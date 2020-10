Osobine karaktera po horoskopskim znacima: Lav voli da se svijet okreće oko njega, Vodolija spremna na sve osim da trči “za stadom”

Kada jednim shvatite koliko su ukorijenjeni određeni stavovi u ljudskim prirodama, imaćete više simpatija prema njihovom ponašanju. Tako na primjer, oprostićete Djevici njenu izbirljivost kada shvatite da je rođena da traži “dlaku u jajetu” i riješava probleme ispitujući svaki detalj; nećete biti toliko uvrijeđeni kada Jarac ne uzdiše “ah” i “oh” nad poklonom koji ste mu dali, kada se sjetite da je on duboko zahvalan, ali nesposoban da pokaže svoje zadovoljstvo; izdržaćete beskrajne Vagine argumente i dvoumljenja kada saznate da ona samo pokušava da bude fer i da donese nepristrasnu odluku, itd.

I umjetnost ljubavi, makar i astrološke, ne može da ne uzme u obzir vrline i slabosti onog drugog, onoga koga želimo da osvojimo, da mu se približimo, da na njega bacimo omču ljubavi…

Ovan

Dinamičan i nestrpljiv, Ovan nije skromna “šumska ljubičica”, on voli akciju, po mogućnosti onu u kojoj vodi glavnu riječ. Polet, optimizam, impulsivnost, ali i nestrpljivost odgovaraju vatrenom elementu ovog znaka a njegov uobičajeni odnos “Ja prvi” kao da izvire iz činjenice da Zodijak započinje tim znakom.

Ovan je svjestan jedino samog sebe. On je kao novorođena beba, zaokupljen jedino sobom, ne vodeći ponekad računa čak ni o svojim najbližima. Ono što želi to mora i da dobije. Cijena ne igra nikakvu ulogu. Naročito ako je plaća drugi. Ostali svijet ga interesuje samo u onoj mjeri u kojoj ima veze sa njim. Ali, i pored svega, teško da ćete ikada reći za njega da je sebičan. Nevinost koja lebdi oko njega ublažava njegovu agresivnost i egocentrizam. U njegovom karakteru nema nimalo zlobe, tako da mu se lakše može oprostiti što nema ni takta.

Bezazlenost koja razoružava je ono što Ovna čini neustrašivim. Kao dete, on se ne plaši nikoga i ničega, sve dok se ne opeče. U njemu nema ni trunke lukavosti, i takav ostaje čitavog života. Uvek veruje svim srcem, posrćući i izdižući se, da bi pokušao sve iznova. Ovan se može menjati od danas do sutra, može ispredati neverovatne priče, ali nikada nemojte pomisliti da laže. Onakvog kakvog ga vidite – takav je. U njemu nema ničeg skrivenog niti komplikovanog. On je ranjiv kao beba, i isto tako bespomoćan. Kada mu se nešto oduzme ili ga na nešto prisile, on pravi takvu galamu i zbrku, da je jedino moguće od svega odustati i tako postići mir.

Za ljude pod uticajem planete Mars obično se kaže da imaju tešku narav. To je tačno. Ali, oni su savršeno nesposobni da istraju u svojoj ljutnji, i kada prigovori jednom prestanu, to je zaista zauvek zaboravljeno. Ovan će se izviniti čak i svom najljućem neprijatelju, bez obzira na užasne pretnje koje je u trenutku emocionalnih muka izgovorio. Realista, a ipak odlučni idealista, Ovan se često suprostavlja emocionalnom prikazivanju. Malo je onih koji su sposobni za takvu sentimentalnost, i koji sa takvom čežnjivom naivnošću veruju u čuda. Nove sklonosti i pothvati, i novi prijatelji privlače njegovu pažnju, a za to vreme ono “staro” može i pričekati. Ali treba priznati da Ovan ima neobičnu sposobnost da “pokupi” svoju prijateljsku ili ljubavnu vezu tamo gde ju je ostavio – kao da uopšte nije bilo nikakve stanke.

U ljubavi Ovan je romantičan i strastven, ali su prepreke i teškoće ono što daje žar njegovoj ljubavnoj igri: “potera je neuporedivo slađa od ulovljenog plena”. Ipak, nije se rodio Ovan koji nije spreman dati sve za svoju ljubav, dok traje naravno. Da biste ga privukli nikada ne smete pokazati interes. Držite se po strani, nezavisni, i uvek pomalo prkosni. Morate deliti njegovo mišljenje ili će vas smatrati nelojalnim. On će se truditi da gospodari vama od momenta kada vas sretne pa do samrtnog časa. Ako želite da ga zadržite nikada nemojte dozvoliti da pomisli da vas ima u svojoj vlasti. Tada ste izgubljeni, jer on će lako otići tražeći novi izazov.

U poslu pokazuje najbolje osobine ako radi nezavisno jer ima dovoljno slobodnog prostora za svoje ideje – i barem nekoga, ko će obaviti za njega dosadne rutinske poslove i detalje. Šta ne valja kod njega? Možda to što on istinski vjeruje da je bolji i zanimljiviji od drugih i što se izvrsno zabavlja pričajući isključivo o sebi sve vrijeme. I na kraju, što je dovoljno da mu pokažete prst pa da uđe u bitku. Srećom, glava mu je tvrda i može podneti mnoge udarce…

Bik

Ako je Bik ušao u vaš život, tamo namjerava i da ostane. Malo koji znak je tako odan, vjeran i pouzdan kao on; jednom stvorena prijateljstva ne raskidaju se lako, barem ne s njegove strane, a ne bi bilo mudro ni da vi to učinite, jer u slučaju potrebe na njega možete sigurno računati. On je pouzdan, temeljan i odmjeren, i ništa ne može da poremeti njegovu mirnoću. Jednom donesenu odluku ne mijenja lako, a njegovi su principi čvrsti, baš kao i zemlja po kojoj hodate. Drži svoju riječ i obećanje, ne mijenja navike i čvrsto čuva ono što posjeduje.

