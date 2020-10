Bogata mama saznala da joj sin ismijavao siromašnu djecu, svi joj čestitaju na kazni

“Prilično sam dobrostojeća, a otac mog sina je jako bogat pa alimentacija omogućava da sinu kupim sve najbolje. Iz škole su me ovog mjeseca obavijestili da je moj sin maltretirao i ismijavao siromašniju djecu, onu koju roditelji dovoze u školu u jeftinom automobilu ili onu koja si ne mogu priuštiti brendiranu odjeću. Bila sam zgrožena i razgovarala sam s njim o tome. On se nema čime ponositi jer nema posao, ušteđevinu, ni investicije, nikakvog osobnog bogatstva. Samo mu se posrećilo da se rodi u dobrim okolnostima i to je sve”, napisala je.

U nastavku je objasnila da ga je natjerala da se ispriča toj djeci, no dodala je još jednu kaznu.

“Također sam odlučila da mu ove godine ne kupujem brendiranu odjeću. Neću ga u školu voziti Porscheom ili Jaguarom, već starim džipom. Za sve aktivnosti kojima se bude bavio, nećemo mu kupovati novu opremu, već ćemo je iznajmljivati”, nabrojala je.

Sin se, naravno, odmah pobunio, tvrdeći da će mu se prijatelji u školi smijati.

“Iako je njegov otac uglavnom odsutan i ne miješa se u odgoj, saznao je da mu se sin vozi u “krntiji” i da vježba u posuđenoj opremi. On se s tom kaznom ne slaže jer tvrdi da je bitno kakav će dojam ostaviti i smatra da će našeg sina ova kazna obilježiti do kraja života”, zaključila je, prenosi “Index“.

Većina ljudi je stala na njenu stranu te su joj mnogi čestitali što je to učinila.

“To je odlična kazna”, “Da, to će ga obilježiti za cijeli život, ali ne na loš način. Naučit će se poniznosti”, “Mene su zlostavljali u školi i mislim da je divno što učiš sina da se to ne smije raditi”, bili su neki od odgovora.

