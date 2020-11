Mjesečni horoskop za novembar

Na samom početku mjeseca borimo se sa posljednjim trzajima retro Merkura koji već četvrtog novembra kreće u svoj direktan hod, zbog čega ćemo konačno moći neometano da planiramo i komuniciramo.

Merkur se vraća u znak Škorpije 10. novembra, tik pred početak Marsovog direktnog hoda u znaku Ovna. Kako će Mars i Merkur biti povezani tokom celog mjeseca, potrebno je da iskoristimo ovnovsku lidersku stranu i primjenimo je u svakom obliku komunikacije i istraživanja.

Mars u Ovnu je kroz retro hod tražio je od nas da zauzdamo impulsivnost i pokušamo da rješavamo sukobe nekim mirnijim putem, međutim, kada bude krenuo direktno (13. novembra) više neće biti zaustavljana.

Nakon Marsovog pokretanja unapred očekuje nas Mlad Mjesec u Škorpiji (15. novembar) koji konačno stabilizuje emocije i postavlja nas u situaciju gdje jedna vrata zatvaramo, a druga otvaramo. Podrška od strane Neptuna u datom trenutku otvara ta druga vrata iza kojih se nalaze naši snovi, ali i ljubav, prenosi “N1“.

Sve do 21. novembra Venera će biti u znaku Vage, pokušavajući da se suprostavi krutosti i hladnoći Saturna i Plutona, ali i tenziji zbog opozicije sa Marsom,što znači da će emotivni odnosi pretrpiti još jedan test. Ovaj put imaćemo priliku da pokažemo koliko smo izdržljivi zajedno u teškim vremenima.

Kada Venera bude promijenila znak, očekuje je direktan udar od strane Urana, pa će ovo biti jako loš period za investucije i zaduživanja, ali odličan za brze i strastvene veze.

Takođe, Sunce mijenja znak u istom momentu kao i Venera i prelazi u znak Strijelca i tu počinje traganje za inspiracijom, ciljem, ali i našim snovima.

Na kraju novembra (30.11) očekuje nas Pun Mjesec u Blizancima koji je ujedno i Lunarna eklipsa, te će ovo biti momenat bitnih odluka i vijesti zbog nekih otkrića koja će biti laž ili poluistina.

Ovan

Retro Merkur u Vagi pritiska zajedno sa Venerom polje partnerstva, kako poslovnih, tako i ljubavnih, te će sasvim izvjesno u periodu između 4. i 20. novembra doći do neminovnih prekida i razilaženja.

Pritisak je jak jer Mars kreće direktno i to u vašem znaku, te ćete konačno u drugoj polovini mjeseca osjetiti olakšanje i uspjećete nekako da ispunite zacrtane ciljeve. Još uvek odgovornost lebdi u vazduhu i sve dok ne budete prihvatili svaku prepreku kao neminovnu imaćete gubitke, ali i prepreke koje će vas nervirati.

Opozicija Venere u Škorpiji i Urana u Biku može izazvati sukob unutar ljubavne veze zbog novca, ali i neke prevare. Što partner bude tajnovitiji, to ćete vi biti uporniji. Slobodni Ovnovi će se do ušiju zaljubiti, sve dok ne proradi ljubomora i posesivnost druge strane, što će potencijalno dovesti do udaljavanja.

Pun Mjesec u Blizancima osvjetljava vaše polje komunikacije i putovanja, te ćete morati da naučite kako da prenesete informaciju bez uvijanja, da uskladite odnose sa najbližom okolinom, ali i da konačno definišete planove.

Bik

Vaše priorodno polje zdravlja i svakodnevnice zahtjevaće disciplinu i bolju organizaciju u prvom dijelu mjeseca. Pripazite se nekih nesporazuma na radnom mjestu, a kada Merkur bude prešao desetog novembra u znak Škorpije moraćete da poboljšate odnos i komunikaciju sa poslovnim i emotivnim partnerima. Direktan Mars u Ovnu, kao i opozicija sa Venerom će vam dati vetar u leđa da ostavarite poslovne ciljeve koji su dugo bili na čekanju.

Potencijalne nesuglasice u vezi ili braku mogu rezultirati vašim udaljavanjem i potrebom da nezadovoljstvo iskažete kroz ljubomoru i sve manifestacije ličnih opsesija. Oštar jezik i nesputana direktnost mogu biti dobri za posao, ali loši po emotivne odnose.

