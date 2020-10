Svaki horoskopski znak ima tri savršena para: Ovo je vaš

I sami znate da ne biste baš sa svakim mogli budete prijatelji i družite se. Neke nam osobe jednostavno odgovaraju bolje od drugih, a pogotovo kad su to osobe s kojima smo u prijateljskoj ili ljubavnoj vezi. Ipak, postoje i oni takozvani savršeni parovi koji si odgovaraju po gotovo svim parametrima, a svaki horoskopski znak ima po tri takva ‘savršena para’.

Evo ko su vaši savršeni parovi s obzirom na horoskopski znak u kojem ste rođeni.

Ovan

Ovnovima su savršeni par Blizanci, Lavovi i Vodolije

Blizanci su inovativni, drugačiji i fascinantni, zbog čega su Ovnovima izuzetno zanimljivi. Od njih mogu mnogo toga da nauče, a takođe ne moraju da se plaše da će se previše ‘zakačiti’ za njih, jer im je samostalnost veoma bitna. Čak i u vezi.

Lavovi su vatreni i energični, a baš to odgovara Ovnovima jer im je važno da se oko njih uvijek nešto događa. I jedni i drugi su inteligentni i bistri, neće se ustručavati da pohvale jedno drugoga a sve to će im vezu samo činiti jačom.

Vodolije imaju tu neku suludu energiju od koje ne možete da pobjegnete, a ekscentričnost i neobičan smisao za humor najbolje povezuje ova dva znaka. Iako im je važna povezanost s partnerom, takođe im je važno da imaju mjesta i vremena samo za sebe, a ova dva znaka međusobno to mogu najbolje da osiguraju jedan drugom i osim toga, međusobno će terati jedno drugo ka ličnom rastu.

Bik

Bikovima su savršeni par Škorpije, Rakovi i Vage

Škorpije su možda potpuna suprotnost Bikovima, ali upravo to je ono što ih povezuje. I jedan i drugi partner u ovoj kombinaciji neopisivo mnogo ulažu u rast ljubavne veze, a osjećaja, lijepih riječi i slatkih gestova neće nedostajati.

Rakovi obožavaju luksuz i raskoš jednako koliko i Bikovi i nikad im neće biti teško da vam ugode (dokle god isto dobijaju od vas). Romantične večere, izlasci, iznenađenja i putovanja standardni su dio veze ova dva para.

Vage su, baš kao i Bikovi, izuzetno romantične, čak i ako to na prvu ne priznaju, a iako vole svoju zonu komfora, neće se ustručavati s vremena na vrijeme da zajedno isprobaju nešto ludo i drugačije i upuste se u neku novu avanturu.

Blizanci

Blizancima su savršeni par Ovnovi, Škorpije i Blizanci

Ovnovi i Blizanci u paru su apsolutno uvijek za dobru zabavu, izlazak i nezaboravno iskustvo, ma šta god ono uključivalo. Baš zbog toga veza ova dva znaka uvijek će biti sveža, kao na početku, jer oni jednostavno ne poznaju rutinu i dosadu.

Škorpije će Blizance najviše privući emocionalnom dubinom i pametnim razgovorima, a iako su u početku luckasti i nepredvidivi, kad ih malo bolje upoznate, zaljubićete se preko ušiju.

Blizanci su veoma kompatibilni jedni s drugima. Najviše od svega vole pametne razgovore i konstantnu komunikaciju, zbog čega im nikad neće biti dosadno u vezi.

Rak

Rakovima su savršeni par Škorpije, Device i Bikovi

Škorpije i Rakovi imaju jednu od snažnijih veza u zodijaku. I jednima i drugima najvažnije je međusobno povjerenje i iskrenost, zbog čega ne poznaju tajne, laganja, muljanja i slične stvari koje mogu uništiti ljubav.

Bikovi se inače ne otvaraju lako prema drugima, ali povezanost s Rakovima jednostavno im znatno olakšava taj korak. Međusobno će ovi znakovi dijeliti sve tajne, pa i one koje ne pričaju nikome, a romantična strana Bikova Rakove posebno privlači.

