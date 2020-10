Ovi savjeti pomoći će muškarcima da postanu eksperti u krevetu

Bilo da vas zanima analni se*s ili želite saznati kako ostvariti svoje najdublje, najcrnje se*sualne fantazije sa svojom partnericom, na pravom ste mjestu. Jedan od najpoznatijih časopisa namijenjenih muškarcima, Men’s Health, nabrojio je nekoliko trikova koji će vam pomoći postati majstor se*sualnog užitka.

Koristite jezik

Kad se ljubite, nemojte koristiti jezik kao da je pikado strelica (unutra pa van). Umjesto toga, pokušajte s različitim pokretima i pritiscima.

Radite Kegelove vježbe

“Prerana ejakulacija problem je koji pogađa gotovo svakog muškarca u nekom trenutku njegovog života”, rekao je Thomas J. Walsh, urolog sa Sveučilišta Washington. Jedan od načina odgađanja ejakulacije, odnosno dužeg trajanja u se*su, je raditi Kegelove vježbe. Jačanje mišića dna zdjelice pomoći će vam da kontrolirate orgazam tijekom se*sa.

Dovedite se do ruba

Još jedan način kojim možete postići da odnos duže traje je da se kontrolirate dok masturbirate. Dovedite sebe do ruba, ali tada se naglo zaustavite. Iako zvuči kao mučenje, kasnije ćete biti zahvalni sami sebi.

Isprobajte prsten za penis

Prsten za penis je se*sualna igračka koja je jeftina, jednostavna za upotrebu i na toliko načina može koristiti vašem spolnom životu. Prsten će okružiti dno vašeg penisa (a ponekad i testise), a može ojačati erekciju, povećati samopouzdanje i učiniti orgazme snažnijima, prenosi “Index“.

Pronađite odgovarajući kondom

Ako mrzite osjećaj koji kondomi stvaraju tijekom seksa, možda ne koristite onaj koji je pravi za vas, smatra se*sualni terapeut dr. Ian Kerner. Kada kupujete kondome, pronađite onaj koji vam odgovara i potražite one s gumeno rebrastim ili izuzetno tankim gumicama. Prezervativi su vrlo učinkoviti u prevenciji trudnoće i spolno prenosivih bolesti pa vrijedi pronaći onaj koji će stvarati najmanje nelagode.

Isprobajte masažu prostate

Prostata je žlijezda veličine oraha koja se nalazi između mokraćnog mjehura i rektuma i sadrži mnogo živčanih završetaka. Stimulacija prostate može stvoriti iznimno dobar osjećaj kod muškaraca, a neki stručnjaci prozvali su je “muškom G-točkom”.

Upotrijebite analne kuglice

Seksualne igračke za stražnjicu također mogu pomoći u stimuliranju prostate tijekom se*sa ili masturbacije, kao i aktivirati osjetljive živčane završetke oko analnog otvora.

Podmažite se

“Podmazivanje penisa i vagine povećava brzinu kojom možete prodrijeti u rodnicu i trljati se uz klitoris”, rekla je seksologinja Ellen Friedrichs. “Ponekad, bez obzira na to koliko je žena napaljena, može imati problema s vlaženjem. Tada na red dolazi lubrikant. Pokušajte iscijediti nekoliko kapi na vrh penisa prije nego što započnete snošaj.”

Gledajte porniće zajedno

Mnoge žene vole gledati pornografiju. Prema jednoj anketi, čak je 75 posto žena priznalo da voli gledati porniće s partnerom tijekom predigre ili samog se*sa.

Nemojte je požurivati

Se*s nije utrka. Izdvojite vrijeme za istraživanje svog partnera prije nego što prijeđete na spolni odnos. Ne samo da će to učvrstiti želju za se*om, već će vam pomoći otkriti što vaša partnerica želi u krevetu.

Stimulirajte klitoris

Istraživanje Sveučilišta Indiana pokazalo je da većina žena voli kada im partner prstima ili jezikom radi krugove na klitorisu.

Ne pitajte partnericu je li došla do vrhunca

Postavljajući to pitanje nakon se*sa, a ne tijekom samog čina, partnerici implicitno poručujete da je njeno zadovoljstvo za vas naknadna misao – i to nije u redu. Umjesto toga, neka vam njeno zadovoljstvo bude prioritet tijekom samog se*sa.

Zamijenite pozicije

Seks je manje zanimljiv ako je jednoličan i zato biste s vremena na vrijeme trebali zamijeniti pozicije. Pustite je da bude na vrhu ako to želi ili joj predložite neku drugu pozu.

Istražite njene fantazije

Svi imamo nekakve fantazije o kojima maštamo tijekom se*sa, masturbacije ili u slobodno vrijeme. Vrlo je važno da otkrijete o čemu mašta vaša partnerica, kako biste joj te fantazije mogli i ostvariti. Najbolji način da to učinite jest da je izravno pitate, ali ako mislite da to nije dobra ideja, promatrajte njen govor tijela.

Povećajte količinu testosterona

Istraživanja pokazuju da kada imate više testosterona u krvotoku, orgazmi su vam češći i snažniji.

Facebook komentari