Ništa ne “klizi” kroz njegove prste, a prepuštanje “životnim radostima” obično nije njegov životni stil. Njegovi su standardi visoki, a vrednosti zdrave: udoban i dobar život! I to se ne menja, jer Bik veruje, razumno uostalom, da ono sto voliš treba ponavljati. Uvek i ponovo! Kada se jednom ukopa na mestu, Bika je teško uzdrmati. On želi da ga ne diraju, da ga ostave na miru. Tada je zadovoljan. Vršite li pritisak na njega, postaće svojeglav i uporan. Mesecima i godinama može trajati njegova savršena ravnoteža i kontrola, jer je u stanju da ignoriše svaki tračak nervoze u svojoj okolini. A onda, neočekivano, Bik koji nikada nije impulsivan, izgubi kontrolu i uništava sve što mu se ispreči na putu.

Takvi izlivi besa su retki. Možda svega nekoliko puta u životu. Ipak, bolje je imati na umu da se Bik nikada ne naljuti malo, jer ako je incident takav da može da uzdrma njegovo spokojstvo, onda možete računati na zaslepljeni bes, a ne običnu ljutnju. Istina je da je tvrdoglav koliko je to čovek u stanju da bude, a da se ne pretvori u mazgu.. Bik ne menja mišljenje. Nema nikakve koristi od ubedjivanja da je svojeglav i nepopustljiv. Uzaludno je žaliti se ili jadikovati. Po njegovom mišljenju on nije ni malo tvrdoglav, vec je strpljiv. To je pitanje semantike. Uvek je u čudu zašto ljudi tako nepravedno sude o njemu.

Bik je strpljiv kao vreme, dubok kao šuma, pouzdan kao planina. Ali, neosporna je činjenica da je pre svega tvrdoglav. U stanju je da godinama u tišini podnosi neki emocionalni ili psihički teret, a da se nikada ne požali. Što je teret veći, to više snage nalazi u sebi da bi sve podneo. Njegova odanost i privrženost porodici i prijateljima obično prelazi granice shvatljivog. I u ljubavi ima isti stil: pouzdan i odgovoran. Ljubav i posesivnost idu kod Bikova zajedno uz ljubomoru, tek toliko, začina radi. Pod pretpostavkom da ne nagaze na neki suviše “pokretljiv” tip (npr: Blizanca ili Strelca), Bikovi obično imaju dugotrajne i skladne “bračne aranžmane”. To su porodični ljudi. Vole da uživaju u svom domu i da se osecaju komotno u porodičnoj sredini. Promene ih uznemiravaju. Oni čvrsto stoje na zemlji, za koju ih vezuje ljubav koja će na bilo koji način jednom biti izražena. Vezani su za prirodu, pa ako već moraju da žive u nekom soliteru u velegradu, imaće svakako komad zemlje koju će obrađivati, ili bar mnoštvo biljaka na svojoj terasi.

Bik je u poslu takođe pouzdan, kao i u svemu drugom, iako se baš ne bi moglo reći da uživa “ubijajući” se od rada. Dobar život znači dobar život i ne uključuje teške napore, to je barem jasno. Ali on je odgovoran, postojan i vrlo odlučan da sebi i svojoj porodici omogući udoban život, a kako je uobičajeno da tome prethodi i malo posla, obično je onoliko vrijedan koliko je potrebno. Kada bi uspjeli da ga natjeramo da sedam večeri u sedmici ne sjedi pred televizorom, odnosno da povremeno prihvati i neku novu ideju, i kad bi shvatio da novac nije zajednički naziv za sve životne radosti (i vrijednosti), malo bi mu šta trebalo zamjeriti…

Blizanci

Ako želite da budete sigurni da će se vaši prijatelji dobro zabavljati i da u društvu ni jednog trenutka neće biti dosadno, pozovite Blizanca (ili možda više njih). Na ovaj ili onaj način, oni će održavati razgovor živim i duhovitim, možda u polemičkom tonu, ali sa toliko znanja, duha, posljednjih vijesti i šaljivog ogovaranja, da će svi biti oduševljeni.

Blizanac je vedar, nemiran, nervozan, radoznao i izvanredno obavešten o svemu. Ponekad mu zameraju da je površan i da nedostaje dubine njegovom zapažanju: istina je da on ne mari mnogo i nema strpljenja za detalje, ali niko kao on ne može tako brzo i tačno oceniti ono što je bitno u jednoj stvari.

Šala i vedrina koju pokazuje samo je deo njegove dvostruke prirode – “drugi Blizanac” često plače, ali u samoći. Uvek morate imati na umu da je to dvojni znak, da su u pitanju dve različite, promenljive ličnosti. Izraz ovog znaka se tako brzo menja, da je ponekad teško ustanoviti gde završava realnost a gde počinje iluzija. Potrebno je često malo opreznosti i smotrenosti da biste znali gde da tražite ovo svestrano stvorenje. Jer, ono je danas ovde, a sutra ko zna gde. Blizanci menjaju svoju odeću, posao, ljubav svoga života, mesto boravka, isto onako brzo kao što menjaju svoje mišljenje, a to je zaista veoma brzo.

Blizanci imaju nezgodnu naviku da poslednju stranu knjige čitaju kao prvu. Bilo bi zanimljivo upoznati ma i jednog predstavnika ovog znaka koji je pročitao neku knjigu od prve do poslednje strane, bez preskakanja, a da mu to nije dosadilo na pola puta. On suviše brzo odbacuje dragoceno i staro radi neoprobanog i novog, a onda žali zbog trenutne odluke. I pored toga što je uvek okružen ljudima, najdublje emocije deli samo sa jednim stalnim pratiocem – svojim drugim Ja. Vazduh je njegov elemenat i njegov jedini pravi dom. On je na Zemlji stranac.

Pripadnici ovog znaka nemaju strpljenja sa konzervativcima i staromodnim ljudima, ili sa onima koji se teško odlučuju o određenim pitanjima. Blizanci znaju gde im je mesto i koje mišljenje zastupaju, bar u određenom trenutku. Prema Blizancima se obično osete trenutne simpatije, sklonost ka stvaranju prijateljstva. Velika je greška ako pokušate da prikujete Blizanca za jedno mesto ili jednu ideju. Napravićete veliku grešku i ako izazivate njegovu dovitljivost ili duhovitost. Sa najvećom lakćom će se izvući iz svake situacije.

Blizanci umiju da budu oštri satiričari, a slobodno se može reći da njihova inteligencija i domišljatost daleko nadmašuje sve ostale zodijačke znakove. Blizanac može nekada i da iznenadi. Naročito ako je zaljubljen. Tajna je u dvojnosti ovog znaka. On može da radi dve stvari u isto vreme sa manje napora nego što je drugima potrebno da bi uradili samo jednu stvar. Zbog toga je u ljubavi Blizanac cesto nepouzdan, iako vrlo romantičan, a njegova stalna želja za promenom i raznovrsnošću retko ga duže zadržava na jednom mestu.

