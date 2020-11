Sedmični horoskop: Ovnovi impulsivni i sebični; Rakove stižu duhovi iz prošlosti; Lavovi imaju nerešena teška pitanja

OVAN

Hrana

Ovo je sedmica u kojoj se morate hidrirati više nego inače. Takođe, potrebno je da vodite računa o unosu soli u organizam, da je smanjite na najmanju moguću meru i izbegavate korišćenje jakih začina. Pikantni, naročito ljuti ukusi će vas privlačiti, ali vam mogu iritirati želudac.

Ljubav

Niti vi razumete partnera niti partner razume vas. Voljeno biće vas povremeno istinski iritira svojim stavovima i ponašanjima, a naročito mrljavljenjem ali ne berite brigu – i vi nervirate drugu stranu, i to svojom nestrpljivošću, impulsivnošću, tvrdoglavošću i sebičlukom. I pored svega ovoga – strasti vas spajaju. E ako vas strasti spajaju a reči razdvajaju onda vam je jasno šta vam je činiti. Slobodni Ovnovi – simpatija vas simpatično čačka, ali nikako da nađete pravi model ponašanja i da je u potpunosti osvojite. Verujte – čestim promenama ponašanja samo zbunjujete drugu stranu. Priberite se i krenite u akciju.

Posao

Još samo malo – pred kraj nedelje 14-og, vladar vašeg znaka Mars konačno kreće direktnim hodom. Od tog momenta pa na dalje, naročito od 20-og novembra očekujte zaista konkretnije promene na bolje. Do tada – skupite još to malo snage što vam je ostalo i gurajte dalje. Imajte više opreza i samokontrole u kontaktima i sa saradnicima i sa onima koji su po poziciji iznad vas. Nije vreme za ishitrene poteze i odluke. Neka u svakom danu bude po jedna mala pobeda. Do onih velikih i značajnih stižete ubrzo.

Novac

Novac i vi – kao rogovi u vreći u ovoj sedmici. Nikako da sklopite primirje.

Zdravlje

Problemi sa grlom, žlezdama.

BIK

Hrana

Apetit, koji je u ovom periodu jako izražen, pokušajte da obuzdate na taj način što ćete se više okrenuti namirnicama biljnog porekla. Izbegavajte slatkiše, peciva, industrijske mesne prerađevine i previše začina u ishrani. Potrudite se da ne jedete u kasnim večernjim satima.

Ljubav

Aspekte koji deluju na vaš znak i vladarku Veneru u ovoj nedelji možete iskoristiti na najbolji mogući način ukoliko u odnos sa voljenom osobom unesete mnogo više strasti, dubinskih emocija, ukoliko se intenzivno povežete i napravite atmosferu uživanja. No, možete izabrati i onaj drugi način – kroz tenzije i rasprave i krenuti putem koji vas i u ovoj sedmici ali i u nedeljama ispred nas može poremetiti kao par. Slobodni Bikovi – sem prošlosti koja uporno kucka na vaša vrata ovih dana, pripadnici ovog znaka su i pod uticajima jakih želja koje ih vuku ka osobi za koju osećaju da im može pomeriti tlo pod nogama.

Posao

Nestrpljivost, impulsivnost, tenzija na radnom mestu, talasi zbunjujućih ili nepovoljnih informacija koje dolaze do vas – sve ovo može obeležiti sedmicu u koju ulazimo. Često će se dešavati situacije koje će vam isisavati energiju i koje, naročito u drugom delu nedelje – mogu dovesti do toga da po bitnim poslovnim stavkama kasnite. Od vaših reakcija sada mnogo toga zavisi, a one ne bi trebale da budu obojene nervozom – trudite se da budete efikasni, skoncentrisani i nadasve – mirni.

Novac

Prilivi su trenutno korektni.

Zdravlje

Umor i stres mogu pokrenuti raznorazne sitnije fizičke probleme.

BLIZANCI

Hrana

Naročito u prvom delu sedmice, možete imati problema sa želucem I varenjem. Ono što bih vam preporučila jeste da dan ne započnete kafom, već doručkom I da vam on bude I najobilniji I najhranljiviji obrok tokom dana.

