Veliki mjesečni horoskop za studeni/novembar 2020. godine: Stani, pročitaj, dobro razmisli

OVAN

Ovaj mjesec je za Ovnove savršen mjesec da se sva važna pitanja koja su bila na čekanju iz bilo kojeg razloga, konačno razriješe. To može biti kraj obrazovanja, novi posao ili ulazak u (novi) privatni biznis. Što god da je u pitanju, budite sigurni da ćete sve uspjeti organizirati i riješiti ovog mjeseca, a rezultati svega toga u vama će probuditi osjećaj nevjerojatnog zadovoljstva.

Tijekom mjeseca bit ćete odlično raspoloženi, uvijek spremni za veselje, ali i za romansu, naročito sredinom mjeseca.

Vrijeme je i da se konačno oslobodite nekih okova koje ste sami sebi nametnuli, a koji se odražavaju na mnoge aspekte vaše svakodnevice. Možda je vrijeme da potražite novi smisao svog života i da preispitate što za vas znači ljubav, piše “Stil Kurir“.

Za vas je idealna osoba rođena također u znaku Ovna, a krajem mjeseca moguće je lijepo putovanje baš s jednom takvom osobom. Imat ćete puno prilika za upoznavanje novih ljudi, kultura i tradicija, što će s drugim Ovnom biti sasvim jedinstveno iskustvo koje ćete dugo pamtiti.

Važni datumi: 1., 3., 15., 18. i 30. za vas će biti vrlo važni dani.

Najvažniji savjet: Kraj mjeseca može donijeti melankoliju i neraspoloženje. Neće vam se svidjeti prekovremeni rad na koji ćete biti vrlo suptilno prisiljeni, ali savjet je da to prihvatite i odradite dostojanstveno. Stisnite zube i ponos, ovog mjeseca će vam to donijeti uspjeh.

BIK

Studeni/novembar će za Bikove biti mjesec u kojem će donijeti mnoge važne odluke koje će utjecati na budućnost. Bit ćete motivirani da promijenite trenutnu situaciju, način ponašanja i pogled na život. Velika je šansa i za boljitak na poslovnom planu.

Ovo je idealno vrijeme da raščistite s nekim stvarima koje vas koče i smetaju vam. Pokušajte realizirati sve planove koji čekaju odavno da im se posvetite. Zvijezde će vam biti naklonjene pa će vam sve ići od ruke.

Prvi tjedan studenog/novembra iskoristite za otkrivanje novih talenata. Riskirajte, jer je velika šansa da ćete ostvariti sve što zamislite, bilo da se radi o poslu ili privatnom životu.

Stvorit će se prilike za nova poznanstva i puno druženja. U vaš život će iznenada ući nova osoba i to rođena u znaku Vage ili Ovna i privući vas kao magnet. U njenom društvu ćete se osjećati odlično pa postoji mogućnost za razvijanje nove romanse.

Važni datumi: 1., 13., 23., 25. i 26. će donijeti zanimljive prilike za vas.

Najvažniji savjet: Budite velikodušni, posvetite pažnju dragim ljudima. Recite im koliko vam znače. Ako drugima dajete, vratit će vam se dvostruko.

BLIZANCI

Većinu svog slobodnog vremena tijekom ovog mjeseca provest ćete radeći na nekim novim, važnim projektima koje ste planirali za budućnost. Mnogi će pokušati da vas uvjere da gubite vrijeme, da se to neće isplatiti, trudit će se da vam unište planove, ali ne smijete im to dozvoliti, jer ste na odličnom putu.

Postoji mogućnost većeg novčanog dobitka u igrama na sreću. Trudite se da ne budete impulzivni, jer vam to može pokvariti lijepe odnose koje imate s drugim ljudima. Upoznat ćete zanimljivu osobu koja će vam izuzetno odgovarati.

Na poslu ćete dobiti novog suradnika u znaku Ovna, s kojim ćete se slagati vrlo dobro, iako nemate puno zajedničkih tema. Razumjet ćete se i bez riječi i zajedno ćete ostvariti velike poslovne uspjehe.

Bit ćete popustljivi i puni podrške za drage osobe, naročito za partnera kojem ste potrebni više nego ikada. Pokažite dragoj osobi više razumijevanja i pažnje. Dajte joj do znanja da vam je važna.

Tijekom studenog/novembra ćete sve teškoće savladati bez problema, sve dok ostajete pribrani i hladnog uma u stresnim situacijama.

Važni datumi: 6., 8., 19., 22. i 28. mogu biti vaše životne prekretnice. Dobro iskoristite ove dane.

Najvažniji savjet: Pokušajte u posao unijeti malo zabave. Primijetit će vas jedna vrlo utjecajna osoba koja će vam pomoći da napredujete u karijeri.

