“KAD PRESTANEM DA MU SE DIVIM, OSTAVLJAM GA”: Hanka Paldum za sobom ima DVA BRAKA, a evo zašto nijedan NIJE USPIO!

Hanka Paldum (64) ima dvoje dece, ćerku Minelu i sina Mirzada, iz braka sa Muradifom Brkićem.

U jednom intervjuu prošle godne Hanka je ispričala da joj je on postavljao ultimatume, da je morala da bira između braka i muzike, i to u dogovoru sa njenom majkom!

– On me je pitao da li je makar malo ispred muzike, a ja bih mu rekla da nije. Uvek sam imala stav, nisam želela da lažem. Odana sam i volim da poštujem. Dokle god se muškarcu divim, mogu da budem sa njim. Kada prestanem da mu se divim, povučem se i ostavljam ga. Zapravo, nijedan muškarac me nije ostavio – otkrila je za magazin “Story” pevačica prošle godine.

Kada se razvela od Muradifa, Hanka se udala za Fuada Hamzića. Ovaj brak trajao je 7 godina, a pevačica je shvatila da ni ovaj suprug nije za nju, jer joj “ne ukazuje poštovanje, niti joj je odan”.

– Muškarac treba da bude ispred mene, a ne pored ili iza. Mora da me zaštiti, a ja u svakom trenutku treba da osećam da mi čuva leđa!

Premda je sa obojicom ostala u dobrim odnosima, tvrdi da se više neće udavati,piše Glossy