Da biste ga osvojili morate pratiti njegov tempo. Nemojte se suviše obazirati na njegove želje, već slobodno raspolažite svojim slobodnim vremenom. Morate biti u toku sa svim aktuelnim ludostima i morate se navići na nepredvidljivost. Ljubav za njega često više znači “dobar razgovor nego dobar se*s”. Njemu je potrebna zanimljiva i pametna osoba. Jer, strast bi mogla zamagliti najvrijednije što posjeduje – zdrav razum. Kad naiđe na osobu koja mu potpuno odgovara Blizanac začudo može biti i vjeran – tek tada najzad shvata da je sve vrijeme “lutao svijetom” tražeći drugog Blizanca…

Rak

Osobe rođene u znaku Raka lako ćete prepoznati po različitim raspoloženjima i promjenama emocija. Prolazna raspoloženja Rakova su sinhronizovana sa Mjesečevim menama i predstavljaju odgovor na tajanstveni uticaj Mjeseca. Kako se ni Mesec u stvari ne menja, isto to važi i za Raka za koga se to samo čini. On uvek ostaje isti, kroz sva kolebanja emocionalnih stanja. Ova zavisna periodičnost, konstantna je u svojoj nestalnosti, pa je stoga lako prepoznati Raka ako jednom uočite faze kroz koje prolazi…

Nesumnjivo, Rakovi imaju dosta karakteristika životinje čije ime nose – oklop spolja, a meko jezgro iznutra. Pokušajte ga izazvati i njegov odbrambeni mehanizam odmah reaguje. Po pravilu je srdačan, ljubazan i prijateljski nastrojen, vrlo osećajan, nežan i osetljiv u intimnom životu, ali iznenađujuće čvrst i tvrd u finansijama i poslu – zato ih često nalazimo i na vrhu profesionalnog ili društvenog života, gde bi inače teško dospeli da su samo osetljivi.

Nije čudno da leto započinje sa ovim znakom: Sunce je tada najjače, a dani najduži – takav je i Rak, pouzdan i snažan, ali često uopšte nije svestan svoje snage. Njegov je zadatak da brine za druge. A šta bi inače i bio život bez hrane i ljubavi? Rak je obično u blizini kad Vam je potreban: setiće se vašeg rođendana, rečavati sa vama teškoće, a ako vam treba savet, razumevanje, uteha ili simpatija – ponudiće vam to otvorena srca. Pa čak kad vam sve to i ne treba, ako vas smatra “svojim”, njegova će vas pažnja i zaštita i dalje pratiti.

U ljubavi Rak je odan i privržen, senzualan, vrlo osetljiv, i sklon naglim promenama raspoloženja. Svoja osećanja čuva vrlo pažljivo i nikada ne zaboravlja ono čemu ga je život naučio. Ovo je romantičan i ne preterano čulan tip. Retko ga obuzima nekontrolisana strast. Ove osobe u ljubavi traže vrednosti srca i duše, nežnost i pažljivost. Ljubomorne, kriju ovu svoju sklonost iza fasade smirenosti i namerne ravnodušnosti. Porodične veze su im vrlo čvrste.

A slabosti? Rak je sakupljač uvreda – gotovo da ih neguje, što je najgore u tajnosti, a na vama je da pogodite šta ste mu skrivili kada iznenada dođe do eksplozije. Ako ne pogodite (što je verovatnije), nećete ni znati, jer je Rak sramežljiv i ne govori mnogo. Njegovo melanholično raspoloženje je ponekad teško istrpeti. On će pasti u depresiju iz koje je teško naći načina da se izvuče. Ima mnogo strahova, ali su tako vešto sakriveni luckastim humorom, da je skoro nemoguće poverovati da se oseća progonjenim bezimenim opasnostima, dan i noć.

Pesimizam nije nikada daleko od njega, uvek je spreman da uništi svaki uzlet mašte. Rak mora naučiti da ignoriše taj unutrašnji glas koji stalno zanoveta i upozorava, ukoliko želi da uživa u svojim sanjarenjima. Sve dok ne nauči da se suprostavi svojim strahovima oni će biti njegova Ahilova peta. Biće ranjen svaki put kada se uzdigne suviše visoko. Rak često zapada u još jedno raspoloženje, a to je mrzovolja i džangrizavost. U tim trenucima mrzi čitav svet, i to nije ljutnja koja je usmerena ka određenoj osobi. Kada se Mesec promeni, proći će i to njegovo raspoloženje.

Ponekad se čini kao da novac curi iz njegovog džepa – ali to je obična gluma, jer on štedi i pronalazi najbolje, ali najjeftinije na tržištu. Voli stvari sa patinom, a to je dobra vijest za vas, zar ne? – kad vam jednom godine donesu bore, sijedu kosu i suvišne kilograme…

Lav

Sretni Lavovi imaju Sunce kao svoju astrološku planetu, koje prema prorocima davnih vremena, ne radi ništa drugo nego se kotrlja po nebu cijelog dana…

– I Lav voli da se svijet okreće oko njega; lav – životinja gospodari drugim životinjama, dok osoba rođena u znaku Lava gospodari svima oko sebe, manifestujući pri tom aroganciju i oholost, ali i živahnost i nestašluk u isto vrijeme. Pohvale, čak i otvoreno obožavanje (nemojte ni pomisliti da bi mu zbog toga moglo biti neprijatno), njega obično dovode u raspoloženje, inače potrebno za sve usluge koje bi možda mogli tražiti od njega. Pripazite ipak da ne otkrije vaše zadnje namjere, jer Lav kome ste povrijedili ponos nije više vaš prijatelj.

Uostalom, Lava nije teško voleti jer on zaista poseduje neke superiorne osobine: sigurnost, neustrašivost, srdačnost, darežljivost, i totalno odsustvo lukavosti i niskih pobuda, a uz malo takta i dobre volje mogli biste zaboraviti i neke njegove mane, kao na primer, uobraženost ili drskost. Kod podanika Sunca nema sredine. On je ili strašno nepažljiv i nemaran, ili brižno pedantan i uredan.