RAK

Mjesec studeni/novembar je za Rakove u znaku putovanja, novih mjesta, tradicija, kultura i istraživanja potpuno novog načina života s voljenom osobom ili članom obitelji! Imat ćete snažnu potrebu za istraživanjem i sav novac ćete uložiti u putovanja.

Na tim putovanjima ćete privlačiti ljude poput magneta, naročito jednu zanimljivu osobu rođenu u znaku Blizanca.

Imat ćete zajedničke interese, neće vam nedostajati tema za razgovor, zbog čega postoji šansa da se vrlo zbližite za kratko vrijeme, čak i da to preraste u vezu koja ima blistavu budućnost.

Sve što u ovom periodu odlučite, bit će okrunjeno uspjehom.

Važni datumi: 4., 9., 12., 17. i 28. dugo ćete pamtiti. Trudite se i da ove dane pametno iskoristite.

Najvažniji savjet: Pred vama je mogućnost učešća u vrlo važnom projektu koji može da usmjeri vašu karijeru ka vrtoglavom uspjehu pa morate paziti na svaki korak. Na jednom događaju na koji ćete biti pozvani predstoji vam poznanstvo s osobom od velikog znanja i utjecaja. Iskoristite ovu šansu da steknete što više novih znanja i vještina. Ta osoba će vam pomoći da se snađete u nekom polju posla koje je za vas sasvim novo. Budite aktivni i donosite mudre odluke.

LAV

Studeni/novembar Lavu donosi zanimljivu avanturu s osobama koje žive daleko. Budite spremni da ćete ovog mjeseca imati puno stvari na umu pa ćete zbog toga izgubiti mnogo energije i novca.

Ovo je specifičan mjesec, tada su ljudi preplavljeni raznim informacijama i željama da kraj godine dočekaju uspješno – stoga dva puta provjerite sve, prije nego što nešto učinite.

Ako ste u mogućnosti – stres svedite na nulu. A prije nego djelujete, dobro osmislite plan akcije. Samo tako možete stići na vrijeme i završiti sve što ste planirali.

Važni datumi: 1., 4., 7., 26., 28.

Najvažniji savjet: Imate priliku da obogatite svoj kućni budžet i ne dozvolite da vam se to izjalovi. Budite ekonomični prilikom kupovine. Sredinom mjeseca osjetit ćete promjene raspoloženja. U jednom momentu ćete biti tužni, a već u drugom euforični. Razgovarat ćete s ljudima oko sebe u pokušaju da im prebacite što se loše ophode prema vama. Ali prije nego to učinite, dobro razmislite je li to istina. Često pogrešno tumačite signale koje vam drugi ljudi šalju.

DJEVICA

Ako budete slušali intuiciju, koja vas nikad nije iznevjerila – sve će biti dobro. Planirat ćete nove poduhvate, ali će problem biti nedostatak financija. Međutim, ne brinite, jer ćete uskoro dobiti financijsku podršku.

U drugoj polovini mjeseca očekuje vas mnogo zabave i druženja, ali ne zaboravite da morate i raditi. Osjećat ćete se dobro i zdravo, a da biste održali zdravlje potrebno je da što više boravite na otvorenom.

Na kraju mjeseca, pronađite vrijeme za razgovore s ljudima koji su vam najvažniji, ali pazite da ne odate previše. Neka vas vodi razum, nikad emocija.

Važni datumi: 1., 4., 23., 25., 28.

Najvažniji savjet: Napokon će vam se ispuniti dugo očekivana romantična želja. Naići ćete na nekoga tko će vam u potpunosti promijeniti život. Društveni život će biti na vrhuncu, a suprotnom spolu bit ćete izuzetno privlačni.

VAGA

Upozorenje za sve pripadnike horoskopskog znaka Vage: samo disciplina, ustrajnost i dosljednost će vam pomoći da dovršite sve započete planove. Pripremite se za velike poduhvate, ali pokušajte biti oprezni kada razgovarate s drugima.

U prvoj polovini mjeseca, Vage će osjetiti prisutnost Lava. Tada nećete željeti ništa raditi. Stoga, potrebno je da uložite sve napore i izborite se protiv ovog osjećaja.

U drugoj polovini mjeseca učinit ćete da Venera u vama pobudi ljubav prema učenju i početku istraživanja. To će biti savršeno vrijeme za osobni razvoj i obrazovanje. Razmislite o novom tečaju, isplatit će vam se.

U kući će se događati velike promjene: tajne i potpuno nepotrebne sumnje prema ukućanima. Usprkos tome, oko 18. ili 19.11., svi neobjašnjivi slučajevi i problemi će na kraju biti riješeni.

Na kraju mjeseca posvetite se aktivnostima vezanim za posao i financije. Potrudite se da izbjegnete svađe i nesporazume, jer posljedice ovih događaja mogu biti kobne za vas.

