Sezona Vaga ove godine će biti drugačija-evo šta to tačno donosi vašem znaku!

Generalno, Vaga donosi svest o važnosti zadovoljstva, lepote i razmene ugodnosti. Ova sezona Vaga, međutim, ima mnogo ozbiljniji ton – i nekoliko surovih realnosti. To je sve zahvaljujući trenutnom tranzitu retrogradnog Marsa i nadolazećeg retrogradnog Merkura.

Imati i Merkur i Mars retrogradno istovremeno, znači da imamo više nego obično problema koje treba preispitati. Kada je Mars – planeta akcije, želje i agresije – retrogradan, on traži od nas da pregledamo načine na koje koristimo svoju energiju. Kada je Merkur, planeta komunikacije, retrogradan, voli da nas navodi da pomislimo da smo sve shvatili. Tokom ovog tranzita detalji se iskrivljuju, poruke nestaju, a činjenice se gube kada su nam najpotrebnije. Ali nisu svi retrogradni Merkuri jednaki; neki proteknu bezbolno, gotovo da ih ne primetimo, dok drugi, poput ovog koji dolazi pravi pustoš po našem rasporedu i strpljenju. Ovaj retrogradni Merkur nije cvetno polje. Sa sobom će doneti nepredvidive, neviđene, nestalne događaje za koje ne možemo biti spremni – ali ni zbog njih ne bismo smeli biti iznenađeni.

Čak i pre nego što retrogradno krene, od 5. do 20. oktobra, Merkur će biti u napetoj vezi (opoziciji) sa Uranom, planetom razdora, promena i inovacija. Ova kombinacija naglašava neobično i inventivno, koliko i haotično i ometajuće, ali ne sluti na dobro za stvari koje teku glatko ili dosledno.

13. oktobra, usred ovog haosa, Merkur će se zaustaviti retrogradno. Do tog trenutka, Merkur je u situaciji koja dodatno usporava prikupljanje informacija dok sedi na kvadratu do Saturna, planete prepreka i zastoja.OVAN

Glavni trenuci u karijeri pomažu vam da shvatite svoj uticaj, moć i svrhu. Kraj septembra jasno pokazuje da je vredeo napor koji ste uložili penjanjem na svaku profesionalnu planinu. Kako se oktobar razvija, sa sobom donosi retrogradni Merkur koji želi da preispitate svoje zajedničke ugovore, izmirite račune koje možete i napravite mesto za neke neočekivane stvari.

BIK

Kraj septembra vam pomaže da razjasnite koliko ste truda uložili u postizanje svojih dugoročnih ciljeva i sa koliko unutrašnjih kritičara morate da se borite na putu. Posao koji ste uradili na sebi možda neće biti spolja toliko vidljiv vama, ali u tome je poenta. Sredinom oktobra, pokušajte da vas ne zanese nečiji tuđi haos, jer nećete uspeti da im pomognete. Dok će vas retro Merkur učiti, vaši partneri imaju nešto važno da vam saopšte – možda će vam trebati više napora nego obično da biste shvatili njihovu poruku.

BLIZANCI

Kraj septembra će ispitati vašu kreativnost. Nesuglasice bi mogle biti češće, ali to vam neće pomoći da završite svoje zadatke. S obzirom na to da vas očekuje naporni radni raspored do sredine oktobra, neophodna je fleksibilnost. Retrogradni Merkur jasno pokazuje da morate da se manje brinete o tome kako tradicionalno obavljate stvari i više se fokusirate na to šta možete da uradite sa onim što imate.

RAK

Uz pregled vaših najvažnijih profesionalnih projekata koji su u toku, budite sigurni da ćete poslednje dane septembra provesti zadovoljavajući svoje potrebe. Vi niste mašina i ako se prema svom telu ponašate tako, ono će se pobuniti. Oktobarski retrogradni Merkur želi da vam pomogne da usavršite stvari koje vam donose neočekivana zadovoljstva. Sa malo toga što je predvidljivo, stres uvek možete prekinuti pauzom, iscrpljenost, odmorom. Što više ulažete u ono u čemu je lako uživati, to se vaša kreativna energija više obnavlja.

