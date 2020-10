Siguran znak da vas partner vara: 60% preljubnika radi jednu stvar, evo kako da ga provalite

Istraživanje jedne italijanske online stranice za upoznavanje vanbračnih partnera otkrilo je kako je čak 45% muškaraca priznalo da je varalo svoje partnerke u prošlosti, dok je to isto priznalo čak 20% žena.

Kako bi ljudima pomogli i otkrivanju njihovih sumnji, kanadski sajt za upoznavanja sproveo je istraživanje.

Ono je pokazalo kako 61% preljubnika (od 1.400 ispitanih) priznaje da nije blisko s roditeljima svog partnera.

Prema tome, ako vaš partner izbjegava porodična druženja, razlog bi mogao biti grižnja savjest.

Terapeut za parove i autorka knjige “The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity” Tami Nelson objasnila je o čemu se radi.

– Održavanje udaljenosti od roditelja svog partnera može biti pokazatelj nezainteresiranosti u braku ili barem u poštovanju monogamije – objasnila je.

Gotovo polovina preljubnika rekla je da roditelje partnera vidi jednom godišnje ili čak i manje, prenosi “Novi“.

Facebook komentari