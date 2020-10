Mjesečni ljubavni horoskop za novembar 2020. godine: Astro prognoza za slobodna i zauzeta srca

OVAN

Ako ste u vezi:

Venera će 9. novembra praviti opoziciju sa Marsom i dovešće do otvorenog neprijateljstva između vas i voljene osobe. Oboje ćete čvrsto držati svoju stranu i bićete nepopustljivi u svojim zahtjevima prema drugoj strani. Ako se ne potrudite da potražite kompromisno rješenje, ovo bi moglo ozbiljno da naruši vaše odnose, čak da dovede do privremenog razilaska. Venera će u drugoj polovini novembra praviti kvadrate sa Plutonom, Jupiterom i Saturnom, što će dovesti do ozbiljnih neslaganja oko zajedničkih ciljeva i dodatno će otežati rješavanje već aktuelnih problema u vašoj vezi sa partnerom. Opozicija Venere sa Uranom 27. novembra prouzrokovaće neočekivani sukob oko ulaganja zajedničkog novca.

Ako ste slobodni:

Prva dekada novembra vam donosi snažnu zaljubljenost u osobu koja će u vama da probudi nekontrolisane strasti. Ući ćete u odnos koji će vam u početku delovati kao emotivna veza kakvu ste oduvijek željeli. Ubrzo ćete početi da osjećate jaku ljubomoru i posesivnost koju će vaš partner svojim nekorektnim ponašanjem sve više podsticati u vama. U drugoj dekadi novembra svađe će biti svakodnevne, da biste krajem mjeseca naglo i bez objašnjenja prekinuli ovu vezu zauvijek. Stariji Ovnovi će uvidjeti kako bi trebalo da paze pre nego što povučeni strastima uđu u avanturu radi intimnih odnosa. Suočit ćete se sa nekontrolisanim strastima i nizom negativnih emocija koje će vas duboko emotivno povrijediti.

BIK

Ako ste u vezi:

Venera će 9. novembra praviti opoziciju sa Marsom i to će dovesti do ozbiljnih nesuglasica, pojačanih strasti i ljubomore između vas i voljene osobe. Saznaćete za tajne koje je vaš partner krio od vas. Moguće je i da dođete do saznanja o njegovom nevjerstvu. To bi moglo dovesti i do privremenog razdvajanja. Budite otvoreni na kompromis i razgovor. Mars će 14. novembra krenuti direktno, što će pokrenuti napete odnose ka poboljšanju. Merkur će ući u znak Škorpiona i započet ćete iskrene razgovore sa partnerom o aktuelnim problemima. Bićete oštrog jezika i direktni, ali ćete tako navesti vašeg partner ada i on bude iskren prema vama. Mada ćete biti emotivno povrijeđeni, uspjet ćete da stabilizujete situaciju.

Ako ste slobodni:

Osjećat ćete snažnu privlačnost prema osobi koja nije slobodna, a koja će vam predložiti tajnu vezu. Ako na to pristanete, naći ćete se u nezahvalnoj situaciji gdje će druga osoba da pokaže samo požudu u odnosu na vas, a izostaće emocije i razumevanje. Zbog toga ćete brzo izaći iz tog odnosa. Druga osoba će vas proganjati i praviti vam neprijatnosti. Tek u trećoj dekadi novembra ćete upoznati nekoga s kim ćete se dobro razumijeti i ko će se pokazati kao prava prilika za vezu. Stariji Bikovi će saznati da osoba koja im se dopada i sa kojom su počeli da izlaze ima vezu sa drugom osobom što krije od vas. To će vam doneti veliko razočaranje. Krajem mjeseca upoznat ćete osobu koja će vas privući svojim intelektom.

BLIZANCI

Ako ste u vezi:

Jupiter će u prvoj polovini novembra praviti konjunkciju sa Plutonom. Bićete u mogućnosti da poboljšate uslove zajedničkog života tako što ćete kupiti nešto novo za domaćinstvo ili ćete uložiti zajednički novac u proširenje ili preuređivanje životnog prostora. Možete otići i na zajedničko putovanje gde biste se mogli da se posvetite jedno drugom. Sredinom mjeseca će Venera praviti kvadrat sa Jupiterom. Izbjegavajte flert i budite pažljivi u odnosu sa osobama koje će pokušati da vam se približe i zavedu vas jer će to dovesti do ozbiljnih nesuglasica sa voljenom osobom. U trećoj dekadi novembra vaša emotivna veza će biti skladna i stabilna. Uživaćete u prijatnim razgovorima i zajedničkim aktivnostima.

