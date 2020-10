Ljudi sa smeđim očima imaju neobičnu moć: Ko ima ovu boju očiju, pravi je sretnik – Evo šta je u pitanju

Evo šta boja očiju otkriva o vama.

Plave oči

Plava boja očiju je genetski recesivna osobina, stoga je manje prisutna diljem svijeta. Ta se boja formira kao rezultat nedostatka pigmenta, a plavilo je zapravo raspršenje svjetlosti koju odbija šarenica. Na svijetu oko osam posto ljudi ima plavu boju očiju.

Plava boja očiju je intenzivna i povezuje se s nebom, energijom, električnim nabojem i racionalnim razmišljanjem. Ljude s plavim očima se smatra pristupačnim, šarmantnim i prijateljski nastrojenim. Osim toga oni su vrlo spontani, spremni isprobati nove stvari i imaju razvijenu duhovnu stranu ličnosti. Odlični su u zamjećivanju stvari kojima drugima promaknu, a mana im je brbljavost, netaktičnost i brzopletost.

Zelene oči

Oči ove boje se često znaju miješati s očima boje lješnjaka, no one su posve različite. Osnovna razlika je u tome što one u sebi nemaju smeđih dijelova. Ova se boja smatra najrjeđom na svijetu, a ima je tek oko dva posto populacije. Zelenilo dolazi od male količine pigmenta u oku, no veće nego kod plavih, s kombinacijom zlatno-žutih nijansi, osobito oko šarenice.

Zelena se boja očiju simbolizira karizmu, inovativnost, mladost i zdravlje. Ljude sa zelenim očima se opisuje kao ljubitelje avantura i svih vrsta užitaka u životu. Dobri su govornici, snalažljivi su u društvu i općenito su rijetko usamljeni. Strastveni su ljubavnici, no u ljubavi su ponekad prevrtljivi te ni sami ne znaju što žele, dok u drugim područjima života to nije tako. Mana im je tvrdoglavost, sklonost manipulaciji i ljubomora.



Sive oči

Ova se boja očiju često zamjenjuje s plavom, no ovakve oči doista djeluju sivo – odnosno srebrenasto. Poput zelenih očiju, vrlo su rijetke, a imaju još manje pigmenta nego plave oči.

Ovakva je boje očiju najčešća u istočnim europskim zemljama.

Siva boja očiju se poprilično rijetko susreće, a ona simbolizira mudrost i čvrstoću karaktera. Ljude s ovom bojom očiju opisuje se kao rođene vođe koje mogu pronaći rješenje iako ga nitko drugi ne vidi. Lako su prilagodljivi, smireni su i ljubitelji prirode. Nisu pretjerano otvoreni, no vrlo su romantični i senzibilni. Imaju racionalan stav u životu, vjerni su i skloni dugim vezama. Mana im je pretjerana emotivna osjetljivost.

Oči boje jantara

Ova boja je varijacija nastala iz smeđe, s nešto manje pigmenta ali s dodatkom bakrenih i zlatnih nijansi. Taj žućkasti efekt dolazi od pigmenta lipokroma. Ovakvu boju očiju ima oko dva posto ljudi.

Za ljude s ovakvim očima se smatra da su vrlo temperamentni, puni strasti i hiperaktivni. Vrlo su predani svemu što rade, natjecateljski su nastrojeni i vole privlačiti pozornost. Osim toga, opisuje ih se kao tajanstvene, nesklone dijeljenju vlastite privatnosti i teško zaljubljive. Ipak, ako se zaljube su vrlo odani, a mana im je svadljivost i nestrpljivost.

Smeđe oči

Tu boju očiju ima najviše ljudi na svijetu – preko 55 posto njih. Smeđa boja je dominatna genetska značajka, a smeđe oči imaju gotovo svi stanovnici iz Azije i Afrike. Smeđa boja očiju je tipično tamnija od svih drugih, a ponekad dolazi u intenzivno tamnoj nijansi koja izgleda gotovo crno, premda crna boja očiju ne postoji.

Smeđa je jaka i bogata boja koja se povezuje s energijom zemlje, kreativnošću, upornošću i plodnošću. Ljude sa smeđim očima koje su ujedno i najčešće među ljudima se smatra empatičnim, nezavisnim i pouzdanim. Također, smeđa boja predstavlja i jak seksualan nagon, želju za druženjem i ekstrovertiranost. Materijalne stvari nisu im toliko važne koliko harmonija u odnosima i položaj u društvu. Mana im je povremena taština, kao i osjetljiv ego.

Osobe sa smeđim očima nisu ni svjesne koliko neobičnih moći imaju. Smatra se da ljudi koji imaju smeđe oči imaju neobičnu moć koja im pomaže osvojiti povjerenje drugih ljudi.

Zahvaljujući ovom obilježju smeđooki ljudi ulivaju povjerenje, a da to uopšte nisu svjesni.

Iz tog razloga imaju bolju komunikaciju i inspirišu ljude da im se otvore. U stvari, ta moć može podstaknuti ljude da otkriju svoje najveće tajne!Istraživači su zaključili da je to jedan od glavnih razloga zašto osobe koje imaju smeđe oči imaju veći krug prijatelja.

Ljudi sa smeđim očima vole uživati u životu u potpunosti. Ovu informaciju potvrdili su čak i psiholozi tvrdeći kako pacijenti sa smeđim očima imaju snažniju želju za življenjem života punim plućima.



Oči boje lješnjaka

Ova boja očiju je slična onoj smeđoj, no obično nešto svjetlije boje, s više zeleno-žutih nijansi. Ovakve oči imaju veću koncentraciju pigmenta melanina uz rub šarenice. Boja ovih očiju može ovisiti o svjetlu, pa tako mogu poprimiti bakrene, zelene i smeđe tonove. U svijetu ovu boju ima oko 12 posto ljudi.

Ljude s očima boje lješnjaka često se opisuje kao neustrašive i spremne na životne izazove. Obično su lijepi i privlačni, iako u zavođenju nisu nimalo agresivni niti direktni već dostojanstveni. U poslu su sposobni, ali ponekad lijeni. Mana im je što su često “nagli i skloni pametovanju, prenosi “Novi“.