Djevice znaju kako da se prilagode svim zahtjevima i potrebama Bikova, što drugim znakovima baš i ne polazi za rukom. One će brinuti o njima iz dana u dan, ali će očekivati da im uzvrate jednakom mjerom. Kad se to dogodi, dogodi se i ljubav za cijeli život.

Lav

Lavovima su savršeni par Vage, Djevice i Ovnovi

Vage su, kao i Lavovi, pomalo dramatične i vole da pretjeruju, ali svaki od ovih znakova to radi na svojstven način, zbog čega si nikad nisu ‘previše’. Osim toga, i jedan i drugi znak izuzetno su romantični, a to ih najviše drži zajedno.

Djevice su savršen par Lavovima jer će ih, kad treba, spustiti na zemlju i dati im dozu realnosti, koje Lavovima ponekad nedostaje. Djevice Lavovima pomažu da brinu o sebi i budu dobri prema sebi, a time će usput graditi i kvalitetniju međusobnu vezu.

Ovnovi su, baš kao i Lavovi, izuzetno energični i vatreni, ali upravo te crte ličnosti ih najviše spajaju. U njihovoj vezi nikad nije dosadno, uvijek se nešto događa, uvek je uzbudljivo i glasno, ali to je ta iskra koja održava njihovu vezu živom.

Djevica

Djevicama su savršeni par Rakovi, Jarci i Bikovi

Rakovi su tu da bi Djevice spustili na zemlju i pomogli im da se opuste i smire. Djevice vole da previše drame, pa im glas razuma uvijek dobro dođe, pogotovo u ljubavnoj vezi.

Jarci mrze sukobe i svađe, zbog čega će uvijek i sve pokušati riješiti razgovorom, mirnim i staloženim naravno. Život bez drame za njih je savršen život, a iako su Djevice pomalo drugačije od njih, doza smirenosti koju Jarci imaju im pomaže da se i sami ‘spust’ na zemlju…

Bikovi su poznati po tome da se na njih uvijek možete osloniti i oni zaista ne menjaju raspoloženje i mišljenje kako vetar duva. Na njih se uvijek možete osloniti, a ta doza sigurnosti je Djevicama jako važna. Oni će se međusobno uvijek držati kao kap vode na dlanu, a probleme će rješavati smireno.

Vage

Vagama su savršeni par Lavovi, Bikovi i Vodolije

Lavovi su romantične duše i imaju percepciju veze kao iz bajke. Upravo to im je zajedničko s Vagama i ta romantična strana koju imaju drži ih zajedno.

Bikovi su tu da Vage podržavaju u svemu što odluče da urade u životu. Oni će podržati svaki san i svaku ideju i biće najveći obožavaoci kada je Vagi podrška najpotrebnija.

Vodolije su nešto komplikovanije od ostalih znakova, ali baš to Vage veoma privlači. Njih ne možete baš osvojiti ‘na prvu’ i morate prvo da stvorite svojevrsni platonski odnos, da bi stvari krenule u nekom snažnijem smjeru.

Škorpija

Škorpijama su savršeni par Bikovi, Rakovi i Blizanci

Bikovi su potpuna suprotnost Škorpijama, ali upravo ih to povezuje. Bikovi su vjerovatno jedan jedini znak koji razumije senzualnost i romantiku poput Škorpija, a upravo takva osoba im je potrebna za romantičnu vezu.

Rakovi su strastveni i obožavaju svog partnera i pružaju mu svu ljubav svijeta. Upravo to Škorpije žele, bezrezervnu i totalnu ljubav, a ni koja romantična večera i iznenađenje nije na odmet, a ni to Rakovima nije strano.

Blizanci su na prvi pogled suprotnost Škorpijama, ali ako uspiju da ih zainteresuju, više nikad neće moći da se odvoje od njega. Blizanci će Škorpije naučiti kako da budu razigrane i bezbrižne, a Škorpije njih kako da se više otvore novim avanturama i stvarima.