Lunarna eklipsa i Pun Mjesec u Blizancima pritiska vaše polje zarade i samopuzdanja te ćete morati da povučete neke drastičnije poteze i pokažete koliko vam je zaista stalo da budete nezavisni.

Blizanci

Možemo reći da je Blizancima izuzetno teško pala ova godina, specijalno retro Merkur u vazdušnom znaku koji je prvenstveno vratio neke bivše ljubavi i započeo krug emotivnog čišćenja. Da situacija bude komplikovanija, mnogi pripadnici znaka će biti tokom novmebra na ispitu zrelosti, specijalno u ljubavi. Imaćete potrebu da se dopadnete drugoj strani i da popuštate koliko god je to moguće. Napetost može poticati zbog nekih otvorenih rana iz prošlosti, ali i finansijskih problema.

Direktan Mars u Ovnu daje ubrzanje u polju prijateljstava, realizacije planova, ali i na polju davanja drugima, te će neki donosi ili biti trajno prekinuti ili će biti osvježeni. Venerin ulazak u vaše priorodno šesto polje i znak Škorpije može prouzrokovati pogrešne poslovne procene i iznenadne obrte.

Pun Mjesec u Blizancima se odigrava u vašem prvom polju što naglašava vašu potrebu da budete iskreni i direktni, a sasvim izvjesno da ćete konačno otkriti ko je bitan u vašem poslovnom i emotivnom životu.

Rak

Rakovi mogu uskoro da očekuju popuštanje tenzije u emotivnim odnosima, ali i na poslovnom planu. Retro Merkur u Vagi je pokrenuo neke bolne teme koje se tiču porodice i ljubavnih odnosa te će drugim ulaskom Merkura u Škorpiju neke istine izaći na vidjelo, kao i inspiracija koju ćete usmjeriti na posao. Polje partnerstva će tokom celog mjeseca biti pod izazovnim aspektima, te ćete se boriti da odnosi budu u balansu.

Direktan Mars u Ovnu otvoriće vrata novim poslovnim mogućnosti, ali i vašoj efikasnosti zbog koje bi trebalo da budete nagrađeni veoma brzo. Venerin ulazak u znak Škorpije pojačaće potrebu za rizičnim ljubavnim pustolovinama, pa ako niste u vezi, posle 21. novembra vas očekuje sigurno neko interesantan i to iznenada.

Pun Mjesec u Blizancima će vam dati priliku da završite i zaokružite neke poslovne dogovore, ali i da otkrijete koje su to vaše lične podsvesne samosabotaže koje značajno utiču na vaše zdravlje, ali i da preokrenete neke poslovne situacije u vašu korist.

Lav

Ako je i bilo nekih odlaganja, sputanih dogovora ili pomjeranja putovanja, od 10. novembra situacija se mijenja i mnogi Lavovi će se okrenuti porodici i postaviti prioritete u prvi plan. Zarada i samopuzdanje zavisiće od toga koliko se dobro budete organizovali, ali će sasvim sigurno veći deo novca odlaziti na kuću i porodicu. Direktan Mars u Ovnu će otkloniti sumnje u sopstvene spsoobnosti i znanja, ali će pojačati želju i za nekim usavšavanjem.

Napet aspket između Venere i Marsa kroz prirorodna polja učenja i komunikacije mogu donijeti neku interesantnu osobu u vaš život, te otvorite dobro oči, ali i srce. Najveća zamka prijeti od Venere u Škorpiji koja može doneti neke povećane troškove, ali i troškove u kući.

Oprez je potreban ukoliko se pojavi neko iz prošlosti jer će izvršiti pritisak da se sve vrati na staro, što neće biti toliko pametno.

Pun Mjesec u Blizancima potencijalno donosi neke nove klijente na poslu kao i klijente, ali i otkrivanje nekih novih vidova zabave.

Devica

Najveći problem sa kojima će se mnoge već na početku mjeseca suočiti su kašnjanja naplate posla, sklapanje poslovnih dogovora, ali i lične procjene sopstvenih kapaciteta. Tek kada Merkur bude promijenio znak i prešao u Škorpiju 10. novembra promijeniće se i vaše polje interesovanja, tj. postaćete misteriozniji za okolinu, a to će vam dati priliku da dobro uočite ko je iskren, a ko ne.