Lavu lako udari krv u lice, ali budite sigurni da to nije nikada zbog zbunjenosti. Možda se zaduvao od suviše napornog igranja, ili je pored njega upravo prošla ljubav njegovog života. U svakom slučaju, razlog nije u njegovoj introvertnosti ili skromnosti i stidljivosti. Lavovi povučeni u sebe ne postoje. Postoje samo Lavovi koji se pretvaraju da su zatvoreni u sebe, ali u stvari misle kako je njihovo kraljevsko pravo da vladaju prijateljima i porodicom, i u potaji samo čekaju trenutak da se popnu na scenu.

Potrebno je biti zaista hrabar i suprostaviti se Lavu koji brani svoja prava i dostojanstvo. Neki Lavovi smekšaju sa godinama, ali u suštini Lav nikada ne spušta svoju ponosno uzdignutu glavu. Lavovi su u stanju da ispolje zadivljujuću energiju. Kada rade onda se predaju samo tome. Kada se zabavljaju onda je to vrhunska zabava. I odmor takođe mora da bude pravi. Lav je vrlo spretan da drugima udeli neprijatne poslove, dok se on bavi samo važnijim stvarima.

Lav je velikodušan i optimista koji oprašta čak i neprijatelju; romantični ljubavnik koji voli dobar život; ambiciozan i uporan na poslu i neobično veran prijateljima i porodici. U ljubavi je strastven i veran – koja kombinacija zar ne? – i nije pravedno da baš tu često nije sretan. Kao da ga njegovo dobro prosuđivanje potpuno napušta kada su u pitanju emocije. Inače, vrlo je osetljiv, mnogo više nego što dopušta da to drugi vide.

Okolina može imati uticaja na njega jer on može biti snob i da ostavlja utisak pozornice gde god da se pojavi. Ali on nije nikada neiskren, nikada dosadan, nikada u opasnosti da izgubi kontrolu. Njegova jedina teškoća je ljubomora, jer ljubav mu je potrebna konstantno, stalno sa novim potvrđivanjem, i samo se tako oseća siguran.

Lav voli fanfare, zvona i pompu – i što glasnije, to bolje (neka se vidi ko sam Ja!). – A kako ima i previše povjerenja u ljudsku prirodu (neki bi rekli da je naivan, samo neka paze da ih ne čuje), obično ne čuva svoje stvari za sebe, već ih razbacuje na sve četiri strane sveta. Lav je i kreativan: zna da slika i glumi, da pleše i popravi slavinu, sastavi dečju igračku – i naravno, da šarmira sve živo, pod uslovom da dobije dovoljno podsticaja (ljubavi i aplauza). I zar sada, poslije svega ovog, ne mislite da je zaista bolji od drugih?…

Djevica

Djevica je kao “princeza na zrnu graška” – ona zna kad nesto ne valja i obično nema mira dok to ne dovede u red. Po njoj ništa nije dovoljno dobro da ne bi moglo biti i bolje. I to mnogo bolje!

Zašto onda baš Djevice imaju tako lošu astrološku reputaciju? Djevica je optužena da je previše kritična, sitničava, da neprestano nešto zanoveta, traži, prigovara, upućuje i popravlja. A istina u stvari leži u tome da ona jednostavno želi da pomogne, pokaže greške, poduči vas za vaše lično dobro i pokloni besplatan savjet. Ali kako kaže mudra izreka: “Loše je davati savjete, ali dati dobar savjet je još i najlošije – svijetu je teško ugoditi! Eto dakle razloga što Djevicu najviše napadaju i to baš zbog njene najbolje osobine – želje da pomogne drugome.

Veoma je lako uočiti Djevicu u nekom društvu, prije svega jer ona neće praviti mnogo buke oko sebe. Kako nije naročito razgovorljiva, obično će stajati sama u nekom uglu. Društveni skupovi nisu pravo mjesto na kojima treba tražiti ove izuzetno pedantne ljude. Prije ćete ih naći kako do kasno u noć rade na svojim radnim mjestima – Djevica je jedan od rijetkih znakova kome se sigurno ne može prebaciti da je neradnik.

Ovakve osobe nisu u stanju da se dovoljno odmore niti da uživaju u slobodnom vremenu, prije svega jer se u društvu osjećaju nelagodno. Mada nekada pokušaju da vode društveni život, osjećaj obaveze kod njih je tako usađen da im ne dozvoljava mnogo lakoumnog trošenja vremena. Djevice su suviše zauzete da bi sanjarile danju, dok su noću suviše umorne da bi maštale uz zvijezde. Tipična Djevica uviek izgleda kao da na umu ima neki težak problem za koji traži rješenje, ili neku brigu koju skriva od drugih. Vjerovatno to i jeste tako, jer brige kao da traže baš ove osobe. Čak i njihov očaravajući osmijeh odaje utisak kao da krije neku veliku nevolju.

Rođeni u znaku Djevice su razumni, objektivni i savjesni, a obično i dobro organizovani. Mnogi su i vrlo nadareni (umjetnost, moda, medicina ili literatura), ali kako su skromni i skloni da ostanu u pozadini, često ostaju bez zasluženog priznanja. Iako često rade bolje i više od drugih, lovorike ponekad odu na drugo mjesto. Razlog za to je vjerovatno taj, da Djevice skoro neurotično ne vole da prihvataju usluge od drugih. Ne vole da imaju bilo kakve obaveze prema drugima, ma koji razlog da je u pitanju.

Djevica je veoma brza kada treba da negira svoje navike ili karakterne crte. Izgleda kao da je sasvim slijepa za svoje mane i potpuno nesposobna da ih sagleda. Međutim, to je samo privid. Ona sve savršeno dobro vidi, do najsitnijih detalja, ali baš zato nije u stanju da sve to generalizuje. Ipak, jednom kada nauči da gospodari komplikovanim životnim sitnicama, Djevica je u stanju da oblikuje svoju sudbinu sa mnogo više izvjesnosti nego ijedan drugi znak zodijaka.

U ljubavi Devica oprezno vrši izbor partnera. U suštini, nije joj lako da nađe ličnost koja će odgovarati svim njenim zahtjevima. Djevica je romantična, ali ne naročito impulsivna u ljubavi, privržena je i sposobna da pruži mnogo u jednoj vezi. Ipak, njenim ljubavnim životom kao da isključivo upravlja razum i dobar ukus. Takav način ponašanja može se predstaviti drugima kao hladan i rezervisan karakter. Bez obzira na to, Djevica uvijek uspijeva da ostavi svoj lični pečat na život osobe koju voli.

