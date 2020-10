DNEVNI HOROSKOP ZA 30.10.2020.

OVAN

LJUBAV: Jedini način na koji Vam može biti dopušteno da ostanete takvi kakvi jeste jeste ako se počnete više šaliti. Eksperimentisanje na svim nivoima najbolje opisuje današnje događaje, posebno u Vašem ljubavnom životu.

Za ovo ćete morati okrenuti novi list i odustati od svojih dosadašnjih simpatija i biti spremni na sve i biti potpuno otvorenog uma. Sve bi se moglo promijeniti i postoji šansa da nađete ljubav svog života.

KARIJERA: Danas će sve trajati duže nego što očekujete. Najvjerovatnije je to zato što će svi odnosi sa drugima uključivati četiri puta više komunikacije u odnosu na to koliko je potrebno. Ipak, postoji mogućnost da se pokolebate prije donošenja konačne odluke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je odlično vrijeme da organizujete svoje vrijeme i uklopite se u sve stvari koje obično ne možete učiniti za sebe. Neka ova sedmica bude sedmica za Vas! Radite sve što obično odgađate jer je to oduzima previše Vašeg vremena ili jednostavno nemate to vrijeme.

Nađite vremena da se prepustite sebi! Kosa, koža, stopala, ruke, tijelo, što više pažnje, to bolje! Vi ste rođeni radnik – i mali odmor neće ugroziti Vašu radnu etiku! Sve je u tome da izgledate i osjećate se najbolje. Samo naprijed!

BIK

LJUBAV: Nešto bi danas moglo šokirati Vašu vrlo istančanu ličnost, ali ako uspijete nadvladati svoju početnu reakciju, možda ćete čak otkriti i neke nove ideje koje biste mogli prilagoditi svom prefinjenijem načinu rada. Ljubav je danas eksperimentalna i nekonvencionalna, a ne romantična u tradicionalnom smislu. Ali i dalje ima određenu dozu privlačnosti, što ćete i saznati!

KARIJERA: Osjetićete snažnu povezanost sa ljudima oko sebe i to će utabati put ka boljim odnosima na radnom mjestu u cjelini. Komunikacija je dobra i otkrićete da što se više budete razgovarali, to ćete se više vezati za ljude oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Udovoljavanje Vašim prirodnim nagonima upravo je ono što Vam je doktor naredio ove sedmice. Tačno tako, Vi ste zaduženi za ovo! Pokušajte se fokusirati na ono što zaista želite, a zatim na pružanje toga sebi.

Bilo da se radi o šetnji plažom radi razmišljanja o ličnim stvarima ili iskrenom razgovoru sa šefom, postoje određene stvari koje samo Vi sebi možete pružiti. Ponekad Vam uđe u naviku da mislite da je ono što najdublje želite nešto ili neka emocija koju Vam mogu dati samo drugi. Probudite se iz ove kome i počnite brinuti sami o sebi!

BLIZANCI

LJUBAV: Pružiće Vam se zanimljiva prilika da voljenu osobu upoznate na potpuno nov i drugačiji način. Svako ima svoje strane koje su skrivene i nikada ili rijetko isplivaju na površinu. Danas Vam se sviđa ideja da Vam se dopada Vaš partner (trenutni ili potencijalni) dvostruko više nego prije, a možda se čak i dublje i strasnije zaljubite u njega nego ikad prije!

KARIJERA: Ponekad poželite da svoj posao možete obavljati u nekom balonu, potpuno neometano od bilo koga. Međutim, nažalost, to danas sigurno neće biti slučaj. U stvari, upravo je suprotno, zato, se ne pokušavajte se sakriti. Neće Vam uspjeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Želite ono što želite i želite to sada! Danas ćete možda iskusiti onaj svoj kvalitet koji je poznat kao “nestrpljenje”. Hitnost sa kojom doživljavate određena osjećanja može preplaviti ljude oko Vas ove sedmice.

