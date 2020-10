BILI SMO ZAJEDNO 13 GODINA: Kada je rodila, ja sam …

Par puta je saznala, ali oprostila je, a nisam čak ni tražio. Nisam je smatrao ni za prijatelja, ni za ženu, ni za šta. Volio sam kako pegla i slaže veš.

I volio sam kad se naljuti, jer je to značilo da mogu da izađem vani, a da me niko ne zove i ne smara me.

“..Čak je i rodila, ali ni za to me nije bilo briga…

Ostavio sam je kad sam se zaljubio i tek sad, kad znam šta je ljubav, gadi mi se šta sam joj radio,piše Ispovesti.

Ona me je voljela, a ja sam bio najveći gad na svijetu. Svojoj ženi sam sad najbolji čvojek na svijetu i iskreno se nadam da će i moju bivšu neko voljeti, puno je patila je sa mnom.”

Facebook komentari