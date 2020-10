12 znakova da vas se muškarci boje

Ponekad su čak i muškarci koji to mogu, stidljivi kada treba da vam priđu.

Ako primjetite bilo koji od znakova da vas se muškarac plaši, na vama je da napravite prvi korak. Ako ništa drugo, budite polaskani time što on misli da ste predobri za njega.

On koketira s vama, ali vas nikada ne poziva da izađete

To je klasičan, ali zbunjujući znak. Zašto se mučiti s koketiranjem s vama, ako se boji da vas pozove da izađete? Ne shvatam to, kao ni vi.

Vjerovatno je, kada vidi koliko ste sigurni u sebe, kada vidi da imate karijeru i da kod vas ne prolaze gluposti, malo uplašen.

Čini se pretjerano nervozan

Živci nisu ništa novo. Svi smo malo nervozni kada prilazimo nekome ko nas zanima. Kada se čovjek čini previše nervozan, zapravo je uplašen.

To je kao kada se dijete nada da roditelji neće shvatiti da laže o tome ko je zapravo razbio lampu.

Smiješi se, ali ne prilazi

Dijeljenje osmjeha u prepunoj prostoriji obično je dobar znak da je muškarac zainteresovan. Koliko god da bi htio da vam priđe, koči ga vaše samopouzdanje.

Način na koji se držite i način na koji komunicirate s onima oko vas. On jednostavno misli da ste daleko izvan njegove lige.

Ne gleda vas u oči

Hrabar muškarac još uvijek može pokušati da razgovara s vama. Problem je u tome što ne želi da znate da se on boji. On izbjegava da pravi kontakt očima.

To je zapravo i slatko. Izgleda poput stidljivog šteneta koje pokušava da privuče pažnju. Oboje žele da ih mazite, ali budimo realni, štenci su slađi.

Čudno se ponaša

Ponekad je teško zaključiti da li je stvar u tome da se on samo trenutno ponaša čudno ili je zapravo čudak?

Muškarac koji je uplašen možda govori preglasno, ima krut stav, izbacuje svoje grudi, vrpolji se više nego inače, generalno izgleda nespretno i neprijatno mu je da razgovara s vama.

Sve su to načini pomoću kojih se nosi s osjećajem inferiornosti kada prilazi ženi koja ga plaši.

Odjednom smišlja izgovor da ode

Da li ste mu upravo rekli da ste unaprijeđeni na poslu? Ili ste možda pokušali da započnete inteligentan razgovor?

Uplašen muškarac vjerovatno će iznenada smisliti izgovor za odlazak. Njegov ego je povrijeđen i sada mora da ide da liže svoje rane.

Lako se uvredi

Bez obzira šta mu rekli, on to shvata kao uvredu. Zašto? On je uplašen i misli da ga neprestano osuđujete. Zauzima odbrambeni stav i generalno djeluje poput magarca.

Ako je njegov ego toliko krhak, da li biste uopšte željeli da budete s takvim muškarcem u vezi?

Ljubomorno se ponaša

Sarkastične primjedbe na sve što kažete siguran su znak da se osjeća uplašeno. On zapravo samo pokušava da umanji vašu superiornost.

Ljubomoran je i samo želi da bude poput vas. To je beznačajno i glupo, ali neki muškarci misle da će na taj način izgledati bolje.

Ponaša se takmičarski

Počinjete odjednom da osjećate kao da se razmjena pretvorila u eskalirajući teniski meč? Vi govorite o predivnom putovanju na kojem ste bili prošlog vikenda, a on odmah uzvraća kako je bio na još boljem putovanju.

Mora da smisli nešto impresivnije od bilo čega što imate da kažete. Misli da će tada izgledati jednako dobar kao vi ili čak i bolje. Samo znajte da vjerovatno laže.

Ne može da razgovara s vama

Znate onaj mali glas u pozadini vašeg uma koji je stalno analizira svaki trenutak kada počnete da koketirate s muškarcem? Muškarci ga takođe imaju.

Ali kada se boje, tada je taj mali glas tako glasan da ne mogu da održe razgovor. Tada su ometeni i pokušavaju da shvate kako da reaguju ili šta da učine kako bi izgledali dovoljno dobro u vašim očima.

Rijetko govori o sebi

U ovom slučaju muškarac ima bolji pristup i jednostavno ne govori o sebi puno. On je uplašen i ne želi da ostavi loš utisak.

Umjesto toga, on pokušava da sazna više o vama i pokušava da pronađe zajednički jezik. To je svakako bolji način i veća je vjerovatnoća da će vam se svidjeti.

Hvali se

Ne sećate se da ste pitali koliko zarađuje, ali odjednom, on vam to govori. Da li je stvarno bilo potrebno da znate sve detalje njegovih ljubavnih avantura?

Ne, ali znate sada i to, takođe. Dok neki muškarci samo vole da se hvale, neki zbog straha počinju nekontrolirano da pričaju gluposti. Nasmijte se i otiđite.

Svakako, budite ono što jeste. Nemojte se osjećati loše ako vas se muškarci boje.

Zapamtite, onaj pravi će ostati i potrudiće se da sazna ko ste vi zaista, piše “Atma“.

Facebook komentari