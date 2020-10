Horoskop – Venera u Djevici nas uči šta nije ljubav: Pred nama su zaljubljivanje, promjene i velike lekcije (do 24. oktobra)

Sindrom Venere u Djevici je zaljubiti se u nekoga za koga mislite da ga treba ili možete popraviti. A ne treba. Kada neko nije spreman, vi mu ne možete pomoći. I ne tješite se. Nezainteresovan muškarac je isto kao i nezainteresovana žena. Ne zanimate ih. I to se ne “popravlja”, od toga se odlazi, piše “Lovesensa“.

Venera je u Djevici, a Mars je retrogradan u Ovnu. Ovih dana toliko pitanja o istim temama. Isti problemi i scenarija.

Znate sve on priče koje su krenule pa stale?

Znate sve one ljude s kojima je sve bilo dobro, a odjednom je samo prestalo njihovo postojanje?

One žene i muškarce, koji su se poput najvećih ratnika borili za vas, a onda se odjednom povukli?

Pitate se gdje su nestali ljudi koji su vam do juče pisali? Koji su vas zvali i tražili. Gdje je nestao intenzitet emocija onih koji su jurišali u osvajanje?

Znate sve one priče koje slušate o pomiješanim signalima? Pa se ljudi pitaju što je pošlo krivo i gdje su pogriješili?

E, za to vam je idealna Venera u Djevici koja će uticati na svaki segment odnosa i tražiti krivca i u sebi i u drugome, a onda opet prihvatiti tog igrača natrag sebi, kada se isti pojavi.

Za tog igrača s velikim impulsima idealan je ovaj retrogradan Mars. Povuci-potegni.

U odnosima u kojima mislite da je zanimljivo biti lovac ili lovina, obično ispadnete žrtva. Jer ste uverili sebe da je to normalno.

Jer ste nečije ponašanje umjesto kao “nezaintereovanost” protumačili kao da njemu treba zapravo pomoć. I to baš vaša.

Jer sindrom Venere u Djevici je baš to, zaljubiti se u nekoga za koga se misli da ga treba ili možete popraviti. A ne treba. To nije ljubav.

To je nesretnost. Žrtva. Razlaganje sebe na hiljade komadića. Razvlačenje svojih misli i granica i neprekidno tolerisanje toga da vam neko stane na crtu.

I nisu tada ti drugi prešli vaše granice, zgazili ste ih sami. Ljude treba voljeti. I dati im ono što možete, a ne ono što mislite da im trebate dati.

Kada neko nije spreman, vi mu ne možete pomoći. Nije kao da možete otrčati do cilja umjesto njega.

Svako završava svoju trku, onda kada on to treba. A ne kada to vi trebate.

I ne tješite se. Nezainteresovanost muškarac je isto kao i nezaintersovanost žena.

Ne zanimate ih.

I to se ne “popravlja”, od toga se odlazi.

Astrolog: Sanja Paraminski