Pokušajte se fokusirati na razumijevanje onoga što želite i pretočite to u riječi koje ljudima daju do znanja kako Vam mogu najviše pomoći. To nadjačavanje nebeske energije može se ublažiti riječima. Još jedan savjet: riješite svoju frustraciju ozbiljnim treningom ili na biciklističkoj stazi!

RAK

LJUBAV: Danas možete doći do tačke pucanja. Takvi ste da volite širiti svoje vidike i neprestano postavljati svoje ciljeve sve više i više. Što se ljubavi i romantike tiče, možete imati eksperimentalniji pristup. Ne bojte se isprobati nove stvari, čak i ako drugi mogu dovesti u pitanje Vaše motive. Ako se zbog toga osjećate dobro, zašto brinuti!

KARIJERA: Sreća Vam dolazi bez obzira da li svjesno idete za njom ili ne. Samo time što ste svoji, automatski ćete privući srećne i korisne ljude na svoju stranu. Danas će se roditi nova veza koja će Vam biti izuzetno korisna.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stupite u kontakt sa svojim osjećanjima već danas i prenesite ih onima do kojih Vam je stalo. Upotrijebite nebesku energiju da osnažite i vlastiti odnos sa sobom.

Kao i u bilo kojoj vezi, zapitajte se šta zaista želite od sebe: zdraviji način života? Još prijatelja? Manje vremena provedenog na poslu? Više zabave vikendom? Ovakav iskreni razgovor sa sobom stvoriće promjene brže nego što mislite. Počnite sada. Šta je to što bi Vas istinski nasmijalo?

LAV

LJUBAV: Danas ćete htjeti sve raditi drugačije. Iako je Vaša ideja o različitom ili eksperimentalnom pristupu možda blaža i suptilnija verzija svih ostalih, to ne znači da je manje uzbudljiva. Iako ovo vjerovatno nećete nastaviti, jednokratni eksperiment u nekoj drugoj vrsti ljubavi može Vam otvoriti neka nova vrata.

KARIJERA: Možete imati osjećaj da Vas je Vaš prijatelj na neki način iznevjerio. Pogledajte situaciju iz drugog ugla i vidjećete da to nije baš tako kako izgleda. Ova osoba je samo onakva kakva je inače. Njihove akcije nemaju nikakve veze sa Vama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ambiciozni ste i ponekad možete zaboraviti zadovoljstvo koje ćete imati na tom putu. Pokušajte osmisliti kviz koji možete održavati nekoliko puta mjesečno: nazovite ga “Kviz za utjehu “.

Pitanja su na Vama, ali evo nekoliko primjera: Ima li u kući dovoljno kupke? Imam li odjeću koja odgovara mom tipu tjelesne građe ili moram li obaviti malu kupovinu? Imam li svoje omiljeno svježe voće u kući? …I td! Uz malo samoispitivanja, iznijećete mnoštvo ideja koje Vas nasmijavaju.

DJEVICE

LJUBAV: Kao što ionako obično postavljate presedan za bilo šta novo i eksperimentalno, možda ćete glumiti nastavnika ljudima kojima je potrebna mala pomoć u oslobađanju i dopuštanju sebi da budu jedinstveni ljudi kakvi zaista i jesu. Kroz pružanje pomoći otvorićete tuđa srca.

KARIJERA: Vaš šarm i slatkorječivi pristupi odvesće Vas na sva vrata kroz koja želite proći. Šale Vam se bez napora slijevaju sa jezika. Vaš pravičan stav čini da se svi oko Vas osjećaju dobro. Ovo znači uspjeh.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nikada se niste slijepo priklonili “grupi”, ali Vas sigurno zanima šta ljudi misle o Vama. Vrijeme je da pomognete njima i sebi i pružite im potrebne informacije kako bi Vas zaista poznavali.

Prvo biste trebali da se osvrnete u prošlost i sami vidite gdje ste griješili! Da li zaista znate šta želite da radite, a šta ne želite? Disciplinovane vježbe poput plivanja i trčanja daju Vam vremena da razmislite o ovim pitanjima gradeći svoju snagu i samopoštovanje.