Ljubav

Prolazite putem kojim ste već hodili tokom oktobra – pitanja koja su u tom periodu pokrenuta između emotivnog partnera i vas ponovo će izaći na dnevni red. Svi „repovi“, sve nezavršene situacije, sve eventualne sumnje i preispitivanja od 10-og novembra ponovo dolaze u prvi plan. Za neke Blizance da ih uspešno reše, za one druge – da se u narednih par nedelja suoče sa stvarnim stanjem u svojim emotivnim relacijama i vide šta će i kako dalje. Slobodni Blizanci – nedelja u kojoj se možete lepo zabaviti flertujući i upoznavajući nove osobe. Neko će možda „skrenuti“ i u slatku avanturicu.

Posao

Polako počinjete da se približavate razrešenjima, konačnim zaključcima i epilozima u mnogim poslovnim situacijama koje su bile glavne teme za vas u proteklom periodu. Sami vidite da se neke stvari lako otvaraju pred vama, neki Blizanci čak mogu u prvom delu sedmice dobiti poslovnu ponudu koja prilično dobro izgleda. U drugom delu nedelje će biti pojačana nervoza na poslu, moguće je da će postojati i neke konfuzne situacije i veći broj obaveza. No, imate snage da sve ovo uspešno privedete kraju.

Novac

Prilivi novca su u ovoj nedelji učestaliji ili lakše dolaze do vas.

Zdravlje

Češće urinarne tegobe.

RAK

Hrana

U ovom periodu je nešto teže održavati vitku liniju, pogotovo što ste se prilično olenjili, a neizmerno vam prijaju slatkiši svih vrsta. Ako već hoćete da otpočnete sa nekom dijetom, to radite od vikenda I mladog Meseca.

Ljubav

Ljubav teče slobodno, sirovo i duboko u vama u ovom periodu. Nije problem u ljubavi. Problem je u okolnostima, u dešavanjima, u prošlosti i strahovima koji ovih dana igraju kolo oko vas. Kada je ovakva situacija, nije trenutak za velike odluke i konkretne poteze. Osećaj da ste samo sporedni glumac u sopstvenom životu kada je emotivni segment u pitanju trajaće još neko vreme. Do tada – neka emocije nose, sve ostalo je manje važno. Slobodni Rakovi – osećaji strasni i siloviti se bude u vama. Ne sputavajte ih i ne bežite od njih. Pokušajte da se prepustite dešavanjima, imajte vere u ljubav.

Posao

Poslovni segment i dalje ne nudi spokoj, smirenost i opuštenu atmosferu. Osećaj grča u stomaku je prisutan jer se na dnevnoj bazi dešavaju situacije koje vam donose nemir i tenziju. U drugom delu nedelje može vam se učiniti da se sve samo dodatno ubrzava i zahuktava i da ne možete da se sastavite i pohvatate na koju ćete stranu. Pokušajte u tim momentima da se na trenutak primirite, saberete i razumski odredite šta je prioritetno i čemu treba posvetiti svu vašu pažnju.

Novac

Nije ovde loša situacija. Dobijate manje nego što realno zaslužujete, ali trenutno je tako.

Zdravlje

Problemi sa kožom.

LAV

Hrana

Lakša hrana, manji, a češći obroci – to je ono što će vam u ovoj nedelji najviše odgovarati I činiti da se osećate dobro I rasterećenog želuca. Najviše vam se preporučuju sve vrste ribe, bile one rečne ili morske.

Ljubav

Dok povezanost i osećaj stabilnosti, pa i strast sa partnerom jača, u isto vreme jača i komunikacijski problem. Koliko god želeli da idete samo na jednu stranu (a to je još uvek moguće u ovoj nedelji) pre ili kasnije moraćete da se dotaknete i tih komunikacijskih problema. Šta je to – ko zna? Kod nekih – razlika u uverenjima, kod drugih – nerešena teška pitanja, kod trećih – neprijatne situacije koje uporno gurate pod tepih. Polako se približava vreme da se stvari razjasne. Slobodni Lavovi – lepršavost i strast su svuda oko vas. Želite i osećate i koliko god vam to prijalo, u isto vreme vas i uznemirava. Samo polako.

Posao

Ovih dana ste strpljivo nestrpljivi. U isto vreme prodorni i suptilni. Umete i da kažete i da prećutite onda kada je to potrebno. Iako nećete dobiti sva rešenja i odgovore koji su vam bitni u ovoj nedelji, ipak ćete napraviti velike pomake. U komunikaciji sa drugima izbegavajte da isterujete neku svoju pravdu, dobro razmislite da li ste korektni a najbolje bi bilo da se postavite u pozicije druge strane. Može da se dogodi da se neki dogovori zabaguju u ovom periodu – ne insistirajte, morate malo sačekati.

