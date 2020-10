Za šest dana se mijenja sve, pogledajte nebo u 21:31, sve će vam biti jasno: Evo šta nas čeka, upravo objavljeno

Mlad Mjesec u znaku Vage pojavljuje se na nebu 16.10. u 21:31h. Kako je ovo mladi Super Mjesec, osjetit ćemo Mjesečeve energije snažno. Ovo je moćno vrijeme za duhovna buđenja i intuitivan rad. Ako se možete otvoriti energijama, možda ćete dobiti neke nove duhovne uvide i dublje razumijevanje.

Vaga pripada grupi zračnih znakova i sinonim je za ravnotežu, poštenje i pravdu, a to su osobine na koje ćemo morati paziti za vrijeme mladog Mjeseca.

Ovaj mladi Super Mjesec donosi intenzivnu, gustu energiju, koju ćemo snažno osjetiti, zbog čega bi se mogli osjećati pomalo letargično, zbunjeno i nesigurno. Na površinu mogu isplivati neki problemi, boli koje su se duboko krile u srcu.

Vaga je znak odnosa pa do izražaja mogu doći stvari koje su izvan ravnoteže u njima, neki odnosi mogu ući u fazu preispitivanja, neki će propasti, a neki će se oporaviti i krenuti ispočetka.

Poanta je u pronalaženju ravnoteže. No da bismo pronašli ravnotežu u vanjskom svijetu, moramo je prvo otkriti i uspostaviti u sebi. Kompromise koje stvaramo s drugima ne bi smjeli ići na našu štetu.

Ako ste davali previše sebe, ako ste djelovali zbog drugih, a ne zbog sebe, ovaj mladi Mjesec može vam pomoći da se vratite sebi i spoznate novi način djelovanja.

Mladi Mjesec nas poziva da se vratimo sebi, da izađemo iz srama i krivnje i da se usredotočimo na vraćanje sebi. Potrebno je djelovati polako, jer ovaj Mladi Mjesec poziva na strpljenje, razmišljanje i unutarnji rad. Kada se jednom postigne stanje ravnoteže, sve će biti mnogo jednostavnije.

Mjesec u Vagi je jako osjetljiv kada je ljubavni partner u pitanju. Ako ste u dugoj vezi odvojite više vremena za sebe i partnera. Provođenje vremena s prijateljima također može biti umirujući način za olakšanje neke pojačane energije koja kruži kozmičkim nebom.

Ova zbrka pojačava se retrogradnim kretanjem Merkura i Marsa. To je izazovna kombinacija i može nam stvoriti osjećaj kao da koračamo unatrag, a ne naprijed! To također može doprinijeti pogrešnoj komunikaciji pa imajte to na umu ako trebate obaviti važan razgovor.

Iako se ovo čini izazovnim ciklusom koji nam se otvara pod ovim Mladim Mjesecom, znajte da je moćan i za duhovna buđenja i intuitivan rad.

Ako se možete otvoriti energijama, možda ćete dobiti neke nove duhovne uvide i dublje razumijevanje. Možda ćete čak otkriti da povezivanje sa svojim duhovnim vodičima i anđelima postaje lakše.

Usredotočimo se na ljubav, budimo ljubazni prema sebi i jedni prema drugima i vježbajmo umijeće opraštanja.

Još jedan način na koji možemo usmjeravati energiju koju nam donosi mladi Super Mjesec su kreativni projekti – posebno oni koji zahtijevaju da nešto napravimo svojim rukama.

Ovaj mladi Super Mjesec je moćan, zato budite nježni prema sebi, piše “Atma“.