Ako ste slobodni:

Osoba koja vam se u početku predstavljala kao prijatelj pokušaće da vam se emotivni približi i pokazaće da je za vas zainteresovana se*sualno. Strasti bi mogle da se pojave između vas dvoje ali ako se u to upustite uvidjet ćete ubrzo da jedno drugom ne odgovarate za emotivnu vezu nego samo za intimne odnose. Doći će i do ljubomornih scena. Najbolje je da to zaobiđete. Sredinom mjeseca upoznat ćete osobu koja će vas privući i koja će se pokazati pogodnom za emotivnu vezu. Stariji Blizanci će biti u iskušenju da nepromišljeno ulete u avanturu sa osobom sumnjivog morala. Od toga će vas odvratiti neko s kim ćete često učestvovati u društvenim aktivnostima i ko će vam pružiti razumijevanje i naklonost.

RAK

Ako ste u vezi:

Početak novembra vam donosi neusklađenost sa partnerom oko kućnih i porodičnih obaveza. Više puta ćete mijenjati zajedničke planove, teško ćete postizati dogovore i bićete pritisnuti brigama i nepovjerenjem u partnera. Od sredine mjeseca ćete imati više strpljenja i razumijevanja i uspjet ćete da se dogovorite oko važnih stvari. Poboljšaćete odnos i raspoloženje. Druga dekada novembra vam donosi promenljiv period gdje će doći do zahlađenja u odnosima sa voljenom osobom. Obuzimaće vas ljubomora, često neosnovano ali će i vaš partner umijeti da vam prigovori zbog nečega što nije vaša greška. Sve probleme na koje budete nailazili rešićete u trećoj dekadi mjeseca. Razgovarat ćete iskreno i shvatiti šta želite u vezi.

Ako ste slobodni:

Privlačit ćete pažnju svojom pojavom i umijećete da istaknete svoje kvalitete. Jedna osoba će se u vas zaljubiti i nastupiće romantično, što će vam prijati. Poželjećete da započnete emotivnu vezu ali ćete ostati suzdržani jer će vam nešto u ponašanju vaše simpatije djelovati sumnjivo. To će navesti drugu osobu da se povuče i pokaže razočaranost. U trećoj dekadi novembra ćete uspjeti da se uskladite i kroz bliže upoznavanje i otvorenu komunikaciju da se zbližite emotivno. Nešto stariji Rakovi će izbjegavati osobu koja im poklanja pažnju i pokušava da im se emotivno približi. Nećete biti spremni da prihvatite naklonost. Krajem mjeseca ćete biti otvoreniji i počet ćete da se viđate. Moguć je ulazak u vezu.

LAV

Ako ste u vezi:

Dogovori i komunikacija sa voljenom osobom odvijaće se otežano već od početka novembra. Nećete imati dovoljno povjerenja jedno u drugo i u mnogo čemu se nećete razumijeti. Zbog opozicije Venere sa Marsom dešavat će vam se ljubomora i česte svađe. Kada Mars krene direktno, od sredine mjeseca, doći će do poboljšanja u vašim odnosima. Tokom druge dekade novembra će se osjećati zahlađenje između vas i voljene osobe. Bićete povučeni i nepopustljivi. Od treće dekade mjeseca ćete početi da se otvarate jedno prema drugom i da više razgovarate o svemu što vam pravi smetnje u vezi. Na taj način ćete do kraja mjeseca uspjeti da prevaziđete najveći dio teškoća i uspostavite sklad koji vam je potreban.

Ako ste slobodni:

Osjećat ćete neodoljivu privlačnost prema nekome ko je strastven po prirodi ali nije postojan u vezama. Mada ćete dobro znati u šta se upuštate, ipak ćete izgubiti strpljenje i biti uvučeni u ljubomorne scene i svađe sa vašom novom simpatijom. Pored najbolje volje, moraćete priznati sebi da se ne možete složiti ni u čemu osim u se*su i odlučićete da prekinete vezu. Krajem novembra upoznaćete osobu sa kojom imate mnogo zajedničkih interesovanja i koja će vam pružati razumijevanje. Nešto stariji Lavovi će nailaziti na velike prepreke u pokušaju da priđu osobi koja im se dopada. Djelovaće vam kako se sve zavjerilo protiv vas. Zahvaljujući vašem strpljenju i istrajnosti, u trećoj dekadi mjeseca ćete početi da se viđate.

