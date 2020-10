Koliko su ljubomorni horoskopski znakovi: U vezi sa Ovnom spremite se na emotivni rolerkoster

Ovan. Bez obzira koliko se Ovan činio samouvjeren i odgovoran, često je vrlo nesiguran. Ako ste u vezi s Ovnom, pripremite se za emotivni rolerkoster. Istina je da Ovnovi uživaju u dramama.

Bik. Bikovi su tvrdoglavi i ne vole ljudima pokazivati emocije. S obzirom da su vrlo racionalni, ne osjećaju ljubomoru često.

Ako počnu sumnjati, pratiće svoj instinkt..

Blizanci. Iako je njima izazov da ostanu vijerni, to ne znači da to ne očekuju od partnera. Nije im problem priznati da su ljubomorni, i često će to pokazivati.

Rak. Rakovi nisu pretjerano ljubomorni.. Ako i osjete ljubomoru, drže je u sebi dok to ne pređe u gnijev.

Jednom kad izdate Raka, nikada vam neće oprostiti.

Lav. Samo nemojte davati previše pažnje nekom drugom osim Lavu. I najmanja sitnica može ga potaknuti na ljubomoru. I neće se suzdržavati jer ne smatra da treba, ipak se cijeli svijet okreće oko njih.

Djevica. Oni vole da svoje osjećaje kontrolišu, ali duboko u sebi znaju biti ljubomorni. Pogledajte ih u oči i vidjećete njihova prava osjećanja. Ako nemaju dokaze neće se suočiti s vama dok ih ne skupe, i vjerovatno vam više nikad neće vjerovati.

Vaga. Vage žele dvije stvari: da budu voljene, i da izbjegavaju sukobe. Nažalost, nesigurne su i znaju biti ljubomorne. Ali pošto ne vole sukobe, kriće svoju ljubomoru dok sami sebe ne ubijede da nemaju razloga za nju.

Škorpija. Škorpija je najljubomorniji znak od svih.

Ali su vrlo dobri i u kontrolisanju ljubomore, i u stanju su da je kanališu u nešto produktivno.

Strijelac. Vrlo rijetko su ljubomorni, i kad jesu neće to priznati. Teško im je da vjeruju partneru, i ako misle da imaju razloga za ljubomoru nikad vam to neće oprostiti, a ni zaboraviti.

Jarac. Stalno su ljubomorni, ali ne žele o tome da pričaju. Dobra stvar je to da ih brzo prođe.

Vodolija. Vrlo su nepredvidivi i nikom ne pokazuju svoje prave emocije. Nisu ljubomorni, a ako osjete ljubomoru odmah ostave partnera i nastavljaju dalje.

Ribe. Ribe su najmanje ljubomorni od svih znakova, ali ipak i oni imaju svoje momente. Oni traže ljubav, odanost i vjernost, pa se potrudite da im to i pružite, piše “Pult24“.