Sve u svemu, osobe rođene u ovom znaku imaju karakter koji se čini teško odgonetljivim. Čak i kada ih duboko poznajemo, mogu nas iznenaditi nekim potpuno novim stavom ili idejom. Ali treba zapamtiti da su uvijek spremne da se žrtvuju za voljenu osobu…

Vaga

Ako imate Vagu za prijatelja vjerovatno ste razmaženi – svako sljedeći ko stupi na njeno mjesto teško bi išao u korak sa njom – barem što se tiče ljubaznosti, šarma, društvenosti i takta. Vaga je lijena i ne voli prljavštinu – kažu ljudi; što se tiče ovog posljednjeg, ko da joj zamjeri, a lijenost možda ima svoje opravdanje u tome što Vaga ili radi ludački ili ne radi ama baš ništa.

Svakako, ona zna kako i kad da se odmori i zabavi: postoji vreme za izlaske i pripreme (dok prijatelji nestrpljivo čekaju!), vreme za razgovor i kaficu, vreme kada se ne radi ništa a opet i vreme kada se samo radi. Vaga zna da joj je potreban savršen odmor da bi uspostavila ravnotežu u svom organizmu posle perioda intenzivne aktivnosti. Ona tačno zna šta je potrebno njenom organizmu, i vrlo je vešta u održavanju te delikatne fizičke ravnoteže. Međutim, psihičku i emocionalnu ravnotežu ne postiže baš instinktivno. Iz stanja preterane sentimentalnosti lako prelazi u sarkastično raspoloženje, da bi odmah zatim postala razdragana i vesela. Vaga poseduje veliko bogatstvo emocija, pozitivnih i negativnih, zavisno od trenutka.

Ako želite da razumete ljude rođene u tom znaku, onda morate shvatiti takozvani “proces vaganja”, koji je prisutan u gotovo svim vidovima njihovog života: na prvi pogled su neodlučni i neskloni da prihvate određeno stajalište. U stvari, njima je potrebno samo malo više vremena da uzmu u obzir sve vidove jednog problema. Pod pritiskom, a željni da udovolje drugima, često donose brze odluke, koje zatim opet menjaju. Međutim, ako im dozvolite da prate svoj tempo, možete biti sigurni da neće odustati od jednom stvorene odluke. Njihova je volja prilično jaka, ali nezapažena ispod ljubaznog i diplomatskog ponašanja.

Vage vole ljude, ali mrze da budu u gomili. Kao golubovi mira, one idu naokolo i posreduju u mirenju ljudi; ali, one same ponekad vole dobru raspravu. Vaga ima blag, iskren i osećajan karakter. Lucidne inteligencije, otvorenog duha i uzvišenih i dubokih osećanja, ima razvijenu ljubav za lepo. Sposobna je da u trenutku dopre intuicijom, bez greške, do saznanja da li izaziva simpatiju ili antipatiju kod drugih ljudi i to je razlog što uspeva da se maksimalno prirodno ponaša u svakoj situaciji.

Jedna vrsta teškoće, tako reći apsurda, potiče iz traženja ovih ličnosti za savršenstvom u svemu i svakom oko njih, donosi im ne malo gorčine u životu. Samim tim, uvek će biti spremne da kritikuju i pobegnu od svega što se čini ružno i neharmonično. Ova sitničavost je u skladu sa neodlučnom prirodom Vage, što je vidljivo kad treba da načini neki izbor; ali bez obzira na sve ona ume da se suoči sa situacijom. Međutim, radije izbegava direktan napad i spremna je da prihvati kompromis, samo da bi postigla svoj cilj. Vaga se prema svemu odnosi sa određenim oprezom, nikad ne nastupa žestoko i nasrtljivo.

Ipak, nikada ne smete imati predstavu da je Vaga samo smirena i šarmantna osoba. Jer ona jeste takva, ali u samo jednom broju slučajeva. U ostalim situacijama Vaga može biti dosadna, tvrdoglava i zbunjena. Da bi se razumela Vaga, potrebno je razumeti zagonetku prave vage. Onda postaje jasno kako vedri optimizam postaje tiha panika. Kada se Vaga uravnoteži, savršeno je biti u njenoj blizini.

Ljubav je veoma važna za sve Vage i moglo bi se reći da one nikad ne gube zanimanje za sve što je vezano za nju. Teškoće su u tome što muškarac bukvalno rečeno “prosi prvu ženu koja mu se svidi”, a žena toga znaka nikad ne zna da li više voli osobu ili ljubavni ideal koji je sebi zamislila – što, barem za kratko vrijeme, i nije neka velika razlika…

Škorpija

“Mirna voda brijeg roni” – kaže narodna izreka, a postojan kvalitet ovog vodenog znaka kao da je potpuno opravdava. Škorpija je mirna, snažna, jaka i odlučna, neobično požrtvovana, ali i bezobzirna, osvetoljubiva, svadljiva i nepomirljiva. Ako želite prijatelja koji će se boriti na vašoj strani zovite Škorpiju: ako je ona uz vas možete biti sigurni u njenu potpunu podršku – to nije tip osobe koja će ići okolo tražeći pravedno rješenje – vrlo je pristrasna, ali u vašu korist.

Priroda ličnosti rođenih u znaku Škorpije puna je protivrečnosti, izvor je neugasive borbe strasti i osećanja. Iako je Škorpija detektiv koji njuška po tuđim “skrovištima”, sama ima više tajni nego iko drugi. Njena najizrazitija osobina je suzdržanost, koja čini osobe rođene u ovom znaku pomalo tajanstvenim. Ova ličnost ne dopušta nikad da se prodre u njene najintimnije i najskrivenije sfere i uspešno krije od drugih svoje slabe taške. Ono što joj u mnogim slučajevima daje prednost je duboka i snažna intuicija koja joj omogućuje da razluči istinu od laži i da razdvoji zlo i dobro.

Pokretljiva i dinamična, Škorpija je često u sukobu sa samom sobom i drugima, koji je, mora se priznati, obično ne razumeju. A njena tajna je vrlo jednostavna: ljubav ili mržnja, silna i dugotrajna. Najviše se boji da neko ne rani njene osećaje ili samopoštovanje – obrnutim redosledom. Zato se uvek boji da pokaže šta želi i oseća, a odbrambeni mehanizam su joj pogrešni signali koje šalje u svet: “Briga me za sve”! Ipak, kada Škorpija stekne poverenje u nekog, niko nije tako odan, privržen i pouzdan kao ona.