DJEVICA

Ako ste u vezi:

Jupiter će 12. novembra praviti konjunkciju sa Plutonom i donijeće vam mnogo zabave i prijatnih zajedničkih trenutaka sa voljenom osobom. Pronaći ćete nova zajednička interesovanja koja će vam omogućiti da izbjegnete monotoniju i da se bavite novim zajedničkim aktivnostima u kojima ćete oboje uživati. U slobodno vrijeme ćete izlaziti na mjesta za zabavu. Venera će sredinom mjeseca praviti kvadrat sa Jupiterom. Izbjegavajte flert i bilo kakve tajne u odnosu sa voljenom osobom. Oko vas će se kretati veći broj osoba sumnjivog morala što se neće dopasti vašem partneru. Se*stil Merkura sa Jupiterom krajem mjeseca poboljšaće vašu komunikaciju sa partnerom. Vodićete zabavne i inspirativne razgovore.

Ako ste slobodni:

Imaćete više od jedne prilike za ulazak u novu emotivnu vezu. Važno je da napravite dobar izbor. Jedna osoba koja će stalno biti u vašoj blizini i koja će vas umiti nasmijati i zabaviti, a uz to je i privlačna, biće vaš prirodni izbor. Ono što nećete primijetiti na prvi pogled je dvostruka priroda te osobe i njena sklonost ka paralelnim vezama. S druge strane, neko ko će vam biti zanimljiv sagovornik ali će djelovati pomalo stidljivo i povučeno, krije u sebi kvalitete koji vam odgovaraju. Nešto starije Djevice će ostvariti kontakt sa osobom koja ih duže vrijeme privlači, a sa kojom su nekoliko puta neuspješno pokušavale da se zbliže. Ovoga puta ćete imati otvorena vrata i iskoristite pruženu šansu. Veza je moguća do kraja mjeseca.

VAGA

Ako ste u vezi:

Opozicija vašeg vladara Venere sa Marsom koji vlada vašim poljem ljubavi donijeće vam udaljavanje od voljene osobe zbog ljubomore, neslaganja oko zajedničkih ciljeva i zbog toga što ćete oboje insistirati da budete u centru pažnje onog drugog. Nećete željeti da izađete u susret partnerovim potrebama i željama. To bi moglo dovesti i do prekida veze. Druga polovina novembra donijeće vam mogućnost da riješite nastale nesuglasice jer će Mars krenuti direktno. U slučaju da je vaš odnos sa partnerom duže vrijeme bio težak i pun sukoba, razići ćete se i otići svako svojim putem u novi život. Ako je vaš odnos uglavnom skladan, ovo će biti samo prolazna kriza i ubrzo ćete postići dinamiku koja vam je neophodna u vezi.

Ako ste slobodni:

Osoba koju ćete upoznati na početku novembra djelovaće vam izuzetno privlačno i pored toga što će vam prijatelji reći iskreno mnogo nepovoljnih stvari koje su čuli ili znaju o vašoj novoj simpatiji. Vas dvoje ste suprotne prirode ali je upravo to razlog što ćete biti neodoljivo privučeni jedno drugome. Ubrzo ćete ući u intimne odnose i odmah će doći do pojave posesivnosti, ljubomornih scena i pokušaja nametanja svojih stavova. To će samo pojačati vašu potrebu da budete zajedno. Starije Vage će sredinom novembra započeti skladu vezu sa osobom sa kojom su više puta pokušavale da budu bliske ali su uvijek u zadnjem trenutku iz nekog razloga odustajale. Sada ćete ići na sve ili ništa i nećete se razočarati.

