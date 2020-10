“MUŽ ME OSTAVIO NAKON 12 GODINA BRAKA”: Nije mogao podnijeti mojih 6 IRITANTNIH NAVIKA

1. Nisam ga u suštini prihvatila onakvim kakav je on ustvari. Gledajući romantične filmove i serije, zamišljala sam da će i moj muž biti najveći romantičar na svijetu. Htjela sam stalno da mi kupuje sitnice, da gledamo filmove u bioskopima, da šetamo zagrljeni, iako on to baš nije želio. Nisam davala značaj njegovim željama..

2. Pratila sam ga u stopu. Stalno sam mu provjeravala društvene mreže i imala sve njegove šifre.. mejla, instagrama, fejsbuka.. odgovara sam na poruke umjesto njega, a nisam bila svjesna da mu to toliko smeta.

3. Očekivala sam da je stalno uz mene.

Nisam mu dozvoljavala da ima vrijeme samo za sebe, iako sam ga ja imala. Kada ide sa prijateljem, idem i ja. Gdje god bi krenuo, išla sam i ja. Da nisam bila zaposlena, vjerovatno bih ga pratila i na posao!

4. Odnosi su postali dužnost. Znala sam ga privlačim i dalje i da se trudi, ali meni se nije dalo.. Odnosi su postali kao bračna dužnost, idemo da je ispunimo i to je to,bez osjećaja i emocija..

5. Pomoć u svemu. Za bilo kakav problem, zvala sam njega. Čak i neke sitnice koje bih mogla sama da obavim, ja nisam. Kupiti, odnijeti, pospremiti, popraviti..sve sam to prenijela na muža.

A on je sve izvršavao kao najbolji muž na svijetu.

6.Nisam ga dovoljno cijenila. Nakon 15 godina braka, nisam očekivala da treba da mu kažem da ga volim, da mi znači.. čitav život je postao rutina i mislila sam da je on toga svjestan. Jedno „ volim te“ može da promjeni dan i učini mnogo.

A onda… samo je nestao jednog dana. Nisam mogla prihvatiti da neće više biti tu. Tek nakon nekog vremena sam shvatila da sam glavni krivac ja i da je i ovo dugo godina trpio.. Obratite pažnju na svoje ponašanje, prije nego što bude kasno.