Škorpija je izuzetno osetljiva na simpatije i antipatije drugih tako da se može sa istom lakoćom pokazati ljubaznom i susretljivom kao i hladnom i bezobzirnom. Čvrsta u svojim odlukama, istrajna u akciji, sposobna je da koncentriše sve svoje snage u pravcu ideala koje želi da postigne. Ogromna snaga ove lišnosti bukvalno eksplodira u trenutku akcije, ali Škorpija je efikasnija u odbrani nego u napadu jer je, u osnovi, koliko god to krila, ova ličnost prepuna dobrote i dubokog poštovanja za druge ljude.

Škorpija je uglavnom apsolutista. Ova strana njenog karaktera najbolje se pokazuje u ljubavi, kao i u prijateljstvima. Osećanja simpatije i antipatije rađaju se kod ove osobe iz nesvesnog, odmah, pri prvom susretu. Škorpiji je teško da održava površne odnose. Osećanja su joj duboka pa su njena prijateljstva prava prijateljstva. Nema ni moralnih ni društvenih predrasuda, i često održava odnose sa ličnostima vrlo osobenog karaktera ili aktivnosti. Retko pristaje na kompromise i uvek teži ka isključivim pravima. Ali, njeno prijateljstvo može se u svakom trenutku staviti na probu: Škorpija nikada nece izneveriti!

Osoba rođena u ovom znaku je marljiva i vrlo ambiciozna, strpljiva i veoma uporna – spoj koji često vodi ka uspjehu. Škorpija je strastveno posesivna kada je u pitanju bilo šta što smatra da joj pripada, uključujući i uspjeh. Ali takve njene ambicije nikada nisu očigledne. Ona vrijedno i u tišini radi i čeka svoju šansu, znajući uvijek tačno svoje kvalitete. Svoje najbolje osobine pokazuje u medicini, politici ili nauci. Međutim rijetko uspijeva da stigne na vrh kome tako žudno teži. Možda zato što oštricu svoje osvetoljubivosti često upravlja pogrešno i zanemaruje diplomatiju. Čvrsto vjeruje da se dobro mora vratiti dobrim, a zlo zlim! Nezgodno je jedino to što sebe smatra vrhovnim sudijom i jedinim izvršiteljem…

Strijelac

Simbol ovog znaka: napeta strijela u rukama Kentaura, izražava visoke principe, moral i maštu Strijelca, ali takođe i netaktične i možda malo previše iskrene primjedbe, kojima i ne želeći ponekad vrijeđa druge ljude.

– A pri tome je Strelac srdačan, otvoren, prijateljski nastrojen, pomalo nestrpljiv i nagao, ali radoznao i pametan. Ni u čemu toliko ne uživa kao u društvu sakupljenom na brzinu, iznenadnom putovanju, ili nepredviđenim događajima – veruje u spontanost i igru, zabavu i smeh. Rođeni je optimista koji misli da se proliveno mleko može ponovo skupiti – samo uz malo više truda i dobre volje. Razuman je i logičan, ali njegovom dalekovidom pogledu često promaknu sitni detalji – pred sopstvenim nosem.

Život je za Strelca zabava, sport i razonoda – sa što manje obaveza, po mogućnosti. Veruje da je “trava mnogo zelenija iza ograde” a potreba za stalnim izazovima i novim podražajima pretvara ga u nemirnog lutalicu koji nikada nije siguran je li ono što ima i zaista ono što želi. Ono što predstavlja glavnu karakteristiku Strelca je potpuna nezlonamernost i nepoznavanje pakosti. Strelac je nesvestan efekata svojih reči izrečenih pod prisilom svog poštenja. Sve što mu se dogodi da izbrblja, a što ponekad može da šokira sagovornika, izrečeno je potpuno naivno.

Isto tako, najčešće nije svestan da pri pokušajima da stvari izgladi, on samo dodaje jednu uvredu na drugu. Ali, nemojte oštro suditi o njemu. On uvek misli dobro. Iza njegovog netaktičnog i ponekad nespretnog nastupa krije se bistar um i visoke životne norme. On je istinski slomljen i poražen svojim nedostatkom diskrecije kada shvati da je nekoga sasekao svojim rečima. To bi bilo dirljivo, kada pre toga ne bi izazvalo bes. Ono što Strelcu padne na um, ili što mu leži na srcu, skoro uvek je odmah i rečeno. Zato, ako želite istinu, pitajte Strelca. Neće umeti da slaže – pretvaranja i prevare su mu strane.

Strelci su obično nemirnog duha. Fizički su upadljivi zbog očiglednog samopouzdanja i neobraćanja pažnje na konvencionalno ponašanje. Stvari koje nisu “obične” imaju veliku privlačnost za ove osobe; one mnogo polažu na intelektualne kvalitete i uvek se trude da obogate svoju kulturu i duh. Odlikuje ih revolt protiv autoriteta i uštogljenih društvenih normi.

Najneprijatnije crte karaktera osoba rođenih u znaku Strelca su naprasitost i oštroumnost obojeni neprijatnim sarkazmom, ili izuzetna ekscentričnost i nesposobnost za čuvanje tajni. Strelci su skloni zastranjivanju. Ako se prihvate neke stvari to će biti sa slepom odanošću, što može da se graniči i sa fanatizmom. Za Strelca, život je cirkus u kome je on klovn. Njegovo lice je uvek veselo, a oči mu trepere od radoznalosti i zadovoljstva. Prava priroda ovog velikodušnog idealiste je istinski vesela.

Većina Strijelaca se užasava odgovornosti, a to što ništa ne odgovara njihovim “idealima” samo je dobra prilika da se ne vežu previše ni na jednom mjestu. Muškarac često ostaje neženja – što je duže moguće, vjerovatno dok ne shvati da i sloboda nosi svoje odgovornosti. Ipak, pošto su polet i zanos osobine ovog znaka, Strijelac će, kad već jednom odluči da se veže, pristupiti tome sa istim oduševljenjem, kao i svemu ostalom – pod pretpostavkom da partner nije previše posesivan, ljubomoran i da igra igru prema pravilima kluba u kome je Strijelac domaćin. Ovo je sretan znak koji često igra, reskira a i dobija! Budite blizu: bićete tamo gde se uvek nešto događa, vidjet ćete dosta svijeta ili ćete se jednako dobro zabavljati i između četiri zida…

Jarac

Kod ovog astrološkog znaka zapazićete dva vrlo različita tipa: prvi podsjeća na upornu planinsku divokozu koji se penje i penje – uvijek prema vrhu, a drugi na žalosnu domaću životinju što tužno luta prašnjavim seoskim putem. Ipak im je nešto zajedničko: i jedan i drugi imaju svoje vrijeme “za jadikovanje”, jer im je pesimizam urođena osobina.