Novac

Prilično stabilna i povoljna sedmica po pitanjima novca.

Zdravlje

Mogućnost povreda.

DEVICA

Hrana

U ovim vas danima očekuje vrlo promenljiv energetski nivo, pa I apetit. Imaćete tendenciju da preskačete obroke u prvom delu nedelje I možete napraviti sami sebi problem sa varenjem. Pokušajte da se držite ritma od minimum tri obroka tokom dana.

Ljubav

Od samog početka nedelje ćete se osetiti drugačije, kao da su se neke kockice posložile u vašoj glavi i bićete mirniji i stabilniji. Naravno da će se ovo odmah odraziti na kvalitet i komunikacije i odnosa sa emotivnim partnerom. Da li to znači da ćete tokom cele sedmice imati mirno more? Ma jok – biće tu povremeno nekih sitnih iskakanja i tenzije, malenih dnevnih problemčića ali sve je ovo nebitno i lako rešivo. Slobodne Device – sa osobom koju ste upoznali u proteklom periodu imate sve lepše i opuštenije razgovore. Divno je što vam ovo prija, samo nemojte žuriti – neka sve ide svojim tokom, lagano.

Posao

I u poslovnoj sferi sada mnogo jasnije sagledavate situacije kojima ste okruženi, ali i one koje su ispred vas. Znate šta vam je činiti i kako je potrebno da se postavite u narednom periodu. Svesni ste da će neki vaši postupci koje nameravate da učinite dovesti možda i do nekih poslovnih odvajanja i preseka, ali shvatate da je to neminovno. U ovoj nedelji nemojte ići na sto strana odjednom, jer će vam takav način funkcionisanja samo doneti gubitak energije i polovično odrađene poslove. Fokusirajte se što više.

Novac

Ukoliko malo ne povedete računa o troškovima, uskoro se možete suočiti sa problemima.

Zdravlje

Promenite način ishrane. Mogući problemi sa žlezdama, stomakom, urogenitalnim traktom.

VAGA

Hrana

Vaša „slatka“ vladarka Venera u tranzitu kroz vaše polje ličnosti donosi Vagama pojačan apetit I želju za slatkišima, jakom I kaloričnom hranom, užicima za nepce. Probajte da izbegnete sve što je slatko I da se okrenete više voću, povrću, mesu.

Ljubav

Ne baš ugodni aspekti vaše vladarke sa retrogradnim Marsom koji vlada partnerskim odnosima dovešće do nemira, neodlučnosti, ljubavnih nedoumica i naravno – velike tenzije između voljene osobe i vas. Negde ovo i jeste potrebno, na žalost – mora se konačno videti gde ste i u kom pravcu idete na dalje….ako uopšte idete zajedničkim snagama. Pred vama je period rešenja i razrešenja koji će potrajati još par nedelja. Budite svoji, to je jedino bitno. Slobodne Vage – strasti gruvaju, ali mira i lakoće i nekih „normalnih“ ljubavnih prilika i dešavanja sada nema. Flertujte, uživajte, provodite se.

Posao

Ni poslovno trenutno niste u periodu neke lepote i mira. Koliko god vi hteli i želeli da sve funkcioniše skladno i po dogovoru – saradnici, klijenti, poslovni partneri, kolege – svi će se „potruditi“ da vam otežaju što je više moguće. Naročito je drugi deo nedelje tenzičan jer ćete odjednom sa svih strana biti okupirani i problemima i obavezama i masom nekih situacija na koje niste uopšte računali. Ono što jeste bitno je da pokušate da zadržite svoj mir, da se fokusirate na bitno i da „gurate“ dalje.

Novac

Nije loša finansijska situacija.

Zdravlje

Previše nervoze za vašu suptilnu prirodu. Možete odreagovati kroz probleme sa kožom.

ŠKORPIJA

Hrana

Ako ste imali nameru da se ugojite – ovo je odličan period za vas. E, problem je ukoliko baš I nemate žalju da nabacite na sebe pet kilograma – u ovom slučaju moraćete striktno da vodite računa šta jedete, jer će se ama baš sve odmah “lepiti” za vas….Što teže misli, to „teža“ hrana…..

