UDATE ŽENE PRIZNALE ZAŠTO VARAJU SVOJE MUŽEVE: Nismo mogli ni slutiti da je OVO razlog! SLAŽETE LI SE?

Ona je razgovarala sa 50 žena koje varaju ili su nekada varale svoje muževe, a došla je do zaključka kako to one rade ”jer vole svoje muževe i žele sačuvati svoj brak”.

U svojoj knjizi The Secret Life of Cheating Wives autorica je otkrila kako žene najčešće varaju jer nisu zadovoljne muškarcem.

”Njihovi postupci si iskalkulirane, namjerne odluke kojima su dobile ono što im je nedostajalo u braku. One su stvarno varale kako bi ostale u braku, što je bilo poprilično iznenađujuće”, kaže Alicia koja smatra da postoji šest razloga zbog kojih žene varaju.

1. Žele sačuvati svoj brak

2. Nemaju odnos kod kuće

3. Osjećaju se moćno

4. Vraćaju kontrolu nad svojim životom

5. Žele raznolik ljubavni život

6. Zbog emocionalnih razloga

”Neke priče bile su stvarno tužne. Jedna žena pričala mi je o zdravstvenim problemima s kojima joj se suprug bori. Pojadala mi se koliko je sve to bolno jer ga još uvijek voli, ali zbog nedostatka pažnje partnera pretvorila se ogorčenu osobu koja je sve iskaljivala na mužu dok nije našla ljubavnika. Tad se njihov brak popravio”, priča autorica knjige.

