Ili ih volite ili ih ne volite – Osobe rođene u znaku Škorpije znaju biti veoma misteriozne

Škorpije kada vole, one vole svom snagom. One će svoje srce otvoriti samo onima u koje su 100% sigurne da ih neće povrijediti. Škorpije se najviše od svega boje izdaje zbog čega neprestano testiraju svog partnera kako bi se uvjerili u njihovu vijernost. Izbor partnera za njih je ozbiljna odluka, jer one žele nekoga sa kim će dijeliti ljubav do kraja života.

Škorpije su veoma temperamentne. One vole da komuniciraju sa svakim, ali ne vole površne razgovore. Pokazaće svoj odličan smisao za humor samo ako su dobro raspoloženi i ako se osjećaju ugodno. Oni ne vole da gube svoje vrijeme na bezvrijedno ćaskanje i tračeve. Škorpije imaju jako dobar smisao za humor. Neki smatraju da su njihove šale uvredljive, dok su drugima veoma smiješne. One mogu svojim šalama da povrijede tuđa osjećanja. Vole da daju ironične komentare na svaku temu o kojoj se raspravlja i u stanju su da uzburkaju svako društvo u kome se nalaze.

Škorpije su nevjerovatno snalažljive i nikada se ne predaju. Ni jedan znak u Zodijaku nije snalažljiv koliko Škorpije. One su prepoznatljive po svom upornom karakteru i spremnošću da prihvate svaki izazov. Nikada se neće predati dok ne postigno ono šta su zamislili. Ne prihvataju “ne” kao odgovor naročito ako pokušavaju da osvoje srce suprotnog pola. Škorpijama možete povjeriti svoje tajne. Škorpije su po prirodi veoma misteriozne i nikada u potpunosti ne otkrivaju svoje tajne. Odani su i pouzdani te uvijek pokušavaju izbjeći ljude koji su previše radoznali. Ne pokušavajte od njih nešto da sakrijete, jer će one naći načina da to saznaju.

Škorpije vole da sve drže pod kontrolom. Škorpije su rođene vođe zbog čega vole sve da imaju pod kontrolom. One se osjećaju ugodno i sigurno samo ako se sve odvija onako kako one žele. Njihova potreba za kontrolom može da bude i njihova vrlina i mana u isto vrijeme. Sa jedne strane to im omogućava da riješe mnoge probleme, dok im sa druge strane često uzrokuje borbu za moć.

Škorpije su veoma tajanstvene. U jednom momentu mogu biti veoma riječite i otvorene, dok u drugom mogu postati tihe i tajanstvene. Uživaju da istraživaju druge ljude. Ponekad vam se može činiti da osoba rođena u znaku Škorpije zna o vame više nego vi sami,piše Infpult

Škorpije su veoma eksplozivne. Iako ih je veoma teško naljutiti, kada se to desi očekujte zemljotres. Ako izigrate njihovo povjerenje ili ih izdate oni su u stanju da na vas istresu sav svoj bijes. Oni su majstori osvete i strpljivo će čekati pravi trenutak da se osvete. Škorpije su sjajni psiholozi. Škorpije su veoma pronicljive i mogu da vide osjećanja drugih i prije nego što bilo šta kažu. Škorpije su kao hodajući detektor laži i nemojte se truditi da bilo šta skrivate od njih.

