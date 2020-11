Sa njim je bila i u dobru i u zlu: Ljubavna priča Mesija i Antonele potpuno je drugačija od svih koje ste čuli do sad!

Kada kažemo žene fudbalera, prva asocijacija su obično doterane devojke koje su megauspešne sportiste upoznale u noćnim izlascima. Ali jedna se razlikuje i po svemu izdvaja od ostalih.

Antonela Rokuco Mesi 2017. godine je rekla sudbonosno da svetski poznatom fudbaleru Lionelu Mesiju, a njihova ljubavna priča datira još od ranog detinjstva.

Naime, Antonela i Lionel su praktično odrastali zajedno – Mesi se družio sa Antonelim bratom, i to, kako je sam priznao, najviše zbog toga da bi mogao nju češće da viđa.Lepa Antonela bila je stidljiva devojka, pa do njenih srednjoškolskih dana nije ušla ni u kakvu vezu sa Mesijem. Kada je Lionel odlučio da se preseli u Barselonu i tamo pokuša da započne uspešnu sportsku karijeru, Antonela je bila šokirana – nije shvatala da bi on zapravo mogao da ode iz rodnog Rosarija u Argentini, u kojoj su zajedno rasli i u kojoj se rodila njihova ljubav.

Neki izvori tvrde da je Leo s devet godina hteo da mu ona postane žena, pa joj često pisao ljubavna pisma. Za razliku od ostalih fudbalera, Mesi nikad nije bio zavodnik i nije menjao devojke, a Antonela je prva i jedina žena u njegovom životu.

Zatim je 2007. godine Antonela imala smrtni slučaj koji je izuzetno teško podnela, a Lionel je odmah doleteo u Rosario kako bi je utešio. Tada je shvatila da i on nju voli istom snagom kao i ona njega, pa je odlučila da upiše koledž u Barseloni i preseli se kod Lionela.

Antonela je studirala stomatologiju, od koje je odustala da bi upisala studije komunikologije. Ni to joj nije išlo, pa se najzad odlučila za karijeru manekenke.Njihova ljubavna priča krunisana je 2012. godine kada su dobili prvog sina Tiaga, a tri godine kasnije rodio se Mateo. 2018. godine na svet je stigao i treći sin

Zanimljivo je i da su se Leo i Antonela venčali tek 2017. godine u rodnom Rosariju u Argentini.

Prelepa svadba oduševila je argentinsku i svetsku javnost, a skromna mlada sa jednostavnom šminkom, svedenom haljinom i opuštenom frizurom, odmah je kupila javnost.Svako ko poznaje Antonelu kaže da je i dalje ostala ona skromna devojka iz Rosarija, iako sada ima milione pratilaca na društvenim mrežama i novca koliko god poželi.

Antonela je zbog Mesija morala da se odrekne mnogih stvari, da svoju karijeru ostavi po strani i da se posveti porodičnom životu. Njoj to nikad nije bilo teško, jer je njihova ljubav toliko velika, a ona je za njega tu i u dobru i u zlu, kažu njihov prijatelji.Stil

