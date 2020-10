Blago onom ko njih oženi: Žene rođene u ova tri horoskopska znaka su najbolje supruge!

1. Rak predstavlja porodični tip žene

Žene koje su u horoskopsku rakovi svoju porodicu uvijek stavljaju na prvo mjesto i sve svoje brige i obaveze ostavljaju po strani.

One su vjerne i jako dobre domaćice, i njihova najveća želja jeste da odmah osnuju porodicu i prošire je sa djecom. A najveća njihova vrlina jeste što one najmanje varaju svoje partnere.

2. Djevica, predstavlja ženu koja drži sve pod kontrolom

Djevice zbog svog perfekcionizma kojem naginju, je jako teško osvojiti na početku.

Ali kada im jednom osovjite srce ona vas nikada neće ostaviti i preda se upotpunosti svom partneru.

Najvažnija stvar u vezi im je poštenje i jednakost i ukoliko imate te uslove i ako je veza takva one su sretne i što će njihov partner to jako brzo i da osjeti.

One su poznate po tome da imaju sve pod kontrolom, uključujući sve svoje obaveze, tako i partnerove i uopšteno cijele porodice.

I naravno kada sve funkcioniše i ide po planu svi mogu da budu sretni i zadovoljni.

3. Lav partnerka koja je lojalna i uvijek spremna da se bori za svog partnera

Žene koje su lav u horoskopu su borci što pokazuju i kada su u vezi.

Trude se održati stras ali u drugu ruku i nježnost, i njihov partner je uvijek na prvom mjestu i braniti će ga šta god da se desi.

Lavice su također porodični tipovi i one vole da imaju puno djece oko sebe.