Važni datumi: 6., 8., 12., 20., 24.

Najvažniji savjeti: Na kraju mjeseca moći ćete pronaći podršku kod drugih ljudi na koje biste uvijek mogli računati. Njihova prisutnost će se osjetiti posebno za vas u financijskim pitanjima. Oni mogu biti od velike pomoći u bliskoj budućnosti.

ŠKORPION

Ovog mjeseca ćete konačno dokazati svima za što ste sve sposobni. Više nećete biti ni u čijoj sjeni – došlo je vaših 5 minuta i sada ćete vi biti u centru pažnje.

Ako odnosi s voljenom osobom u posljednje vrijeme nisu bili sjajni, sada hoće – u studenom/novembru je sudbina na vašoj strani. Ako ste sami i to će se vrlo brzo promijeniti, jer jedna fina i vrlo atraktivna osoba počinje “oblijetati” oko vas.

Sredinom mjeseca može doći do prave eksplozije osjećaja, nakon čega lako može doći do zaruka ili sasvim nove faze u dugogodišnjoj vezi. Bit ćete ugodno iznenađeni ponašanjem partnera i uživat ćete u romantici.

Financijska situacija se značajno popravlja, a bit će tu i značajne pomoći obitelji. U studenom/novembru ćete imati razlog da slavite nešto zaista posebno.

Važni datumi: 2., 15., 20., 26., 28. Dobro ih iskoristite.

Najvažniji savjet: Vodite računa da razilaženje u stavovima ne utječe na vaše odnose s voljenim osobama, jer mogući su sukobi, naročito krajem mjeseca. Ne budite previše optimistični za bilo što, jer se taj vaš optimizam sada može okrenuti protiv vas i donijeti vam velika razočaranja.

STRIJELAC

Da biste se mogli malo odmoriti, potrebno je da završite sve započete poslove. Iako nije u vašoj prirodi da se odmarate, morat ćete to učiniti kako ne biste poludjeli.

Razmislite bar o nekoliko dana odmora, ako niste u mogućnosti da iskoristite godišnji odmor. Budite sigurni da će vam to koristiti, te da ćete doživjeti nevjerojatne stvari koje će vam pomoći da se opustite i napunite baterije.

Netko u vašem okruženju, pogrešno će protumačiti vaš stav prema životu. Ne dozvolite da vas uvuku u sukobe.

U studenom/novembru ćete otkriti da imate i neke nove osobine. Sanjat ćete snove pune fantazije i pikanterija. Počet ćete doživljavati ljude, mjesta ili određene događaje na krajnje idealiziran i pretjeran način – što vam do sada nikad nije bilo svojstveno.

U drugoj polovini mjeseca osjećat ćete se prelijepo pa ćete privlačiti poglede suprotnog spola. Imat ćete veliku želju da doživite sudbinsku ljubav. To se zaista i može dogoditi, ako se više društveno aktivirate. Slobodno budite aktivni, neće vam naštetiti.

Važni datumi: 2., 6., 16., 28., 30.

Najvažniji savjet: Odložite trošak. Kupujte pametnije. Planirajte pažljivo svoj budžet.

JARAC

Sve će ići baš onako kako ste zamislili i željeli. Svu pažnju sada možete usmjeriti na nove projekte u koje će biti uključeno puno ljudi. Ostavite sve trivijalnosti i manje važne stvari za sada po strani.

Poslove koje započnete u studenom/novembru, a za koje ste dugo čekali zeleno svjetlo, sada će poprimiti novu dimenziju. Sve će ići uzlaznom putanjom.

Na emotivnom planu dolazi period padova i nesporazuma, naročito sredinom mjeseca. U svakom slučaju, pokušajte ostati pribrani, pažljivo razmislite prije nego što bilo što kažete, jer biste se mogli gorko pokajati za neke izgovorene riječi.

Ako godinama radite isti posao, ovo je period kada bi moglo doći do unapređenja na višu poziciju ili povišice. Pokazujte svoju najbolju stranu, trudite se na poslu i imate velike šanse da se istaknete među kolegama.

Imunitet vam nije jača strana i dobar je trenutak da počnete unositi dodatni vitamin C. Skloni ste bakterijama i virusima, infekcijama i prehladama pa budite spremni na borbu s njima, ali prije toga poduzmite sve preventivne mjere.

Važni datumi: Nemojte propustiti šanse koje vam donose 4., 7., 8., 18. i 21.

Najvažniji savjet: Na kraju mjeseca konačno ćete moći napraviti neke stvari o kojima sanjate već duže vrijeme. To su neke stvari povezane s vašim osobnim zadovoljstvom. U studenom/novembru ćete biti posebno raspoloženi za poduzimanje rizika i to će vam se isplatiti s financijske strane.

Facebook komentari