“Muž mi je zaprijetio da će naći drugu ako ne smršam – Zato sam smršala, i našla drugog”

Nije u pitanju debljina od 200, 300 kilograma, ali dostigla sam zabrinjavajuću težinu od 90 kilograma. Uvijek sam bila krupna ali ne toliko da salo visi sa mene, uvijek su kilogrami bili lijepo raspoređeni. Ali mom mužu se to očigledno nije sviđalo.

Dok smo se spremali za svadbu jednog rođaka jedva sam ušla u ljubičastu haljinu i imala sam osjećaj da će sve da ekplodira na meni, ali srećom sve je prošlo kako treba – za ljepotu vrijedi istrpiti malo neugodnosti zar ne? Taj dan me je stalno odmjeravao i zahtjevala sam da kaže šta je u pitanju.

Mislila sam da je prihvatio moj izgled od prvog dana jer nikada nisam bila savršena mršavica. Tad je izgovorio rečenicu koja je promjenila naš odnos u braku iz korjena, da samo jedna rečenica to može uraditi. „Vrijeme ti je da smršaš, pogledaj sebe kako izgledaš a pogledaj ostale žene. Mogao bih te zamjeniti sa boljom“.

Dok je držao podmukli osmijeh na licu, izgovarajući sve te uvrede osjećala sam se kao posljednja rupa na sviralu. Ništa me u životu nije povrijedilo kao to. To nije bila šala, on je to stvarno tako mislio. U ostatku večeri primijetila sam kako odmjera druge žene i čak flertuje sa njima.

Zamolila sam ga da to ne radi, na šta je rekao da nije njegova krivica što sam debela i niko neće da me pogleda. To je bila kap u prepunoj čaši. Pokupila sam svoje stvari, pozvala taksi i otišla kod svojih roditelja. Nakon 5 godina braka odlučila sam da promijenim svoj život iz korijena.

Počela sam vježbati, hraniti se bolje i posvetiti se više sebi i svojoj unutrašnjoj sreći. On je pronašao novu ženu baš taj dan na svadbi a ja sam pronašla drugog muškarca koji mi je pomogao da istrajem u svojim dijetatama i u želji da budem bolja verzija sebe.

Možda će me neki shvatiti pogrešno, pa će reći „zašto si pobogu ostavila muža zbog jedne neslane šale“. Ne, to nije bila neslana šala. On je već imao namjeru da me zamijeni sa drugom samo je tražio izgovor za to, i želio je da ispadne kao da je moja krivica, da ispadne da je moja debljina kriva jer je on jadan morao naći drugu ženu.

On da je bio pravi muškarac on bi to rekao na fin način i ponudio se da mi pomogne u tom procesu, kao što je to učinio moj sadašnji suprug, ali on je odlučio da to uradi kroz ucjenu i na ružan način. A ja nisam od onih žena koje će sebe tješiti da on nije tako mislio, da sam ja to sve umislila u svojoj glavi – NE! Kada imate kretena pored sebe koji će vam govoriti takve stvari znajte da umanjujete svoju vrijednost, prenosi “Pult24“.