VAGA

LJUBAV: Obično uživate u romantičnom pogledu što se tiče Vašeg ljubavnog života. Situacije u koje upadate mogu izgledati lišene stvarnog osjećaja da bi na Vas ostavile značajan utisak.

Međutim, uživaćete u komunikaciji sa drugima koji imaju eksperimentalniji pristup ljubavi, iako to možda neće dovesti ni do čega dubljeg i intimnijeg, mogli biste steći neke nove i divne prijatelje.

KARIJERA: Oduprite se nagonu da očistite i organizujete sve što je na vidiku, uključujući i tuđe stolove i radne prostore. Jednom kada započnete sa projektom čišćenja, biće Vam teško zaustaviti se i propustićete dragocjene informacije koje Vam se nađu na putu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte sebi malo vremena i možda ćete ga imati na pretek! Preporučujemo Vam da tu tendenciju iskoristite na trening, tj na plivanje u ovom slučaju! Plivanje je vježba koja koristi tijelo i um i nije skup sport.

Bez obzira jeste li početnik ili prvak srednje škole, pokušajte integrisati ovaj divan sport sa malim uticajem u svoj život. Jača plućni kapacitet dok tonira cijelo tijelo, a kad jednom krenete, to može biti poput meditacije. Ako vremenske prilike dozvole, izvanredan je bonus biti vani!

ŠKORPIJA

LJUBAV: Eksperimentisanje na svim nivoima današnja je tema. Ni na koji način Vi ili Vaš partner ne biste mogli provesti dan na bilo koji drugi način osim isprobavanjem svih vrsta novih stvari.

Probajte drugačiju hranu, nosite drugačiju odjeću, razgovarajte jedni sa drugima na drugačiji način. Rutine mogu biti poput ludačkih košulja i ometati svaku spontanost, posebno u Vašem ljubavnom životu. Samo jednom budite malo drugačiji!

KARIJERA: Koristite svoje veze. Iskoristite svoje resurse. Iskoristite svoj šarm i pamet i možete imati sve. Moć je u Vašim rukama. Sve što trebate je prihvatiti to i iskoristiti u svoju korist. Vaše raspoloženje je dobro i sve ide po planu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Današnje planetarno poravnanje daje Vam slobodu da ozbiljno shvatite svoja osećanja, bez da Vas zavaravaju “ozbiljna očekivanja” koja možete sebi postaviti u neko drugo doba mjeseca.

Šta za Vas znači širenje vidika? Možda je vrijeme da saznate ili, ako znate šta Vas podstiče, samo naprijed i istražite to polje! Čak i nešto tako skromno poput šetnje plažom sa psom ili prijateljem mogao bi biti odgovor na otkrivanje Vaših istinskih osjećanja.

STRIJELAC

LJUBAV: Ljubav se neće naći na istim mjestima kao i obično. Danas ćete vidjeti da pronalaženje ljubavi mora biti potpuno novo i drugačije iskustvo. Iako Vas obično ne privlači vruća, začinjena ili nepoznata hrana, dobro bi Vam došlo ako isprobate ponešto novo, pomalo avangardno. Krompir možda neće imati isti okus, ali Vaš ljubavni život se može poboljšati.

KARIJERA: Ne pokušavajte se pretvarati da ste neko ko niste ili da znate nešto što ne znate. Možda ćete doći u iskušenje da uđete u razgovor o kom jednostavno ne znate ništa. Priznajte da je to slučaj sa Vama, umjesto da se pretvarate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Današnji tranzit lijep je za senzualno orijentisane ljude. Vaše tijelo je Vaš hram, i ovo je sjajnih par dana za obožavanje sebe! Pokušajte pripremiti hranu kao da ste religiozni monah koji slavi božanstvo užitka: svježe voće (bolji je organski ukus), cijele žitarice i Vaši omiljeni ukusi i začini.

Vaše tijelo je ukras: izglancajte ga iznutra i izvana vježbanjem (joga masira Vaše unutrašnje organe) i piling kupkama (zob i nasjeckana kruška izvrsna su mješavina koju unosite u vodu i utrljavate na kožu).

