Ova srpkinja je prije 4 godine plesala sa Bidenom: Kad vidite ko je ona, ostat ćete u čudu, ponosna je (VIDEO)

Kolika joj je bila čast da sa, sada već predsjednikom Amerike, otpleše nekoliko koraka, potvrdila nam je i sama Ljiljana.

– Izuzetno mi je drago što sam plesala sa Bjadenom. Meni je drago kada zaplešem sa bilo kojim gostom Skadarlije, a posebno sa visokim zvaničnikom – kaže glumica na početku razgovora.

Ono što ga je zaintirigiralo je, kako kaže, njena priča o Skadarliji, boemskoj četvrti, koju mu je ona predočila na engleskom jeziku.

– Bio je jako zainteresovan da čuje priču o Skadarliji. Ispričala sam mu da su ovoj ulici sjedeli poznati pisci, glumci i zvaničnici iz čitavog sveta, da se tu sedi od jutra pa do sutra, da se u Skadarliji provode nezaboravni dani i noći, da je svako dobrodošao i da je običaj da se zapjeva i zapleše. A onda sam uradila baš to – zapevala sam i pozvala ga na ples. On je sve ispratio sa osmijehom i zaplesao je istog trenutka! Nije mi se dvoumio nimalo i zaplesao je odmah tu, nasred ulice, čini mi se ispred „Tri šešira“ – priseća se Ljiljana.

Otplesali su, kaže, dve strofe uz pesmu „Kraj jezera“ Zvonka Bogdana. To je bilo dosta da Ljiljana zapazi da je riječ o dobrom plesaču.

– Bajden ima lijep stav i zaista lijepo pleše. Nije bilo gaženja – kaže glumica kroz sijmeh i dodaje da joj je taj trenutak zaista ostao u lijepom sećanju, a posebno pamti pozitivnu reakciju koju je kod njega proizvela,piše Pink.