Ljubav

Teške misli vezuju se i za odnos sa voljenom osobom. Imate osećaj da ste se zabagovali, da rešenje ne postoji i da nemate pojma na koju ćete stranu. Obzirom da je ovo sedmica u kojoj vaš vladar Mars kreće direktnim hodom, taj osećaj može biti dodatno pojačan zbog stacionarnosti ove planete. Bukvalno – kao da vas je sve zakočilo i ni makac ni na jednu stranu. Merkur ulazi u vaše polje ličnosti – sve ono što ste prećutali, uskoro ćete reći. Sve ono što je ostalo nerešeno – uskoro će se rešiti. Razrešenja će doći, sačekajte. Slobodne Škorpije – sve se dešava samo u vašoj glavi. U realnosti – slabo, mršavo.

Posao

Ukoliko imate osećaj da vučete na leđima džak od jedno stotinak kilograma – pa, verovatno to nije samo osećaj, to je prilično realno stanje. Ova nedelja će da vam oteža sve što može. Nema tu nekog posebnog leka osim da prikupite sve svoje snage i da krenete udarnički – najpre sa onim situacijama koje vukljate već odavno a koje još uvek nisu rešene. Opterećenost time šta budućnost donosi i da li ste na pravom putu svakako će biti prisutna, ali koliko god da izgleda crno – neće biti tako strašno kao što mislite.

Novac

Pare će vam izvući dnevni troškovi i problematika vezana za kuću, ukućane.

Zdravlje

Bez snage ste i energije. Potrebno je mnogo više spavanja i odmaranja.

STRELAC

Hrana

Neophodno vam je neuporedivo više svežeg povrća u ishrani. Takođe, ritam obroka kod vas je u potpunosti poremećen, jedni preskaču obroke, drugi pak jedu svaki čas – niti prvo niti drugo nije dobro I može vam doneti samo probleme…

Ljubav

Po nekim pitanjima je skroz dobro, po nekim baš i nije. Kao što u vašem partnerstvu postoje trenuci i situacije koje vam donose podsticaj, dobru energiju i koje vas spajaju…..isto tako postoje i momenti u kojima ne uspevate da pronađete zajednički jezik i usaglasite se. Ono što je bitno jeste da prve momente negujete i trudite se da ih bude što više, a da druge rešavate kako dolaze. Ne gurajte probleme i nerešena pitanja pod tepih – izaći će kad tad. Slobodni Strelčevi – dopada vam se što ostavljate utisak na pripadnike suprotnog pola – prija vam trenutno da se igrate, da flertujete i da se zabavljate.

Posao

Iako su neke nedoumice još uvek u velikoj meri prisutne kod vas, jasno vam je da postoji rešenje za ove situacije samo vam je mrsko što opet morate da čekate. Na samom početku nedelje – mala promena u dogovorima, koja je u početku izgledala kao otežanje – odjednom se može pretvoriti u povoljan momenat po vas. Vama će, generalno gledano – sada, ničim izazvano – dolaziti okolnosti i povoljnosti, dobre prilike koje ne bi trebalo propustiti. Neki novi počeci se polako otvaraju pred vama.

Novac

Nervira vas što u ovom periodu niste opušteni, što se konstantno prebrojavate.

Zdravlje

Preumorni ste, bez one vaše silovite energije.

JARAC

Hrana

I vi možete imati manjih problema sa varenjem, pa će vam najviše prijati lagani, jednostavni obroci koje ćete uzimati redovno. Zbog imuniteta, potrudite se da povremeno pripremite sebi vitaminsku bombu – od limuna, pomorandži, kivija, meda.

Ljubav

Malo je bolje, ali nije sjajno. Malo je lakše, ali nije lako. I dalje vi morate biti stena na koju se partner oslanja, koliko god vas taj isti partner povremeno ljuljao iz temelja svojim rečima i postupcima. Naročito sredinom nedelje kada može biti posebno teško da iznesete sve emotivne terete koji su vam se u ovom periodu natovarili na leđa. Nemate drugu opciju nego da izdržite i da se trudite da budete stabilni – partner to nije, zato vi morate biti. Slobodni Jarčevi – kolekcija „prijatelja“ se povećava – možda se vremenom nešto od ovoga pretvori u drugačiji tip odnosa. Družite se, izlazite, opustite se.

