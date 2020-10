ARAPSKI horoskop će vas iznenaditi: Otkrijte svoj “znak” i saznajte što govori o vama – detaljna analiza

Analiza se bazira na ratničkom duhu, mudrosti, obrani, ravnoteži, fatalizmu i evoluciji. Dotiče se glavnih osobina čovjeka, ljubavi, dobrih i loših strana te slaganja s drugima.

Krenimo…

Prvo morate zbrojiti bodove tako da odgovorite na 3 pitanja:

1. Datum vašeg rođenja je:

Između 23. kolovoza i 22. rujna – (1 bod)

Između 21. ožujka i 20. travnja – (2 boda)

Između 21. lipnja i 22. srpnja – (3 boda)

Između 23. listopada i 21. studenoga – (4 boda)

Između 21. svibnja i 20. lipnja – (5 bodova)

Između 21. travnja i 20. svibnja – (6 bodova)

Između 20. veljače i 20. ožujka – (7 bodova)

Između 23. rujna i 22. listopada – (8 bodova)

Između 23. srpnja i 22. kolovoza – (9 bodova)

Između 29. prosinca i 20. siječnja – (10 bodova)

Između 21. siječnja i 19. veljače – (11 bodova)

Između 22. studenog i 21. prosinca – (12 bodova) 2.

2. U trenutku vašeg rođenja, vaše rodno mjesto je otprilike imalo:

Manje od 500 stanovnika – (1 bod)

Između 500 i 2.000 stanovnika – (2 bod)

Od 2 tisuće do 5 tisuća stanovnika – (3 boda)

Od 5 tisuća do 15 tisuća stanovnika – (4 boda)

Od 15 tisuća do 50 tisuća stanovnika – (5 bodova)

Od 50 tisuća do 100 tisuća stanovnika – (6 bodova)

Od 100 tisuća do 200 tisuća stanovnika – (7 bodova)

Od 200 tisuća do 350 tisuća stanovnika – (8 bodova)

Od 350 tisuća do 500 tisuća stanovnika – (9 bodova)

Od 500 tisuća do 600 tisuća stanovnika – (10 bodova)

Od 600 tisuća do 700 tisuća stanovnika – (11 bodova)

Preko 700 tisuća stanovnika- (12 bodova)

3. Kada ste se rodili, vaši roditelji su bili (uzima se zanimanje oca):

Bez zanimanja, sezonski radnici, nezaposleni – (1 bod)

Nekvalificirani radnici, zemljoradnici – (2 boda)

Kvalificirani radnici, trgovci, obrtnici, srednje medicinsko osoblje – (3 boda)

Prosvjetni radnici, liječnici i odgajatelji – (4 boda)

Vojne osobe, vojni službenici – (5 bodova)

Administrativni službenici svih vrsta – (6 bodova)

Novinari, pisci, pjesnici – (7 bodova)

Niži rukovoditelji u bankama, gospodarstvu, trgovini, prometu – (8 bodova)

Političari, diplomati, odvjetnici, suci, arhitekti, inženjeri – (9 bodova)

Umjetnici, slikari, glumci, kipari, primjenjeni umjetnici – (10 bodova)

Visoki rukovoditelji, direktori poduzeća – (11 bodova)

Poznate ličnosti: znanost, politika, umjetnost, sport, estrada – (12 bodova)

Zbrajanje bodova

Zbrojite brojeve i podijelite dobiveni broj s brojem tri, pa ćete u donjem stupcu naći broj pod kojim je vaše oružje.

Recimo: rođeni ste 28. srpnja (9 bodova), u mjestu koje je imalo od 50 do 100 tisuća stanovnika (6 bodova), a otac vam je bio niži rukovoditelj (8 bodova). Znači, kad zbrojite 9 + 6 + 8 = 23!

U slučaju da broj koji dobijete, kao u ovom slučaju, nije djeljiv s 3, tada ćete odabrati najbliži broj koji je djeljiv s tri, u ovom slučaju je to 24.

Tako na kraju u gornjem primjeru dobivamo broj 8.

Sada izračunajte svoj broj i pogledajte koje oružje vas karakterizira.

ORUŽJA:

1) NOŽ

2) KAMA (RAVNI BODEŽ)

3) PEROREZ (RASKLOPNI DŽEPNI NOŽ)

4) ARAPSKI MAČ

5) BUZDOVAN

6) TOPUZ

7) SJEKIRA

8) LANAC

9) SABLJA

10) KOPLJE

11) PRAĆKA

12) STRIJELA

ANALIZA

NOŽ (1)

Drevno oružje i oruđe koje se od davnina koristi u različite svrhe: od napada i obrane do svakodnevne upotrebe u kuhinji.

