axiom, odnosno, niko neće čak ni imati želju, namjeru, niti potrebu da to provjerava. Oni jako brzo misle, razmišljaju, i ako ste pomislili da su laž koju su Vam plasirali, smišljali satima ili danima, grdno ste se prevarili. Ono što njima u trenutku padne na pamet da iskonstruišu, to ni najbolji holivudski režiseri nisu prikazali u svojim filmskim ostvarenjima. Oni se ne ustručavaju da lažu, smatraju to svojim talentom i taj talenat veoma pažljivo njeguju, a sve u cilju toga da za sebe prigrabe što bolje pozicije.

Ribe

U osnovi, oni možda ne lažu onoliko uvjerljivo kao što to čine Blizanci ili Škorpija, ali sigurno je da neće imati nikakav problem da slažu sagovornika, naročito ako im je to u interesu. Oni se tako uglavnom i rukovode nekim svojim interesima, koje ostvaruju preko laži. Ne prezaju da lažu u emotivnoj sferi, pa će partneru trebati dosta emotivnog staža sa njima da ih potpuno demistifikuju od one osobe kakvom su se u početku prevarili. U poslu će lagati bez imalo skrupula, jer oni vole novac, vole moć, a savjest im sigurno neće biti naročito aktivna zbog toga što su slagali. Oni za razliku od prvo dvoje mogu lagati sa osmijehom, i doslovce slaviti svaki onaj učinak koji je njihova laž proizvela, prenosi “Noizz“.