Posao

Isto kao i u emotivnom životu – i u poslovnoj sferi je potrebno da budete prisutni u svakom trenutku, sa jasnim ciljem na pameti. To što će ti ciljevi povremeno izgledati kao da su sve dalje od vas – to je samo trenutna perspektiva koja nije tačna. U polje podrške i budućnosti pored Sunca ulazi ponovo i tranzitni Merkur pa će ponovo vaskrsnuti neki ljudi, neke informacije, neke situacije – koje će vam dati nadu da ipak idete pravim smerom, ka onome što želite. Strpljenje će dati svoje rezultate, ne brinite.

Novac

Proverite da li ste poplaćali sve račune, dažbine i obaveze.

Zdravlje

Osetljiviji ste nego što mislite – pazite da se ne prehladite.

VODOLIJA

Hrana

Problem će vam ove nedelje praviti to što ćete svaki čas imati neko društveno dešavanje, neke ručkove, večere, slavlja – na kojima će biti baš ona hrana koju vi obožavate I možete povremeno malo preterati. Pokušajte da se uzdržite od veće količine slatkiša….

Ljubav

Jednim delom su se neke teške, teskobne ili problematične situacije sa emotivnim partnerom rešile….ili ste ih makar izneli na dnevni red. Očekuje vas još jedna tura suočavanja sa vama neprijatnim temama i u ovoj ali i u naredne dve nedelje. Jednostavno, situacija vas neće pustiti dok sve ne bude „pod konac“ i dok i partner i vi ne budete tačno znali gde ste, šta želite jedno od drugog i u kom pravcu idete. Ono što je bitno je da ste tu, držite se zajedno – samim tim, lakše ćete se suočiti sa svim teškoćama. Slobodne Vodolije – jaka privlačnost prema nekom, ali istovremeno – osećaj nesigurnosti, strahova, bojazni.

Posao

U ovoj sedmici će se čas sve odvijati navrat nanos i u najvećoj brzini…..a čas će zakočiti, zablokirati i doneti vam talas negativnosti i tenzije. Koliko god se trudili, nećete sada uspevati da imate neki miran i stabilan put, svaki čas će biti truckanja i rupa na drumu. Komunikacija sa onima sa kojima sarađujete će u jednom momentu biti podsticajna, a u drugom na granici rasprave. Ako nešto ne ide – onda ne ide. Što više budete gurali i potencirali da nešto rešite, moguće je da će rešenje sve više bežati od vas. Pustite.

Novac

A baš vam nisu bili potrebni ti troškovi, ali niko ih nije zvao – došli su sami.

Zdravlje

Moguće povrede. Budite oprezni u saobraćaju. Problemi sa nesanicom.

RIBE

Hrana

Pošto uopšte nisam sigurna da ćete uspeti da izbegnete pojačan apetit, kakve vam god savete davala, onda mogu da vam kažem samo ovo – u ovoj sedmici se opustite, dajte sebi na volju I uživajte. A od sledeće ili od vikenda – idemo na dijetu….

Ljubav

I partner i vi se polako vraćate u neko normalno, standardno funkcionisanje. Da, još uvek postoji obostrana preokupiranost obavezama koja će povremeno stajati kao zid između vas dvoje, ali čini mi se da ovo sada umete na drugačiji način da hendlujete. Vaša komunikacija se lagano popravlja, emocije lakše isplivavaju a zajedno sa njima – i strasti se pojačavaju. Samo idite ovim putem, polako i ne žurite. Slobodne Ribe – od samog početka nedelje moguć je lep susret koji će vas zaintrigirati. Ukoliko već imate simpatiju – postoje velike šanse da se vaša komunikacija u ovoj nedelji znatno pojača.

Posao

Vaši planovi, namere, ciljevi – polako se pokreću ka ostvarenju. Sve priče, informacije ili situacije koje su bile u nekoj formi zastoja ili na čekanju, sada se odmotavaju i dolaze do vas. Jeste da je to dolaženje lagano, ali kud ste čekali do sada – sačekajte još malo. Neke Ribe u ovoj nedelji može potrefiti i nova poslovna ponuda oko koje se istinski možete lomiti da li da je prihvatite ili ne. Ukoliko je moguće – prolongirajte svoju odluku za sledeću nedelju. Manji nesporazumi sa kolegama, ali rešivi.

Novac

Ovde vam na žalost, idu pojačani troškovi i nesigurnost.

Zdravlje

Glavobolje. Takođe – mogli biste da prošetate do zubara.

Autor horoskopa: Olga Savić

