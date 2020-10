Može li koronavirus ‘putovati’ i više od 2 metra?

Ljudi raspršuju kapljice različitih veličina kada kašlju, kihnu, pričaju, pjevaju, viču, pa čak i dišu. Koronavirus se može nalaziti u tim česticama.

Savjet o distanci od minimalno dva metra temelji se na ideji da će velike čestice prije pasti na pod kad se izluče nego da će se raspršiti negdje dalje.

Međutim, neki znanstvenici također su se usredotočili na sitnije čestice koje se zovu aerosoli. One mogu ostati u zraku od nekoliko minuta pa do nekoliko sati. Mogu se i širiti prostorom, osobito je ventilacija slaba što može dovesti do zaraze ako se aerosoli udahnu.

Za aerosole pravilo od dva metra ne vrijedi, potrebno je držati još veću distancu. Neki znanstvenici kažu da ima dovoljno dokaza o aerosolima i virusu da poduzmu zaštitne, prenosi “N1“.

Uz uobičajene savjete naglašavaju potrebu za sustavima ventilacije i pročišćavanja zraka u zatvorenom prostoru. Biti na otvorenom još je volje, piše abc news.