Osoba rođena u ovom znaku je nepredvidiva, ćudljiva, često pomalo lijena, divlja, neovisna, ravnodušna prema disciplini i vezama koje mnogo obećavaju, voli dominirati i odlučivati sama.

Sigurna u sebe i vlastitu pamet, ne prihvaća konvencionalnosti i pravila u ponašanju. Mišljanja drugih je ostavljaju ravnodušnom.

U ljubavi ne prihvaća kompromise, sklona je scenama, jer često ima slabe živce. Važno je da nađe osobu koja sve to podnosi, pa će doći do sloge, prenosi “Atma“.

Slaže se samo s osobama u znakovima: topuz, lanac, strijela i praćka.

Sa ostalima se ne slaže dobro, a posebno loše veze ima sa rođenima u znaku peroreza, arapskog mača i sablje.

KAMA – RAVNI BODEŽ (2)

Staro, vrlo surovo oružje slično jataganu ali ravne oštrice.

Osoba rođena u ovom znaku je ponosita i vjerna. Iako ponekad zna burno reagirati, u suštini je simpatična. Često je omiljena u društvu. Obdarena je velikom vitalnošću, odličnim zdravljem i neuništivom energijom. Vrlo je hrabra i odlično se snalazi u opasnim situacijama i pravokacijama.

U ljubavi je romantična, zna i želi mnogo pružiti. Ali, nikada ne podnosi nevjeru i ako joj to voljena osoba učini, njihovoj vezi je kraj, bez obzira koliko nevolje to može da joj donese.

Dobro se slaže sa rođenima u znaku lanca, luka i strijele, topuza i koplja.

PEROREZ – RASKLOPNI DŽEPNI NOŽ (3)

Još jedno kućno oruđe koje može biti vrlo opasno ako je u ruci lošeg čovjeka.

Osoba rođena u ovom znaku je disciplinirana, veliki je radnik i dugo razmišlja prije nego što se za nešto odluči. Ne voli nagle promjene, ima svoje ustaljene navike kojih se teško odriče, a kada je na to prisiljena vrlo joj teško pada. Ima svoj ​​stil života, urednost, pedanterija, zdrav život i naklonost ka sportu, koga se ne odriče ni u braku, pa je često smatraju egoistom. To je pogrešno, jer ona nije egoista, već samo voli svoje navike.

U ljubavi je vjerna, solidna i ne zahtjeva mnogo. Ali, ako nađe osobu koja joj je potpuno suprotna što se navika tiče, dolazi do užasnog nesklada. Zbog toga mora pažljivo odabrati partnera.

Dobro se slaže sa: kopljem, praćkom i strijelom, a loše sa sabljom, mačem i lancem.

ARAPSKI MAČ (4)

Ovo je opasno staro oružje za napad, ali i za obranu.

Osoba rođena u ovom znaku je avanturističkog duha, agresivna, nervozna, često i pomalo surova, voli rizik i pustolovinu. Ima neki svoj ​​moral i norme kojih se pridržava, a mišljenje drugih je ne zanimaju. Kada nešto želi postići ona je i beskrupulozna, za nju često vrijedi poslovica: ‘Cilj opravdava sredstvo’.

U ljubavi zna što hoće i koga hoće. A kada nekoga odabere, sigurno će biti s njim, ma kako to nemoguće izgledalo. Ljubav je mijenja, s voljenom osobom je nježna, spremna na žrtve i sve joj dopušta. Ali, da bi tako bilo, ta osoba mora da je rođena u nekom od sljedećih znakova: strijela, buzdovan, topuz, praćka. Nikakve sloge nema s nožem, perorezom i lancem.

BUZDOVAN (5)

Srednjovjekovno oružje, koje se danas može vidjeti samo u muzejima.

Osoba rođena u ovom znaku dobro se snalazi u svakoj situaciji, zna zapovijedati, ali i prihvaćati tuđe zapovijedi, dobar je prijatelj i osoba na koju se može računati u neprilikama. Radoznala je i hrabra, voli putovanja i iznenadne neobične doživljaje.

U ljubavi je nestalna, voli flertove, ne voli se vezivati i sve njezine veze su površne. Više cijeni prijateljstvo nego ljubav.

Dobro se slaže sa svim znakovima, osim strijele, praćke i topuza.

TOPUZ (6)

Ovo je također srednjovjekovno oružje, ali se ono teško može danas naći i u muzejima.

Osoba rođena u ovom znaku je sva u skrivenim vrlinama, koje je teško odmah primijetiti. Može izgledati lijena, a u stvari je vrlo metodična u poslu i ono čega se prihvati ne radi površno. Vrlo je mudra i njena inteligencija je mirna.