Borićete se sa nedostatkom novca za realizaciju nekih poslovnih ili ličnih planova specijalno u drugoj polovini mjeseca kada Venera bude napadnuta od strane Plutona i Saturna u Jarcu. Takođe ova aspektura može izazvati i probleme sa nekim bivšim emotivnim partnerima.

Direktan Mars u Ovnu će konačno rasteretiti kuću straha i seksa, pa ćete slobodno moći da uživate u ličnim zadovoljstvima. Opozicija Venere u Škorpiji i Urana u Biku može donijeti neku uzbudljivu i strastvenu vezu koja neće dugo potrajati. Pun Mjesec u Blizancima može prekinuti neki poslovni odnos koji već neko vrijeme ne funkcioniše, ali i otvoriti neke nove prilike za napredovanje u emotivnim odnosima.

Vaga

Mnoge Vage će osjetiti velike zastoje na ličnom i emotivnom planu što može biti idealna prilika da se uvidi koju odgovornost je potrebno preuzeti kako bi emotivni odnos bio bolji. Ulazak Merkura u Škorpiju desetog novembra poboljšava materijalno stanje i bolje raspoređivanje novca, specijalno u polju doma i porodice.

Opozicija Marsa u Ovnu i Venere u Vagi može doneti tenzije između emotivnih partnera, ali i prekide nekih poslovnih ugovora. Vage trenutno privlače tuđi bijes i zbog toga imaju priliku da vide šta je to što ih sputava u dostizanju balansa koji toliko vole.

Ulazak Venere u Škorpiju donijeće pojačane strasti pa će mnogi pripadnici znaka biti okrenuti ka sticanju, ali i opuštanju u emotivnim odnosima. Postoji opasnost od naglih i nepromišljenih kupovina baš u posljednjoj dekadi mjeseca, te je potrebno izabrati prioritete.

Pun Mjesec u Blizancima će podići nivo zadovoljstva, ali će isto tako otvoriti vrata nekim novim prilikama za putovanja i nadgradnju znanja.

Škorpija

Škorpije bi trebalo da iskoriste vrijeme do desetog novembra kako bi napravili tajne poslovne planove zbog kojih bi trebalo da imaju uspjeha i te veoma brzo. Ulazak Merkura u vaš znak pojačava potrebu za istraživanjem, procenjivanjem, ali i otkrivanjem tuđih tajni. Postoji opasnost od razočarenja u nekog prijatelja ili realizaciju posla.

Direktan Mars u Ovnu rasteretiće polje zdravlja i posla, te će sve nekako krenuti da se ubrzava i realizuje. Pripazite još uvek na mentalnu higijenu i tajne veze.

Opozicija Urana u Biku i Venere u Škorpiji donosi strastvene momente sa partnerima, ali i potencijalno odvajanje zbog nekih gubitaka. Napetost neće dugo trajati pa će već krajem mjeseca situacija biti stabilnija.

Pun Mjesec u Blizancima donosi promjene na polju novca, seksa i suočavanja sa strahovima. Potrebno je napraviti presjek u dosadašnjim iskustvima i otisnuti se u nove avanture.

Strijelac

Strijelčevi su se dosta dugo borili za poslove, stabilnost, uz finansijske prepreke. Od ovog mjeseca situacija se mijenja na bolje, čak su mogući uvećani prilivi novca. Tajne veze i zakulisne radnje donijeće Merkur u Škorpiji, ali i Venera u Škorpiji krajem mjeseca koje mogu biti izuzetno nestabilne i sklone ekcesima.

Direktni Mars u Ovnu donosi rješava sve probleme na polju ljubavi, zabave i zadovoljstva. Mnogi pripadnici znaka će postati svjesni sopstvenih potreba, ali potreba ljubavnih partnera. Opozicija Marsa u Ovnu i Venere u Vagi može pojačati tenziju u emotivnim odnosima, ali i nesklad u domenu odmora i iscrpljivanja.

Napetost između Venere u Škorpiji i Urana u Biku potenijalno donosi tajnu vezu koja lako može izvati dramu i laži, zbog koje mogu biti oštećeni mnogi.