Osobe rođene u znaku Jarca su uvek okružene melanholijom i ozbiljnošću, jer takav je uticaj planete Saturn. Retko kada uspevaju da se oslobode oštre discipline i samopregora koji zahtevaju od sebe. Jarac često pati od osećaja manje vrednosti, od sete i povremeno dobija prave napade crne potištenosti. Izgleda i oblači se formalno, staromodno, voli tamne boje ali time nije naročito zaokupljen.

Sve u svemu, pravo je čudo kako taj ambiciozni lukavac dobija najbolje poslove, najveća priznanja i na kraju preskoči sve one koji su mislili “da ne može biti opasan”. A ko im je kriv kada sude o knjizi samo na osnovu korica! Jarac može da deluje krajnje bezopasno, ali je u stvari žilav, jak i tvrdoglav. On istrajno, izdržljivo i uporno radi, uspevajući da mirno i uzdržano proguta sve uvrede, pritiske, razočarenja i obaveze. Jarac nikada ne odstupa od svog puta. On sigurno i nepokolebljivo ide putem ka vrhu. Ipak, ovo važi samo za “planinskog Jarca”, onaj drugi ne uspeva doći dalje od seoske crkve.

Jarac gaji ogromno divljenje za one koji su pre njega stigli do vrha i koji su propisali pravila uspona. U društvu, on nije bezbrižan tip koji voli druženje i prijeme, on je pre posmatrač u pozadini koji se divi drugima. Jarac je uzdržljiv, spretan, ozbiljan i pouzdan: podjednako je obdaren nasrtljivim samopouzdanjem i dobro prikrivenim osećajem manje vrednosti. Može godinama lunjati bez ikakvog vidljivog napretka da bi se iznenada pokrenuo i “vinuo u visine” za koje je uvek bio duboko uveren da mu pripadaju.

Osobe rođene u znaku Jarca poštuju autoritete i tradiciju. Mnogi energični i impulsivni ljudi skloni su da ih okarakteriču kao snobove i formaliste. Mada Jarac smatra da su ovakve kritike glupe i lakomislene, obično je suviše mudar da vređanjem u samoodbrani stvori sebi nepotrebne neprijatelje. Zar se osoba kojom vlada Saturn pokorava? Jarac može da se složi, da se prilagodi i da dozvoli drugome da korača ispred njega, ali će usprkos svake logike stići prvi. Pritom je uvek pažljiv u izbegavanju prepreka. I naravno, retko posrne.

Za ovakvu osobu su ljubomora, starost, ljutina, frivolnost, lenjost, nepažnja, sve same prepreke na koje se čovek može saplesti. Ona može samo na kratko baciti pogled unazad i sa žaljenjem konstatovati neuspeh, ali će ubrzo nastaviti dalje. Retko će se dogoditi da Jarac zabada nos u tuđe poslove ili da se bavi ogovaranjem. Ukoliko nema naglašen podznak Blizanaca ili Riba, Jarac će brinuti samo o sebi i svojim problemima. Sa dobrodušnošću i opreznošću Jarac čuva prošlost od zaborava, štiti sadašnjost od pometnje i zbunjenosti, a sve to da bi izgradio bezbednu budućnost.

Jarac je dovoljno disciplinovan da i svoje osjećaje ostavi “za bolja vremena”, ali kako se život ne može uredno i lijepo predvidjeti često se nađe u procjepu između emocionalnih želja i ambicioznih planova – a na cilj stiže osamljeniji nego ikad. Srećom, za njega uvijek ima vremena: što godine više prolaze on ima manje teškoća, postaje zadovoljniji i vedriji: drugi dobijaju bore, a on izgleda sve bolje; život njemu, uostalom i po nekoj pravdi, daje na kraju ono što mu je oduzeo na početku…

Vodolija

Vodolija je osoba spremna na sve osim da trči “za stadom”: pravi je individualista, istovremeno borben i sramežljiv, rođeni buntovnik nezavisnog duha koji uvek ispituje i prijatelje i neprijatelje, i događaje i stvari. Neobična je kombinacija hladnoće i obazrivosti duha i ćudljive nestabilnosti. Tvrdoglav je, naročito ako su u pitanju njegove ideje, a imajući u vidu da su one neobične i nove lakše mu je i oprostiti.

Konstantno eksperimentisanje čini Vodoliju radoznalom da otkrije i sledeću tajnu. Takav čudan pogled u daljine kao da krije magiju ili tajna saznanja u koja niko drugi ne može da prodre! Ta osoba koja izgleda kao da je hiljadama kilometara udaljena, a u stvari vas analizira pod nevidljivim mikroskopom, može biti samo Vodolija.

Vodolije su pune iznenađenja, njihove su reakcije neočekivane, a ponašanje nepredvidljivo; spremne su da podrže potpuno izgubljen slučaj ili da se bore za propalu stvar i začudo, vreme obično pokaže da često imaju pravo: izgleda da imaju osećaj da dobro predvide neku stvar.

Ove ljude je lako prepoznati zbog veoma česte upotrebe reči “prijatelj”. Vodolije žive u veoma čudnoj vrsti izolacije i najčešće su neshvaćene od strane svoje okoline. Kako Vodolija živi u budućnosti, samo se na kratko vraćajući u sadašnjost, većina zemaljskih duša gleda na nju sa krajnjim čuđenjem i neshvatanjem. Pošto to oseća, Vodolija još više produbljuje svoju izolovanost. Ali, to što drugi nisu u stanju da uhvate korak sa njom, za Vodoliju nije razlog da zaostaje ili ide unazad.

