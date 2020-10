OVO JE SIGURAN ZNAK DA VAS MUŠKARAC VARA: Ako radi OVO zadnjih dana, SIGURNO IMA DRUGU

Kanadski dejting sajt “Ešli Madison” napravio je istraživanje. Ono je pokazalo kako 61 posto preljubnika (od 1.400 ispitanih) priznaje da nije blisko s roditeljima svog partnera, prenosi “Novi“.

Ako vaša bolja polovina izbjegava porodična druženja, razlog bi mogao biti upravo griža savjesti, piše “Daily star”.

Terapeut za parove i autorka knjige “The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity” Tami Nelson objasnila je o čemu je riječ:

“Održavanje udaljenosti od roditelja svog partnera može biti pokazatelj nezainteresiranosti u braku ili barem u poštovanju monogamije”, objasnila je.

Gotovo polovina preljubnika rekla je da roditelje partnera vidi jednom godišnje ili čak i manje.

