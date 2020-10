OVO JE ZNAK DA VAS JE PRESTAO VOLJETI: Ako vidite DA OVO RADI, TO JE ZNAK DA ĆE VAS BRZO OSTAVITI

Ovih 10 znakova nam govore da mu prosto, više niste posebni:

1. Počeo je da vas upoređuje sa drugim ženama.

Muškarac nikada ne bi trebalo da kaže nešto što će učiniti da se njegova draga osjeća manje lepom, manje talentovanom ili manje ženom od neke druge. Najmanji nagovještaj poređenja vas sa bilo kim drugim, bi trebalo da bude dovoljan znak upozorenja.

2. Prestao je “dugo” da vam odgovara na poruke.

Jedan od prvih znakova da je vaš dečko zaista počeo da gubi svoja osjećanja prema vama je kada prestane da vam odgovara opširno na poruke. To je onaj momenat kad je u izlasku sa drugarima, čuje “beep” na telefonu, ali samo napravi glupu facu kada vidi da je poruka od vas.

3. Vaš dečko je počeo da provodi više vremena sa svojim drugovima.

Ako je vaš momak skratio viđanje sa vama na uštrb vremena koje provodi sa “ortacima”, pitajte ga prvo da li ga nešto muči. Ako on to radi nesvjesno, predstavit će vam to kao da je sve u redu.

4. Postao je ekstremno sebičan u vezi.

Kad frajer izgubi interesovanje, njegovo ponašanje počinje da bude jako sebično. On postaje mnogo usredsređeniji na sebe u svojoj interakciji i razgovoru sa vama, generalno.

5. Iznervira se kad krenete sa sentimentalnom konverzacijom.

Romantični razgovori i slatki nadimci su bitan dio života jednog para. Ovo može biti veliki problem za djevojku/ženu u vezi…

6. Prestao je da govori “volim te”.

Ako je vaš partner prestao da vam govori da vas voli, to je najgori znak koji govori da biste trebali da raskinete s’ njim.

7. Prestao je da vas “poštuje” pred drugima.

Poštovanje je nešto što se ogleda u delima i što se vrijednuje mnogo više nego što se to čini. Ako vam se učini da vas ne poštuje, bolje je i biti sam nego ne očekivati i ne primati poštovanje. Takođe, ako vas ne poštuje, to je takođe grozan znak da mu više niste posebni.

8. Ne flertuje više sa vama.

Neverbalna komunikacija povećava hemiju između parova. Bez obzira na to koliko dugo ste u vezi. Ako je vaš partner prestao da flertuje sa vama, morate više obratiti pažnju na njega i shvatiti da je ovo takođe jedan od znakova.

9. Prestao je da vas podržava.

Jel’ ga nervirate? Prestao je da vas podržava u bilo kojim vašim koracima i poduhvatima? E onda polako počnite da preuzimate korake za život bez njega, on stvarno traći vaše vrijeme, raskinite sa njim molimo vas.

10. Vi ste uvijek krivi, šta god da se desi.

Transfer krivice oko najsitnijih i najnebitnijih stvari je jedan od pokazatelja da vašem dragom više nije dovoljno stalo da se vi osjećate posebnom. Znači da više to i niste. Šta čekate? Toliko je divnih duša koje će znati da cijene sve vaše brojne vrline, zato – što prije mu dajte “korpu”.