Astrolozi često imaju običaj da kažu: “Ono što Vodolija misli danas, svet će misliti tek kroz pedeset godina”. To je možda tačno, ali svakako ne umanjuje jaz izmedju Vodolija i ostalog sveta današnjice. Ovaj znak je poznat kao znak genijalnih ljudi, ali isto tako znatan broj Vodolija završava u mentalnim institucijama ili na seansama kod psihoanalitičara.

Možete biti sigurni da žena Vodolija neće pričati satima o modi i momcima, a muškarac vas neće odvući u krevet pre nego vam sazna ime. I kada smo već kod toga: ljubav i seks su važni za Vodoliju (naročito ako ih trenutno nema), ali želja za slobodnim, nesputanim i ničim ograničenim životom sprečava pravu duboku intimnost u ljubavnim odnosima. Ljubav je za Vodoliju i malo više i malo manje od onog što se obično pripisuje tom osećaju: obostrano poverenje je neophodno, a ljubomora i posesivnost su osobine koje kod nje nisu na ceni.

Obično je veoma teško dogovoriti se sa Vodolijom za tačno vreme sastanka. Ona voli da sve bude neobavezno, jer ne želi da joj se tačno odrede obaveze i dužnosti, niti da joj ma ko određuje vreme. Ali, ako obeća da će doći u ugovoreno vreme i na ugovoreno mesto, možete naviti sat prema njoj, i bolje bi bilo da vam se ne desi da zakasnite. Vodolija će vam otvoreno i iskreno izneti svoje mišljenje, ali neće ni pokušati da vam sugeriše kako bi trebalo da živite svoj život. I obrnuto, neće vam dozvoliti da joj namećete svoje misljenje. Vodolijina filozofija je da svako ima svoju ideju vodilju.

Vodolija je romantična, ali ne u uobičajenom smislu: možda će zaboraviti na vaš rođendan i neće postati sentimentalna kada čuje “vašu” pjesmu, niti će je raznježiti stare uspomene, ali će zato prekopati cijeli grad da vam nađe ono vama toliko drago izdanje ljubavnih pjesama. Za Vodolije se može reći da su jednostavno malo drugačije od ostalih, osamljene duše koje lutaju među oblacima i koje uvijek stoje malo podalje od mnoštva. Ili su možda ipak došle na Zemlju sa neke druge planete?…

Ribe

Ribu ćete lako prepoznati: ima poseban, pomalo tužan pogled, koji nagovještava suze pod “samom površinom”. Ribama vlada planeta Neptun. Rođeni u tom znaku su pjesnici i sanjari, osjetljivi, nemirni, maštoviti i intuitivni. Tradicionalna dvostruka pozorišna maska – komedija, tragedija – bio bi možda bolji simbol za njih, jer se iz jednog raspoloženja mogu prebaciti u drugo za nepune tri sekunde. Za Ribe je život ili najteža obaveza koju njihova duša može da odabere, ili prilika za savršeno ispunjenje – ovaj znak je simbol smrti i vječnosti.

Ribe su rođene da na svet gledaju kroz ružičaste naočari. One znaju sve o naličju ljudskih odnosa, ali više vole da žive u svom velikodušnom svetu u kome su svi zadovoljni i dobro se ophode jedni prema drugima. Ukoliko realnost postane suviše gruba da bi se sa njom suočile Ribe beže u svoj svet snova. Ovaj znak češće od ostalih naginje skrivanju iza svojih bledih iluzija koje ga štite od donošenja praktičnih odluka.

Ove osobe su indiferentne prema raznim vrstama ograničenja, ukoliko ih ova ne lišavaju slobode da maštaju i osećaju na svoj način. Još su indiferentniji prema uvredama, uzajamnim optuživanjima ili tuđim oštrim stavovima. Malo je stvari koje mogu navesti Ribe na nasilno ponašanje ili reagovanje. To naravno ne znači da su Ribe potpuno blage i nezanimljive. I one ponekad promene ćud. Ako ih nešto ipak natera da reaguju, umeju da budu zajedljive i sarkastične, a ponekad i veoma razdražljive. Međutim, tipične Ribe će ići linijom manjeg otpora, čekajući da se ohlade i da ih ljutnja prođe.

Neka vas ne prevari nezavisno ponašanje tih ljudi, uzdržljivost, ili čak izvanredne poslovne sposobnosti. Oni su ipak nežna i osetljiva bića čijim delima upravljaju osećaji, ali su ipak spretni i mogu se za sebe pobrinuti veoma dobro, ako je to potrebno.

Na žalost, dok im je rasuđivanje gotovo uvek neobično tačno u svim poslovima, nesretnom suprotnošću u karakteru kao da su zakočeni kada su u pitanju osećaji: tu ih intuicija napušta i oni ne žele da vide ni čuju ništa što bi na njihovu ljubav bacalo loše svetlo. Zbog toga obično imaju nekoliko vrlo loših iskustava u ljubavi pre nego što najzad nađu “osobu svog života”. Nezadovoljne i nesretne Ribe neće se boriti, već će tražiti izlaz u pogrešnom obliku zaborava. Osećajno zadovoljene, međutim, sposobne su “pokrenuti planine” a njihove su mogućnosti tako reći neograničene, naročito ako poseduju neki dar ili stvaralačke sposobnosti – što je čest slučaj.

Ribe poseduju izvanredno razumevanje za druge ljude, a njihovi saveti, čak ako su i neprihvatljivi, uvek su dobronamerni. Njih ništa ne može tako obradovati kao briga za druge. Učiniće bezbroj sitnih (a i krupnih) stvari za ostale i to sa zadovoljstvom. Za ovaj znak je tipično da ne vodi mnogo računa o sebi. Ribe su sklone da misle da mogu živeti večito, a često se i ponašaju kao da u to iz sveg srca veruju. Njihovi problemi mogu biti emocionalne ili finansijske prirode, ali vrlo često i iscrpljivanje zdravlja, koje je retko toliko robustno da to može bez posledica da izdrži, prenosi “Mali horoskop“.

Ribe žive svoj život u usamljenosti i dubokom razumijevanju Istine koju ne mogu riječima da izraze. Često su zagonetka za sve oko sebe i njihovi prijatelji ili oni koji ih vole, moraju upotrebiti svu svoju maštu da bi shvatili čudne planove koji im se motaju po glavi i njihove emocije koje je teško dokučiti. Ipak, ovaj znak je jači i mudriji nego što se to obično misli, ali Neptun čuva ovu tajnu i otkriva je samo sebi…

Facebook komentari