Šutljiva je, pa zbog toga djeluje usporeno, a vrlo je učinkovita kada se nečega prihvati.

U ljubavi je idealan partner, jer ne zahtjeva mnogo i voli staložen obiteljski život. Ne voli svađe i scene, voli prirodu i šetnje, romantične situacije.

Dobro se slaže sa svima, ali malo teže s lancem, praćkom i buzdovanom.

SJEKIRA (7)

Nezamjenjiva je kao oruđe, a neprihvatljiva kao oružje.

Osoba rođena u ovom znaku ima ogromnu žeđ za znanjem i željeznu volju. Oni koji se posvete istraživačkim pothvatima bilo koje vrste, postižu fantastične uspjehe u svojoj struci. Hrabri i ambiciozni ne znaju za prepreke. Međutim, kao ljudi su vrlo mirni, to su idealisti koji sanjaju o svijetu bez ratova i žele jednakost među ljudima.

U ljubavi pruža, ali i traži jednostavnost, sitne pažnje i nježnosti. To može naći samo sa rođenima u znaku lanca i praćke. Vrlo loše veze su s nožem, sabljom i arapskim mačem.

LANAC (8)

Srednjovjekovno oružje, korišteno u rjeđim prilikama.

Osoba rođena u ovom znaku je učinkoviti diplomata, koji voli blagostanje, lijepe stvari, poznate osobe i talentirani je ljubavnik. Osoba ovog znaka zna zavesti ljude i uvjeriti ih, može biti dobar vođa. Ako vidite nekog muškarca da pravi sto gluposti zbog neke žene, znajte da je u devedeset posto slučajeva to žena iz ovog znaka.

Jako je veliki diplomat i naizgled se slaže sa svima, a prikriva s kime se ne slaže. Ipak joj se ne preporučuje veza s topuzom i buzdovanom.

SABLJA (9)

Iako je paradno oružje, može biti vrlo opasno.

Osoba rođena u ovom znaku je rođena da zapovijeda, jer posjeduje prirodni autoritet, osjećanje za organizaciju i zadovoljstvo u vladavini. Snob je i voli dominirati u mondenom društvu, ne voli usamljenost, već voli bučna mjesta.

U braku je dobra majka-otac. Požrtvovna je za obitelj i teži da joj pruži sve najbolje.

U ljubavi voli originalnost, vatrene izjave i mnogo kavalirstva koje zahtjeva, ali i pruža.

Dobro se slaže sa strijelom i kopljem, a loše s nožem, sjekirom, buzdovanom i topuzom.

KOPLJE (10)

Zove se još i ‘helebarda’, starinsko, srednjeviekovno oružje koje su nosili plemići.

Osoba rođena u ovom znaku je intelektualne prirode, lucidna i fizički privlačna. Ima bogatu maštu, lijepo govori, dobro se snalazi u svakoj prilici i u svakom društvu. Odličan je psiholog. Mana joj je što se osjeća nadmoćno, pa mnogo traži od života i razočarava se kad ne dosegne (ne) moguće ciljeve.

U ljubavi zahtjeva da je obožavana, a ako nije tako, razočarava se zauvijek. Ne voli flertove.

Može se dobro složiti s perorezom i kamom, a loše s praćkom. Prema ostalim znakovima je ravnodušna.

PRAĆKA (11)

Jedno od najstarijih oružja, koje danas postoji samo kao igračka.

Osoba rođena u ovom znaku je kreativni idealist, inteligentna, ali često pada u depresiju.

Događa se često da sumnja u sebe i svoje snage, potrebna joj je pomoć u nevoljama iz kojih se ponekad ne zna sama izući. Često je boem s raspjevanom dušom, voli lutanja i ne odgovara joj sigurnost.

U ljubavi je krajnje romantična, voli strasno ali ne samo jednom, jer je zaljubljive prirode.

Dobro se slaže sa strijelom, arapskim mačem i sjekirom, a loše sa sabljom i kopljem.

STRIJELA (12)

Nekada ubojito oružje, a danas se koristi u sportskoj disciplini.

Osoba rođena u ovom znaku ima snažno izraženu osobnost, blistav intelekt ili snažan talent, koji ide čak do genijalnosti.

Nema praktičan duh i može se dogoditi da je materijalno izrabljuju loši ljudi, a da ona to ne primjećuje. Sve ljubavne veze su joj pretežno burne, jer ljubav shvaća na neki svoj ​​specifičan način.

Dobro se slaže s kopljem, lancem i sjekirom, a loše s nožem i perorezom.

