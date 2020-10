Glava, trbuh, visina: Ovo su dijelovi tijela koji otkrivaju koliko ste pametni – ili niste

DUGE NOGE

Studija provedena na sveučilištu Brown i Princeton oduševila je rezultatom u kojem stoji kako visoke osobe mogu više zaraditi u životu od niskih kolega jer su pametniji. Autori su koristili podatke od rođenja osobe do danas – o visini, težini, inteligenciji, edukaciji i plaćama osoba rođenih u Americi ili Engleskoj između 1958. i 1970. godine.

Rezultati su ove analize pokazali kako osobe koje su kao djeca bili visoki puno bolje prolaze na kognitivnim testovima. Uz to, oni se češće nalaze na pozicijama koje su bolje plaćene te zahtijevaju od zaposlenika višu inteligenciju i jako razvijene verbalne i numeričke vještine. Možda mislite da je svima sve jasno, ali znanstvenici i dalje nisu posve sigurni kako ova poveznica djeluje na pamet čovjeka, ali pretpostavljaju da genetika ili pravilna briga u mladosti od strane roditelja može igrati veliku ulogu u razvoju mozga LIJEVA RUKA VAM JE DOMINANTNA

Ako je vaša lijeva ruka dominantna, ne znači to naravno automatski da ste genijalac, ali moguće je da imate neke prednosti. Ustvari, čini se da će ljevaci puno više profitirati od kognitivnih sposobnosti od dešnjaka. Jedna je mala studija provedena u Ateni, nad 100 studenata, gdje su polovicu ispitanika činili dešnjaci a pola ljevaci, a sastojala se od dva kognitivna testa.

Jedan je zahtijeva od ispitanika da naprave stazu na naslikanim krugovima što brže mogu, a drugi se sastojao od sljedova slova i brojeva. Na oba su testa ljevaci postigli bolje rezultate, što upućuje na to da imaju bolju radnu memoriju i mentalnu fleksibilnost.

Neki stručnjaci smatraju kako su te kognitivne sposobnosti prisutne jer ljevaci mogu koristiti i desnu i lijevu stranu mozga puno lakše kako bi procesuirali informacije.VELIKI TRBUH

Visoki postotak masti na području trbuha sasvim će sigurno utjecati negativno na skoro sve aspekte zdravlja – od povišenog krvnog tlaka do zdravlja srca, ali i kognitivnih funkcija. U petogodišnjoj studiji 2,200 osoba su pratili znanstvenici, a svi ispitanici koji su imali indeks tjelesne mase 20 ili manje, mogle su se prisjetiti 56 posto riječi u testu vokabulara, dok su osobe koje su pretile pamtile njih 44 posto.

Dodatno, nakon pet godina te su osobe pamtile samo 37.5 posto kada su opet pozvane na testiranje. Dr. Maxime Cournot, autorica studije, smatra kako hormoni kod tih osoba mogu utjecati i na oštećenje stanica u mozgu. „ Kako je poznato da je pretilost opasnost za kardiovaskularno zdravlje, zbog toga što utječe i na stvaranje plaka na žilama, isto se može dogoditi i s arterijama u mozgu“, dodaje,piše Ordinacija

VELIKA GLAVA

Nitko ne želi da ga se tako opisuje, ali istina je da zbog velike glave možete biti pametniji. Rezultati studije su objavljeni u magazinu Molecular Psychiatry, a u njoj se proučavalo 500 000 ljudi, u vidu kognitivnih i fizičkih procjena, a uz to su se pratili i nalazi krvi, sline i urina svakog pojedinca.

U rezultatima stoji kako one osobe koje su kao djeca imali veliku glavu postižu i bolje rezultate na verbalno-numeričkim testovima te su veće šanse da će te osobe steći i fakultetsko obrazovanje.

Znanstvenici smatraju kako je potrebno puno više istraživanja za točnije rezultate kako bi se proučio malo bolje genetski mehanizam i povezao s ovim i sličnim rezultatima.

