“GDJE TI JE MASKA?” Mladić udario prolaznika jer nije imao zaštitu na licu

Izašao sam na kratko samo da prošetam psa. Tu uvijek izađemo jer nam je blizu mjesta stanovanja. Dok smo šetali ugledao sam kako čovjek žuri pravo prema meni. Na trenutak sam zastao, misleći da mi se možda učinilo, kada se on stvorio ispred mene unoseći mi se u lice. Počeo je da viče “šta je bilo, a, šta je, gdje ti je maska, gdje je maska” – priča V. S. za Blic.

Zbunjeni čovjek počeo je da se izvinjava, a napadač je onda krenuo još bjesnije da reaguje.

– Izvadio je neki papirić iz džepa, nalik na autobusku kartu, i vikao kako je on ovlašćeno lice i da provjerava ko nosi masku napolju. Izvinio sam se i objasnio mu da nisam stavio masku preko lica jer sam napolju izašao na kratko da prošetam psa. Rekao sam da odmah idem kući – priča naš sagovornik.

U tom trenutku je bijesni napadač uhvatio je čovjeka za ruku i počeo da ga vuče.

– Počeo je da me vuče, imam ogrebotine po ruci a onda i izvadio mobilni iz džepa. Pričao je kao da neki njegov kolega dođi u park. Vukao me je bez prestanka. Molio sam ga da me pusti, a onda sam se nekako otrgao i pošao sam ka kući, kada me je udario pesnicom u potiljak – kaže V. S.

Istog trenutka kada mu je zadao udarac s leđa u predjelu glave, napadač je počeo da bježi.

– Srećom nemam ozbiljnije povrede osim što me je izgrebao po ruci. Uplašio sam se, pa nisam odmah zvao policiju, ali sam nešto kasnije prijavio slučaj. Ja inače vodim računa, poštujem sve mjere vezane za situaciju sa korona virusom, radi svoje sigurnosti a i mojih ukućana. Ovo je bio izlazak napolje na 10 minuta, u dijelu gdje nema gužve, ni puno ljudi i nikad mi ne bi palo na pamet da ću ovako nešto da doživim – rekao je V. S.

Kako nam je kazao, napadač je imao iscjepane farmerice i teksas jaknu, smeđu kosu i bio je neobrijan, star oko 30 godina.

