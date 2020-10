Stara narodna vjerovanja – Ako devojka pokloni sat momku, ili on njoj, za njih će vrijeme stati

Koliko puta vam se desilo da čujete kada neko kaže “pomjeri se sa mjesta” ili “kucni u drvo”. To su samo neka od najčešćih vjerovanja koja su duboko ukorijenjena u našem narodu, a u nastavku pročitajte koja su to još narodna vjerovanja koja su veoma česta u našem narodu.

1. Ne ostavljaj nepopijeno piće u čaši u gostima, na taj način im ostavljaš svađu u kući. 2. Kada lasta napravi gnijezdo na krovu kuće to znači da će u tu kuću doći spokoj i mir. 3. Ono šta sanjaš kada prvi put spavas u novoj kući to će ti se i ostvariti. To isto važi i kada prvi put spavaš u tuđem krevetu. 4. Ako ti se već od samog jutra desi neka nesreća, taj dan ne započinjite ništa novo. 5. Kada se u kući ljulja sto to znači da u toj kući žena vodi glavnu riječ. 6. Ako gost ode iz kuće, a da nije ni sjeo vjeruje se da je odnio mir iz kuće. Ako u kući ima ženske djece gost bi trebao da sjedne bar na pet minuta.

7. Razbijena čaša nagoviještava sreću. 8. Zamislite želju kada prvi put uzmete bebu u ruke. U roku od godinu dana želja će vam se ispuniti. 9. Kada vidiš pauka na sebi to znači da te očekuje sreća. 10. Ako gavran leti iznad kuće i gače, čuvajte se nesreće. 11. Prvu ljubičicu koju neđeš u proljeće pojedi kako bi te tvoji najmiliji voljeli cijele godine. 12. Ako se u kući prospe kafa to nagovještava novčani dobitak. 13. Vjerenički prsten ne valja mjenjati inače će zivot da vam se preokrene. 14. Ako ispred vaše kuće laje tuđi pas nemojte ga tjerati jer on nagovještava sreću.

15. Ako vam ispadne nož u kuću će vam doći neki muškarac, a ako vam ispadne viljuška u kuću će vam ući žena. 16. Ako se na sto ostavi obuća ili odjeća neko u kući će da se razboli. 17. Ako se spominje neka nesteća, bolest ili bilo koja loša stvar treba se pomjeriti sa mjesta da te ne bi zadesilo isto.

18. U kući ne valja sjediti prekrštenih ruku jer to sluti na tugu i nesreću. 19. Kada neko iz kuće ode na dalek put iz kuće ne valja ništa davati ni posuđivati jer se vjeruje da će put za tog putnika biti nesrećan. 20. Ako pijete kafu iz okrnjene šolje udaćete se ili oženiti za udovca/udovicu.

21. Ako želite da uvijek imate novca u kući držite metlu sa drškom okrenutom na dole. 22. Kada ti na putu naiđe pas, poslove ćeš obaviti uspešno. 23. Ne valja lizati nož ili jesti hranu sa noža jer ćete se razboljeti. 24. Ako se nađe konjska potkovica, cijela ili samo parče, to obećava sreću. 25. Ako devojka pokloni sat momku, ili on njoj, za njih će vreme stati, sledi im raskid,piše Infpult

Facebook komentari