JARAC

LJUBAV: Neke Vaše metode zavođenja neće Vam proći danas. “Zdravo stranče!” neće biti jedna od fraza koja je djelotvorna. Možete isprobati originalne citate mnogih nadarenih dama koje su u prošlosti djelovale kao pravi uzori. Još bolje, samo govorite iz srca, čak i ako sami sebi zvučite pomalo čudno. Neko će sigurno cijeniti Vaše napore.

KARIJERA: Budući da ste jako iskrena osoba, očekujete da i drugi budu iskreni prema Vama. Nažalost, to nije uvijek slučaj, a posebno danas. Čini se da ne možete uvijek vjerovati ljudima oko sebe. Budite na oprezu. Ako niste do sada, onda danas možete biti prevareni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte danas vidjeti dvije strane svakog problema. Kosmička energija može Vas odvesti do ogledala, gdje ćete možda doći u iskušenje da budete pažljivi i neumoljivi.

Budite nježni prema sebi i imajte na umu da ono što sami sebi govorite, a ne ono što drugi kažu, najviše utiče na Vaša osjećanja! I osjećaćete se dobro ako sebe prihvatite takvi kakvi jeste i učinite sve da ostanete zdravi. Ovu energiju možete iskoristiti da prepoznate i cijenite ono što Vam daje dobro u životu. Ako su Vam noge zdrave, iskoristite ih!

VODOLIJA

LJUBAV: Iako to nećete priznati mnogim ljudima, imate vrlo eksperimentalan pristup ljubavi na određenom nivou. Imaćete potrebu da malo dalje istražite ovu mogućnost. Vi i voljena osoba možete uživati u isprobavanju nekih uzbudljivih novih tehnika, a priznajmo da i kada ste u takvom raspoloženju, niste sramežljivi. Samo naprijed i zabavite se!

KARIJERA: Usvojite novi, laganiji i pristupačniji stav prema ljudima. Teško ćete se povezati sa ljudima danas ako to ne učinite. Vjerujte da ćete postići više ako se smijete i šalite sa ljudima, umjesto da budete ozbiljni i napeti u svemu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poravnanje planeta daje Vam priliku da u svoj život unesete malo egzotičnosti. Zapamtite da nam druge kulture mogu dati uvid u nas same koji nam mogu osvijetliti život.

Sve što za Vas znači “egzotično”, probajte! Pokušajte barem tri svoja čula stimulisati nečim novim: ukusom, zvukom, mirisom itd. Novo ne treba remetiti stvari koje Vašem životu daju strukturu i ispravnost. Držite se svojih uobičajnih granica u ishrani, dok u svoju kuhinju unosite nove sastojke i ukuse!

RIBE

LJUBAV: Vaš partner će (sadašnji ili potencijalni) vjerovatno biti avanturističkog duha i krenuće ka eksperimentalnijim pristupom životu. Međutim, odlučiće se da djeluju baš danas, šta god im se prohtjelo, ili kako god odluče da promijene stil, samo se nemojte smijati. Dopustite im slobodu da istraže čitav spektar svog jedinstvenog bića. Voljeće Vas zauvijek ako im dopustite da budu svoji.

KARIJERA: U skladu ste sa današnjom energijom, dan će Vam teći vrlo glatko. Odnosi sa drugima biće na zavidnom nivou, a sva komunikacija sa drugima produktivnija i laganija. Postići ćete mnogo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Volite koristiti svoje tijelo na uzbudljive nove načine, a možda u posljednje vrijeme svoje fizičke moći ne upotrebljavate najbolje kao do sada. Današnji tranzit pruža Vam neke puteve prema novom, divnom svijetu fizičke aktivnosti, prenosi100posto.

Budite otvoreni za novo, koje može doći u iznenađujućim paketima. Swing ples uživao je preporod i ustaljena je zabava u mnogim dijelovima svijeta. Isprobajte nešto novo što izaziva Vaše tijelo da se ponaša kao kad ste bili dijete!

