Skoro je umrla nakon što je zaboravila na tampon pet dana: “Bio je potpuno crn”

24-godišnja majka odlučila je podijeliti svoju priču kako bi podigla svijest o rijetkim, po život opasnim stanjima, u nadi da druge žene neće doživjeti istu traumu kao ona, prenosi Daily Mail.

“Čula sam za sindrom toksičnog šoka, ali nisam mislila da će se to meni dogoditi. Tampone sam koristila deset godina, ali definitivno ih više nikad neću koristiti”, kazala je Amy.

Amy je bila u izlasku sa svojim dečkom te je otišla u toalet kako bi promijenila tampon. Kako nije mogla pronaći končić, pretpostavila je da je tampon izvadila i jednostavno je stavila drugi.

“Bila sam stvarno pijana i nisam se mogla sjetiti jesam li već imala tampon u sebi. Osim toga, nisam ga mogla pronaći”, kazala je Amy te dodala kako je nakon toga nastavila mijenjati tampone po potrebi.

Međutim, pet dana kasnije primijetila je dolje oštar smrad, prenosi “Index“.

“Mirisalo je poput smrti i nije bilo normalno. Otuširala sam se, ali smrad je i dalje bio prisutan. Legla sam na krevet i gurnula prst dolje. Noktom sam nešto osjetila i sinulo mi je da je u meni tampon. Prestravila sam se”, kazala je Amy.

Trebalo joj je gotovo pola sata da ga izvadi, a bol je bila nepodnošljiva.

“Kada sam ga izvadila, mislila sam da ću se onesvijestiti. Tampon je bio potpuno crn. Bilo je tako odvratno”, ispričala je.

Nakon toga Amy je imala bolne grčeve u donjem dijelu trbuha. Dva dana kasnije, dok je bila na poslu, počela je osjećati mučninu. Prebacili su je u bolnicu. Nakon pregleda liječnici su ustanovili da su joj organi već počeli otkazivati i da je doživjela sindrom toksičnog šoka.

Sljedeća četiri dana Amy su liječili antibioticima i nakon gotovo tjedan dana otpuštena je kući, gdje je nastavila piti antibiotike još 10 dana.

Od tada Amy pati od obilnih i neredovitih mjesečnica, a čak su je upozoravali da bi to moglo utjecati i na njezinu plodnost, no nekoliko mjeseci kasnije je ostala trudna.

“Nisam mogla vjerovati da me tampon umalo ubio. Nikad više neću koristiti nijedan. Molim vas, pripazite kada koristite tampone. To me je zamalo koštalo života”, poručila je Amy.