ŠKORPIJA

Ako ste u vezi:

Opozicija Venere koja vlada vašim poljem ljubavi sa vašim vladarom Marsom 9. novembra, prouzrokovaće ozbiljne nesuglasice i udaljavanje od partnera. Oboje ćete insistirati da dobijete ljubav i pažnju ali nećete biti spremni da dajete pre nego što dobijete ono što tražite. Važno je da potražite zajednički prihvatljivo rješenje, kako ne bi došlo do raskida veze. Druga polovina novembra donosi dalje komplikacije u vašem odnosu sa voljenom osobom zbog niza nepovoljnih aspekata koje će praviti Venera. To će dovesti do međusobnog nerazumijevanja koje može prouzrokovati prekid komunikacije između vas dvoje. Opozicija Venere sa Uranom u trećoj dekadi mjeseca činiće vas sklonim naglim odlukama i reakcijama.

Ako ste slobodni:

Novembar vam nije povoljan za započinjanje nove emotivne veze. Jedna osoba će vas fizički privući i bićete skloni da se bez razmišljanja upustite u intimne odnose. Mada će vam vaš novi partner odgovarati u intimnom smislu, na drugim poljima ćete otkriti da ste različiti i čak suprotnih potreba i očekivanja. Pojaviće se nekontrolisane strasti u vašem odnosu, a nakon toga i ljubomora i druge negativne emocije. Doći će do svađe i krajem mjeseca ćete prekinuti ovu vezu. Stariji Škorpioni će željeti samo avanture i provod. Nećete biti zainteresovani da ulazite u emotivnu vezu. Sa jednom osobom ćete ući u tajnu vezu koja će biti nabijena strastima i vrlo intenzivna ali će služiti samo vašem zadovljstvu.

STRIJELAC

Ako ste u vezi:

Merkur koji vlada vašim poljem ljubavi na početku mjeseca će praviti kvadrat sa Saturnom i donijeće vam nerazumijevanje od strane voljene osobe. Doći će do neslaganja oko zajedničkih ciljeva. Bićete skloni povlačenju i prekidu komunikacije. Kada Merkur 10. novembra uđe u znak Škorpiona savjetuje vam se da izbjegavate pokušaje da obmanjujete partnera. Treća dekada novembra donijeće vam dobar osjećaj za potrebe voljene osobe i postići ćete uspešan dogovor oko zajedničkih planova i aktivnosti. Poboljšaćete komunikaciju i razgovaraćete više nego obično o svemu što vam bude djelovalo važno za poboljšanje vaše veze. Postaćete svjesni nekih kvaliteta voljene osobe koje ranije niste primijećivali. Pružaćete podršku.

Ako ste slobodni:

Velika zaljubljenost u osobu koja vam je nedavno privukla pažnju svojim izgledom i stilom života i sa kojom ste bez razmišljanja ušli u intimne odnose donijeće vam 9. novembra veliko razočaranje jer ćete saznati da je vaša simpatija već duže vrijeme u stalnoj vezi, a da je vas iskoristila za sopstveno zadovoljstvo. U trećoj dekadi mjeseca upoznaćete nekog novog ko će vas već u prvom kontaktu privući saosjećanjem koje će pokazati i razumijevanjem za vaše potrebe u ljubavi. Nešto stariji Strijelci će biti raspoloženi za avanture ali i pored jedne prolazne koju će imati, neće biti zadovoljni niti emotivno ispunjeni. Susret sa osobom koja će vas zainteresovati svojim vedrim duhom može da krene u pravcu veze.

JARAC

Ako ste u vezi:

Opozicija Venere sa Marsom u prvoj dekadi novembra donijeće vam tenzije u odnosu sa voljenom osobom jer će vam biti teško da se međusobno uskladite u vezi kućnih i porodičnih obaveza. Zbog obaveza koje ćete imati na poslu nećete moći da dovoljno vremena posvetite jedno drugome i zajedničkim aktivnostima. Budite otvoreni na zajednički pristup rješenju. Druga polovina novembra doneće emotivno zahlađenje između vas i voljene osobe jer nećete biti spremni da ispunite očekivanja i potrebe vašeg partnera. Tek od treće dekade mjeseca ćete biti otvoreni na razgovore oko toga kako da poboljšate vašu vezu i riješite teškoće na koje nailazite. Do kraja mjeseca ćete većinu smetnji ukloniti i postići više sklada.

