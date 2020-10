POSLJEDNJI PUT SAM IŠLA KOD FRIZERA PRIJE 15 GODINA_- Sada se ljudi okreću za mnom na ulici i u čudu gledaju moju glavu

View this post on Instagram

"Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh; er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh. . Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn; und das hat mit ihrem Singen die Lore-Ley getan." Heinrich Heine . . "The boatman in his little ship is seized by a mad woe; he doesn't see the rocky reefs, he's only looking up into the heights. . I believe the waves will engulf boatman and boat in the end, and that, with her singing, the Lorelei has done." Heinrich Heine