LAV

Kraj septembra vam pomaže da donesete važnu odluku o dugoročnom planu. Sigurno ćete se malo zagrejati dok pokušavate da sve razjasnite, pa budite više usredsređeni na poštovanje istine nego na pobedu u bici. Kako se oktobar bude razvijao, možda ćete osećati neobjašnjivu želju da redizajnirate svoj životni prostor ili pregovarate o porodičnim obavezama. Želite malo više slobode nego obično od uloga koje tradicionalno ispunjavate drugima. Zapamtite da uvek možete sebi dati tajm-aut.DEVICA

Problemi zahtevaju vaše vreme i pažnju krajem septembra. Ako vam finansijska pitanja predstavljaju izazov da budete otvoreni, ovo će biti vaša prilika da prevaziđete te strahove. Kako se oktobar razvija, retrogradni Merkur se fokusira na promene koje se dešavaju u vašem svakodnevnom životu.

VAGA

Kraj septembra pomaže vam da razjasnite granicu ili dve sa voljenima. Potrebe onih za koje brinete ne mogu postati važnije od vaših. Iako tenzije u vezi mogu da vam “okrenu stomak”, suočavanje sa njima daje vam snagu. Kako se oktobar razvija, a Merkur sebe predstavlja retrogradnim, vi istražujete sitnice i analizirate vaše finansijsko stanje. Uz neočekivane promene budžeta, budite sigurni da ne trošite ušteđevinu na bilo šta što zaista ne želite ili vam nije potrebno.

ŠKORPIJA

Ukoliko ste bili zauzeti sagledavanjem svojih poslovnih uspeha i neuspeha, kraj septembra dolazi s darom jasnoće oko toga koje tačno točkove treba podmazati. Kako se oktobar bliži, Merkur se retrogradno razvija kroz znak Škorpije. Ostavljate jak uticaj koji se ne može lako zaboraviti. Budite strpljivi i iskreni prema sebi tokom vladavine retro Merkura.

STRELAC

Kraj septembra traži od vas da budete više od posrednika onima kojima je to potrebno, traži da razumete budućnost koju pokušavate da izgradite sa drugima i kako u ovom trenutku moraju izgledati lične interakcije da bi se to dogodilo. U nekim slučajevima morate odložiti iznošenje svojih stavova, ali na kraju, poverenje koje izgradite vredi. Kako se oktobar bliži, od vas traži da imate otvoren um kada se suočavate sa svojim unutrašnjim kritičarima. Vreme je za nove taktike kada se preispituju stara ponašanja i načini samosabotiranja. Pokušajte da iznenadite ustaljene navike masivnim dozama humora, skretanjem i saosećanjem.

JARAC

Srž problema je dom. Ne uzimajte nikakve informacije zdravo za gotovo, čak i ako su dostavljene u manje poželjnom tonu. Kako se oktobar razvija, retrogradni Merkur vas navodi da pregledate društveni život i sa sobom donosi i neke neočekivane skupove.

VODOLIJA

Do kraja septembra, prepreke na vašem putu postaju jasne. Iako nekoliko razgovora testira vašu sposobnost da ostanete hladni, u ovoj fazi vam više odgovara da ne trošite previše svog rezervoara na put koji je unapred izgubljen. Kako se bliži retrogradni Merkur sredinom oktobra, vaše profesionalne uloge pretrpeće nekoliko neočekivanih promena. Malo dodatnog strpljenja pomaže vam da pažljivo zaobiđete haos na koji biste inače naleteli.

RIBE

Kako se oktobar razvija, fokus se prebacuje na vaše dugoročne planove i sve nepredviđene promene koje će na njih uticati. U ovom trenutku godine najbolje je da ne budete previše čvrsto vezani za vreme i više fokusirani na kvalitet onoga što stvarate. Dani oktobra će proći ali dobar posao uvek predstavlja test vremena,piše Stil

Facebook komentari