Stručnjaci upozoravaju: Ovih 13 grešaka mnogi rade s dezinfekcijskim gelom za ruke

– Nema sumnje da su gelovi za ruke dostupno i prikladno sredstvo za sprječavanje širenja zaraze. No oni nisu lijek za sve. Postoje mnoga ograničenja u upotrebi gela i potrošači moraju biti svjesni tih stvari kako bi gel mogli koristiti na učinkovit način – ističe epidemiolog i profesor K.C. Rondello na Adelphi University’s College of Nursing and Public Health, prenosi HuffPost.

1. Koristite pogrešnu vrstu gela

Nisu svi gelovi isti. Rondello preporučuje da koristimo gelove koji sadrže najmanje 60 posto etilnog ili 70 posto izopropilnog alkohola budući da oni najbolje eliminiraju bacile.

– Također, izbjegavajte proizvode koji sadrže metanol koji može biti toksičan kad se upije kroz kožu ili slučajno nanese na usta – savjetuje Makeda Robinson, virologinja koja je proučavala Zika virus, MERS i sad SARS-CoV-2.

2. Ne koristite gel u dovoljnom trajanju

Znate da ruke morate prati najmanje 20 sekundi.

– Vrijedi isto i kad nanosite gel za dezinfekciju ruku. Trebali biste ga utrljati u ruke u trajanju 20 do 30 sekundi, a poželjno je trljati ga dok ne nestane – savjetuje Aaron Glatt, voditelj odsjeka za zarazne bolesti Mount Sinai South Nassau u New Yorku, prenos “Faktor“.

3. Koristite ga premalo

Ako koristite nedovoljnu količinu gela, znači da niste učinkovito očistili ruke. Ljudi misle da je dovoljno samo nekoliko kapljica.

– No zapravo, treba vam količina veličine novčića – kaže epidemiolog.

4. Niste natrljali sve dijelove šake

Bilo koji dio ruke na koji niste nanijeli gel može prenijeti virus. Čak i ako ste nešto dodirnuli samo jednim prstom, svejedno morate dezinficirati cijelu šaku i to s obje strane.

– Trebali biste dodatno noktima zagrepsti po dlanovima dok su još mokri kako bi se dezinficijens prenio i na područje pod njima – kaže Charles Bailey, medicinski direktor za zarazne bolesti u bolnici St. Joseph Hospital and Mission u Kaliforniji.

5. Ne čuvate ga na odgovarajući način

– Kod čuvanja dezinficijensa, valja se pridržavati uputa proizvođača oko temperature i uvjeta u kojima se drže. Nemojte ih spremati u frižider niti ih držati na suncu – savjetuje Glatt.

6. Ne dezinficirate ruke prije jela

Glattovo je pravilo da, ukoliko ruke približavate ustima, stavite gel bez obzira kad ste to učinili ranije.

– Govorim ljudima: Razmisli šta si upravo dodirnuo. Bi li držao ruke u ustima? Dodirivao hranu? Ako ne, onda ponovo očisti ruke – kazao je.

7. Niste oprezni blizu otvorenog plamena i svijeća

– Potrošači moraju biti svjesni da su svi dezinficijensi koji sadrže alkohol lako zapaljivi. Imali smo situacije da su ljudi zadobili opekline jer su gel koristili blizu otvorenog plamena, poput upaljača ili svijeća – kaže Hsu.

Nakon korištenja gela pričekajte da alkohol ispari prije nego što se približite plamenu, a opće je pravilo da valja pričekati najmanje 30 minuta.

8. Koristite gel na prljavim ili masnim rukama

Ako su vam ruke prljave ili masne, gel neće biti učinkovit jer neće doprijeti do kože.

– To vas može navesti da se osjećate zaštićenima, a zapravo niste – ističe Rondello.

Ako su vam ruke vidljivo prljave, uvijek biste ih trebali isprati vodom i sapunom prije nanošenja gela.

9. Ne čekate da se gel osuši

Vrlo je važno da ne brišete ruke prije nego što se gel osuši.

– Ako pokušate ubrzati proces sušenja peškirom ili papirnatom maramicom, to će limitirati učinkovitost gela i spriječiti ga da ukloni patogene – kaže Rondello.

10. Pretjerujete s količinom

Pretjerano korištenje gela neće naštetiti njegovoj učinkovitosti, ali će vam isušiti kožu.

– Gelovi za dezinfekciju ruku neće ubiti samo loše, nego i dobre bakterije. To može voditi do iritacije kože – kaže Nikhil Bhayani, specijalist za infektivne bolesti u Texas Health Resources iz Texasa.

11. Pravite vlastiti gel

Panična kupovina na početku pandemije rezultirala je činjenicom da su se mnogi okrenuli vlastitoj proizvodnji gelova i dezinficijensa. No ako zaista želite biti slobodni od bacila, to nije pouzdana metoda.

12. Ne dezinficirate predmete koje često dodirujete

– Ako dezinficirate ruke, ali ste zaboravili dezinficirati kreditnu karticu, ključeve ili mobitel, i dalje ste ostavili otvorena vrata infekciji.

Dapače, možete i proširiti kontaminaciju.

13. Niste provjerili datum valjanosti proizvoda

Čini se nevažnim, no rok trajanja proizvoda je iznimno važan jer aktivni sastojci dezinficijensa s vremenom propadaju.