Pun Mjesec u Blizancima daje priliku za nov i svež start u ljubavnim odnosima, pa će mnogi odlučiti da li žele da podignu sve na neki viši nivo ili da krenu dalje sami.

Jarac

Jarčevi najbolje znaju koliko je ova godina bila teška zbog Saturna, Plutona i Jupitera u Jarcu. Novembar još uvek ostavlja šansu da se krene naprijed i da se ostave neke loše stvari i navike iza leđa.

Merkurovi aspketi sa Saturnom, a potom i Uranom donose prvo problem na polju karijere, ali i porodice i doma. Kada Uran bude napao Merkur eto nekih nezgodnih situacija u domenu zabave i ljubavi, a isto tako su mogući gubici tokom nekih izlazaka ili zbog prijatelja.

Venera u Vagi u opoziciji sa Marsom donosi napetost sa nadređenima i nemogućnost poštovanja rokova. Ulazak Venere u Škorpiju pojačaće ljubomoru i opsesivnost, specijalno nekom osobom koja nije tako stabilna u ljubavi.

Preokupiranost poslom udaljava pripadnike ovog znaka od emotivnih partnera što može izazivati scene i udaljavanja.

Pun Mjesec u Blizancima ukazaće na preokret na polju zdravlja i saradnje, pa su mogući otkazi i nove poslovne mogućnosti. Ukoliko postoje neke skivene želje ili odnosi, zbog lunacije mogu biti otkriveni.

Vodolija

Vodolije će do polovine mjeseca imati problem sa koncentracijom sve dok Uran u Biku ne bude prodrmao Mekur u Škorpiji pa će se situacija na poslu ubrzati i preokrenuti. Nove obaveze, ali i uspjesi su moguće tek pred kraj mjeseca.

Direktan Mars u Ovnu će pozitivno uticati na polje komunikacije, ali ipak postoji opasnost od pretjerivanja i uvreda na račun najbližih osoba. Takođe, ovaj tranzit Marsa će još uvek blokirati neka putovanja i komunikaciju zbog Saturnove blizine kroz kvadrat kojim muči planetu akcije. Mogući su problemi i zbog dostupnosti informacija vezanih za posao.

Opozicija Marsa i Venere u Vagi će pojačati tenziju zbog naleta ljenosti i pojačane mentalne aktivnosti. Ulazak Venere u Škorpiju postaviće polje karijere u prvi plan. Potrebno je da dobro odredite prioritete i ne ulijećete u nešto što je u suprotnosti sa vašom prirodom, tj. da se sklonite od toksičnih odnosa i osoba.

Pun Mjesec u Blizancima će ukazati na potrebu da se prekine sa nekim odnosima, specijalno prijateljskim. Ovaj momenat će biti i oslobađajući za mnoge Vodolije.

Ribe

Retrogradni Merkur u znaku Vage je otežao partnerske i poslovne odnose te će njegov direktni hod razjasniti sve ono što je djelovalo konfuzno i nedorečeno. Merkur u Škorpiji otvara mogućnost relaizacije nekih poslovnih dogovora, mada će sve biti usporenije nego inače sve do Uranovog napada na Merkur. Ovaj aspekt može izazvati ljubavnog partnera da kaže neke duboko zakopane tajne ili istine o kojima se ćutalo.

Opozicija Marsa u Ovnu i Venere u Vagi donosi napetost na radnom mjestu, čak su moguće svađe i uvrede, sasvim izvesno da će miran san biti samo pusta želja. Ulazak Venere u Škorpiju i opozicija sa Uranom može biti i kretivna inspiracija koja pojačava kretivnost, ali kontakt sa osobom koja nije emootivno dostupna ili otežava neke pregovore.

Direktan Mars u Ovnu će osloboditi polje zarade, pa će biti moguće naplatiti zaostale poslove, ali i donijeti nove prilike za zaradu. Takođe, ovaj tranzit ume da donese impulsivnu potrošnju zbog nekog putovanja ili edukacije.

Pun Mjesec u Blizancima izaziva autoritete da izvrše provjeru vaših planova i dosadašnjih učinaka. Takođe, lunacija može izazvati ishitrene reakcije i provokacije na koje ne smete pasti, specijalno ako se radi o prijateljima.