Ako ste slobodni:

Postaćete bliski sa osobom koju ste upoznali u ranijem periodu i počećete da se češće viđate i zajedno izlazite. Povezivaće vas ista interesovanja i zajedničke aktivnosti u kojima ćete oboje uživati. Vodićete zanimljive razgovore koji će biti ponekad i zabavni i otkrićete kako jedno drugog možete da nasmijete. Nedostajaće vam emotivna povezanost. Osjećaćete privlačnost, pa čak će i strasti da se probude ali će vam biti teško da međusobno dijelite osjećanja. Budite strpljivi. Nešto stariji Jarčevi će igrati igru toplo-hladno sa osobom koja im se dopada i koju su upoznali prije više mjeseci. Kako bude došlo do emotivnog približavanja, odmah potom će doći do udaljavanja. To će otežavati ulazak u vezu.

VODOLIJA

Ako ste u vezi:

Opozicija Venere sa Marsom u prvoj dekadi novembra donijeće vam tenzije u odnosu sa voljenom osobom jer će vam biti teško da se međusobno uskladite u vezi kućnih i porodičnih obaveza. Zbog obaveza koje ćete imati na poslu nećete moći da dovoljno vremena posvetite jedno drugome i zajedničkim aktivnostima. Budite otvoreni na zajednički pristup rješenju. Druga polovina novembra doneće emotivno zahlađenje između vas i voljene osobe jer nećete biti spremni da ispunite očekivanja i potrebe vašeg partnera. Tek od treće dekade mjeseca ćete biti otvoreni na razgovore oko toga kako da poboljšate vašu vezu i riješite teškoće na koje nailazite. Do kraja mjeseca ćete većinu smetnji ukloniti i postići više sklada.

Ako ste slobodni:

Postaćete bliski sa osobom koju ste upoznali u ranijem periodu i počećete da se češće viđate i zajedno izlazite. Povezivaće vas ista interesovanja i zajedničke aktivnosti u kojima ćete oboje uživati. Vodićete zanimljive razgovore koji će biti ponekad i zabavni i otkrićete kako jedno drugog možete da nasmijete. Nedostajaće vam emotivna povezanost. Osjećaćete privlačnost, pa čak će i strasti da se probude ali će vam biti teško da međusobno dijelite osjećanja. Budite strpljivi. Nešto stariji Jarčevi će igrati igru toplo-hladno sa osobom koja im se dopada i koju su upoznali prije više mjeseci. Kako bude došlo do emotivnog približavanja, odmah potom će doći do udaljavanja. To će otežavati ulazak u vezu.

RIBE

Ako ste u vezi:

Početak novembra donijeće vam teškoće u komunikaciji sa voljenom osobom i neslaganja oko zajedničkih ciljeva. Biće vam potrebno dosta strpljenja kako biste našli zajednički prihvatljivo rješenje. Čuvajte se ljubomornih scena koje može da vam donese opozicija Venere sa Marsom. Prijalo bi vam da jedan vikend iskoristite za odlazak na zajedničko putovanje. Merkur će 17. novembra praviti opoziciju sa Uranom i doneće vam neočekivane nesuglasice i stresne okolnosti u vezi. To će vas pokrenuti na iskrene i otvorene razgovore sa voljenom osobom u trećoj dekadi meseca, što će vam pomoći da rešite najveći deo onoga što je ometalo sklad u vašoj vezi. Pružaćete više topline i nežnosti voljenoj osobi, što će vas zbližiti.

Ako ste slobodni:

Imaćete više od jednog poziva na zabavu u prvoj dekadi novembra. Na jednoj zabavi upoznaćete osobu koja će vas privući svojim izgledom i šarmom. Otkrićete kako vas zanimaju slične teme i prijaće vam što će to biti neko ko će slobodno ispoljavati svoja osećanja i imati moderna i savremena shvatanja i stavove. Počećete da se viđate nakon te zabave i jedno drugom ćete pokazati zainteresovanost za vezu. U trećoj dekadi meseca postaćete dovoljno bliski i započećete vezu. Nešto starije Ribe će tragati za osobom koja će umeti da ih motiviše i inspiriše. Preko jednog prijatelja upoznaćete nekog ko će vam predložiti saradnju u vezi jednog projekta. Ubrzo ćete oboje doći do zaključka da se u svemu dobro slažete, prenosi “Mesečni horoksop“.

Facebook komentari