Strijelac

Strijelcima su savršeni par Strijelci, Vodolije i Ribe

Strijelci su savršeni par Strijelcima. Avanture i putovanja u ovoj su vezi neizostavni, a upravo ta nova iskustva koja međusobno dijele će ih dodatno povezati jedno s drugim.

Vodolije su mudre, inteligentne i drugačije, a to je ujedno i izazov i nagrada Strijelcima. Njihovi međusobni razgovori uvijek će biti smisleni i ciljani i nikad im neće dosaditi međusobne debate. Upravo to će održavati iskru u vezi i spašavati ih od dosade.

Ribe su, baš kao i Strijelci, željne slobode i nezavisnosti, a upravo će to pružati jedni drugima u vezi. Svijesne su da je svakom potreban prostora i vremena za sebe, ali kad su ova dva znaka zajedno, to nikad nije tek toliko da budu.

Jarac

Jarcima su savršeni par Jarci, Djevice i Bikovi

Jarci i Jarci se savršeno slažu upravo zato što će se međusobno podržavati bez granica. Lični rast im je veoma bitan, ali su svjesni da je bitan i njihovom partneru zbog čega će sebi međusobno uvijek biti najveća podrška.

Djevice više od svega žele smislenu i inteligentnu vezu s drugom osobom, a upravo to Jarci mogu da im pruže. A s obzirom na to da su Jarci uz to i nježne duše, jednom kad im se uporna Djevica uvuče pod kožu više neće moći da je pusti.

Bikovi dijele mnoge jednake vrijednosti s Jarcima i upravo ih to najviše povezuje. I jedni i drugi su iznimno lojalni i povjerljivi, a to su osobine koje bi u svakoj vezi trebale, uz simpatiju i ljubav, trebale biti prioritet.

Vodolija

Vodolijama su savršeni par Ovnovi, Vage i Blizanci

Ovnovi su tu da u život Vodolije uvedu zabavu i smeh, a upravo oni su pojedinci koji će najbolje znati da prepoznaju onu drugačiju i posebnu crtu kod Vodolije pa će isto tako znati i da je cijene.

Vage su fleksibilne i zanimljive i baš uvijek se mogu prilagoditi novim situacijama, što se za Vodolije baš i ne može reći. Upravo se zato međusobno dobro upotpunjuju i razumiju, zapravo, razumiju se kao ni jedan drugi horoskopski par.

Blizanci jednostavno ne mogu sebi da pomognu kada su Vodolije u pitanju i skoro se uvijek do ušiju zaljube u njih. Darežljivost Vodolija i pozitivan stav Blizanaca čine savršen spoj i njihovu vezu malo šta može da uništi.

Ribe

Ribama su savršeni par Strijelci, Jarci i Vage

Strijelci su na početku glasni i nametljivi, ali kad ih malo bolje upoznate, zapravo su umiljati i dragi. Njihov pozitivan stav i otvorenost prema novom Ribe guraju naprijed i tjeraju ih da i same iskuse avanture na koje se same ne bi usudile da odu.

Jarci su pomalo pragmatični, ozbiljni i strogi, zbog čega se na prvu ne čini da su oni i Ribe savršen spoj, ali kad se Jarac zaljubi u emotivnu i osjetljivu Ribu, više je nikad neće pustiti. Tada će i sami početi da se otvaraju i otvoreno govore šta osjećaju, a time će jačati međusobnu povezanost.

Vage su, baš kao i Ribe, pomalo zaigrane, zbog čega im nikada u vezi neće biti dosadno i monotono. I jedni i drugi izuzetno su šarmantni i inteligentni, a isti su takvi i njihovi razgovori. Trenutke koje provode zajedno uvijek maksimalno koriste i ne boje se da budu pomalo luckasti u blizini jedno drugoga, prenosi “Krstarica“.

