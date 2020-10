Ova 3 znaka Zodijaka uvijek su – švorc

Oni su uvijek bez dinara u novčaniku, sve otplaćuju na rate i dižu kredite za stvari koje im uglavnom nisu potrebne.

Osobe rođene u ova tri horoskopska znaka jednostavno ne znaju s novcem.

Strijelac

Strijelcima je bezbrižnost najveća mana. Oni nikada ništa ne planiraju, oni su spontani avanturisti koji dopuštaju situaciji da preuzme kormilo. Umjesto da štede novac, oni ga troše na „istraživanje svijeta“, pa čak ako je to istraživanje okretanje ture u obližnjem kafiću. Strijelci se vode devizom da „živiš samo jednom“, čak i ako to znači da će posljednjih sedam dana u mjesecu biti doslovno bez ijednog dinara.

Vaga

Vagama je najvažnije da se svima dopadnu, čak i ako to znači trošenje novca koji nemaju. Vrlo su lake pri trošenju i lijene pri sastavljanju finansijskog plana, što ih često dovedi do problema. Njih ni to pretjerano ne opterećuje jer im je, na kraju dana, jedino važno da budu prihvaćene i voljene.

Blizanci

Blizanci su izuzetno ekstrovertne i druželjubive osobe koje najviše novca troše na provod i nepotrebni luksuz. Vole da odaju utisak da su dobrostojeći čak i kada nisu, što ih na kraju mjeseca dovodi do minusa na računu i gomile dugova, prenosi “Krstarica“.

Facebook komentari